Leipzig

Nachdem sich der EU-Gipfel auf den Corona-Wiederaufbauplan und den mehrjährigen Haushalt geeinigt hat, ist auch klar, dass 650 Millionen Euro Strukturhilfen vornehmlich in die ostdeutschen Bundesländer fließen.

Unter Punkt 67 des Abschlussdokumentes sind weitere Zuschüsse für die sogenannten „transitions regions“ enthalten, also die Regionen, die besonders gefördert werden sollen. In Deutschland sind das neben Lüneburg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Chemnitz und Dresden. Berlin und Leipzig fallen unter die stärker entwickelten Regionen und damit raus aus der Förderung.

Meier : „Erfolg für Sachsen“

Sachsens Europaministerin Katja Meier (Grüne) lobte dennoch, mit der Einigung auf das Corona-Finanzpaket und den EU-Haushaltsrahmen habe die EU „in schwierigster Lage“ Handlungsfähigkeit und Stärke bewiesen. Damit sei gleichzeitig ein Sicherheitsnetz über die Übergangsregionen gespannt worden. Das sei ein Erfolg für Sachsen.

Die Mittel zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft müssen künftig mit einer Klimaquote in Höhe von 30 Prozent verbunden sein. Meier: „Mit der höheren Quote wird der ökologische Neuaufbau der Wirtschaft in Europa beschleunigt.“

SPD : Austritt Großbritanniens spürbar

Für die ostdeutschen SPD-Bundestagsabgeordneten sagte Falk Lange: „Zahlreiche Studien belegen, dass die Strukturfonds einen großen Beitrag für die ostdeutschen Bundesländer zur regionalen Entwicklung leisten.“ Die bewusste Fokussierung der Strukturfonds auf Forschung, Entwicklung und Innovationstätigkeit habe sich in den ostdeutschen Regionen bezahlt gemacht.

Allerdings wurde die Förderung durch den Austritt Großbritanniens aus der EU deutlich reduziert. „Als Landesgruppe Ost setzen wir uns dafür ein, dass dieser Negativ-Trend sich nicht fortsetzt“, so Lange.

Auch die sächsische Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini zeigte sich enttäuscht, die Zuschüsse lägen weit unter jenen 900 Millionen Euro, die EU-Kommissarin Elisa Ferreira zu Jahresbeginn bei einem Besuch in der Lausitz zugesagt hatte. „Das dürfte jetzt deutlich niedriger ausfallen“, resümierte Cavazzini.

Von Roland Herold