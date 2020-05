Dresden

Sachsen nimmt in seiner Landeskampagne erneut die Hygiene- und Abstandsregeln in der Corona-Krise ins Visier: In Zeitungsanzeigen, Online-Werbung und Radiospots heißt es ab dem Wochenende „#EEnsFuffzschBidde“. Damit wird unter der bekannten Dachmarke “So geht sächsisch„ für einen Abstand von 1,50 Metern zum Nächsten beim Einkaufen oder in Bus und Bahn geworben, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Freitag in Dresden erklärte. Zuvor hatte es in der Kampagne in sächsischem Dialekt geheißen „#Bleibtdaheeme“.

Der neue Spruch soll am Wochenende sachsenweit in Anzeigen in den reichweitenstärksten Tageszeitungen und Wochenblättern erscheinen. Hinzu kommen den Angaben zufolge Online-Bewerbung und Radiospots. Darüber hinaus werde ein regionaler Postdienstleister alle Briefe mit einem Frankierstempel „#EensFuffzschBidde“ versehen.

#EensFuffzschBidde #EENSFUFFZSCHBIDDE: Die Auflagen sind gelockert, viele Geschäfte öffnen wieder. Das freut uns besonders, wenn die Frühlingssonne am lacht. Aber es geht um unser aller Gesundheit. Deshalb heißt das Motto #EensFuffzschBidde. Wenn ihr außerhalb eures Hauses unterwegs seid, haltet unbedingt mindestens 1,5 m Abstand zueinander. Und wenn ihr nicht unbedingt raus müsst, dann #bleibtdaheeme. ;) Gepostet von So geht sächsisch. am Dienstag, 28. April 2020

