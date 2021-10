Leipzig

Der 1926 in Chemnitz geborene Ex-Volkswagenchef Carl H. Hahn im LVZ-Interview über seine Liebe zum Trabi, wie er Volkswagen nach Sachsen geholt hat und warum der Ausbau der E-Mobilität ein Umdenken in der Stromerzeugung erfordert.

Herr Hahn: Als Sie kurz nach der Wende das Ziel verfolgten, auch in Ostdeutschland Volkswagen zu bauen, gab es da nur Zustimmung im Vorstand und im Aufsichtsrat?

Ich war dort zwar der einzige aus Ostdeutschland, dennoch gab es Einigkeit. Warum auch nicht, es sprach alles für diesen Schritt. Da war die geografische Nähe: Von Wolfsburg aus ist es ein Katzensprung bis zur früheren Grenze. Und wir hatten den großen Vorteil, sehr intime Kenntnisse vom Osten zu haben. Insbesondere durch unser Motorenprojekt. Sachsenring baute mit unserer Hilfe Ende der 1980er Jahre Viertaktmotoren für den Trabant. Wir waren also weit vor der Konkurrenz im Osten und kannten die dortigen Verhältnisse gut. Das verhalf uns nach der Wende zu einer rasanten Geschwindigkeit, im Osten Fuß zu fassen.

Es sind viele Unternehmen in die DDR gegangen. Was hat VW anders gemacht?

Während andere nur den neuen Absatzmarkt sahen, wollten wir in Sachsen produzieren – und zwar für den internationalen Markt.

War die Förderung ein Thema für VW?

Das war für uns nebensächlich. Entscheidend waren doch die Vorteile, die Sachsen bot. Sachsen hat eine Bergbautradition und ist bekannt für seinen Maschinen- und Fahrzeugbau mit hervorragenden Unternehmern, Ingenieuren und Fachkräften. Ich komme aus Sachsen, ich habe in meiner Jugend in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Ich wusste von der Gewissenhaftigkeit und dem Qualitätsbewusstsein dort. Uns überraschte auch nicht wie andere die völlig veraltete Technik, die zum Teil noch Vorkriegsniveau hatte. Das kannten wir. Dass die Menschen unter diesen Bedingungen produzierten und das nicht schlecht, ist auf die beschriebenen Tugenden zurückzuführen, die die Sachsen auszeichnet. Was sie trotz Mangelwirtschaft leisteten, dem gebührt Respekt.

Macher und Visionär Carl H. Hahn ist einer der bekanntesten deutschen Industriemanager. Geboren am 1. Juli 1926 in Chemnitz, war er von 1982 bis 1992 VW-Vorstandsvorsitzender. Unter seiner Führung wagte VW 1982 den Schritt nach China, kaufte 1986 Seat und 1991 Skoda. Bereits vor dem Fall der Mauer engagierte sich Volkswagen unter Hahn in Sachsen. Der 95-Jährige ist noch heute täglich in seinem Büro im Gebäude des 1992 von ihm initiierten Kunstmuseums Wolfsburg.

Trotz des modernen Viertakters war der Trabi nach der Wende ein Auslaufmodell. Ärgert Sie das?

Wir wollten zu DDR-Zeiten dem Trabant nicht nur einen neuen Motor, sondern auch eine moderne Karosserie verpassen, brachten sogar Entwürfe des berühmten Auto-Designers Giorgio Giugiaro mit, die aber denen aus dem Politbüro nicht genehm waren. Den Trabi mit Viertakter bauten wir aber. Und ja, ich kann die Begeisterung für das Auto verstehen. Privat fahre ich selbst einen Trabant. Ich bin vernarrt in meinen Trabi. Er ist ein seltenes Exemplar, und zwar ein Cabrio. Der Wagen steht vor meinem Haus auf Sardinien. Unter der Haube hat er unseren Viertakter. Die Beschleunigung ist rasant. Das war ein Meisterstück, wenn man bedenkt, unter welchen Umständen er produziert wurde. Ich bin stolz auf das Auto.

Welche Autos stehen noch in Ihrer Garage?

Mir war es nicht vergönnt, Autos zu sammeln. Meine Vergütung bewegte sich weit unter der heutiger Vorstände.

Aber es gibt sicher ein Traumauto?

Ich hatte ein Traumauto. Einen Lancia Aprilia. Der einzige Benziner in der Garage meines Vaters damals in Chemnitz. Er ist damit geflohen, als die Russen kamen.

Ihr Vater war in den 20er-Jahren Manager bei den Zschopauer Motorenwerken und gründete nach dem Krieg in Ingolstadt den Audi-Vorgänger Auto Union.

Ja, und während des Krieges war er auch Chef der italienischen Autoindustrie. So kam es, dass er diesen Lancia Aprilia kaufte. Unser einziger Benziner. Zu Hause standen nur Fahrzeuge mit Holzkohlenantrieb in der Garage. Der Wagen rettete unser Leben, als es schnell gehen musste. Bis wir ihn verkaufen mussten, leistete der Lancia gute Dienste. Ich bin gern damit gefahren.

Warum haben Sie ihn verkauft?

Mit dem Geld gründeten wir die Dr. Carl Hahn KG, um Tampons herzustellen.

Der ehemalige VW-Vorstandschef Carl H. Hahn (r.) im Volkswagen-Werk in Zwickau mit Holger Hollmann, dem Leiter der Montagehalle 5 – jener Halle auf dem Gelände, in der ID.3 und der ID.4 von VW sowie der Cupra Born vom Band laufen. Quelle: Gregor Lorenz

Wie kam es dazu?

Mein Vater war sehr kreativ. Im Winter 1945/46 besuchte er in Bremen eine Zigarettenfabrik und kam dabei auf die Idee, die dortigen Maschinen für die Herstellung von Tampons zu verwenden. Das Geschäft lief gut, bis unser Geldgeber beschloss, unsere Entwicklung an eine amerikanische Firma zu veräußern, wo o.b. noch heute erfolgreich produziert wird. Wir haben vom Verkauf an die Amerikaner übrigens keine müde Mark gesehen.

Ihr Vater strebte danach, die Auto-Union wieder aufzubauen. Sie machten nicht mit, warum?

Ich wollte meinen eigenen Weg gehen.

Und der hat Sie nach Ihrem Studium der Wirtschafts- und Politikwissenschaften auch nach Italien geführt.

In Perugia studierte ich Italienisch und Kunstgeschichte, volontierte dann bei Fiat. Ich bin, wenn Sie so wollen, italianisiert. Meine amerikanische Frau war italienischer Abstammung. Unsere Kinder haben deutsche und italienische Wurzeln. Vielleicht fühle ich mich deshalb auch so wohl in Wolfsburg, der größten italienischen Stadt in Deutschland. Wie Sie wissen, kamen seit den Fünfzigerjahren Tausende Gastarbeiter in die Stadt, um ihr Glück bei Volkswagen zu finden. Viele von ihnen sind geblieben und haben die Stadt und ihr Lebensgefühl stark mitgeprägt. Jetzt ist mit Daniela Cavallo eine Wolfsburgerin mit italienischen Wurzeln Betriebsratschefin von VW. Das ist großartig.

„Lesen, Schreiben und Rechnen wird in einer Fremdsprache erlernt“

Sie selbst sprechen nicht nur mehrere Sprachen, Sie engagieren sich auch für die mehrsprachige Ausbildung von Kindern. Und das bereits im Kindergartenalter. Warum so früh?

Kinder sind unwahrscheinlich neugierig. Im Kindergarten wird zumeist nur gespielt, die Kinder werden benachteiligt, weil wir zulassen, dass sie die wichtigste Zeit der Gehirnentwicklung verpassen. Deshalb mache ich bei der Saxony International School Carl Hahn mit, die seit 2009 so heißt und nach der Wende von Rüdiger School und Horst Jähnert gegründet wurde. Die Kinder erlernen im Alter von drei bis sechs Jahren in einer Fremdsprache – Englisch oder Chinesisch – Lesen, Schreiben und Rechnen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sie das aufsaugen. Auf diese Weise sprechen sie später nicht nur mehrere Sprachen, sondern sie erlangen auch einen höheren Intelligenzquotienten und leben obendrein länger und gesünder. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Erwiesen ist auch, dass es die Natur gar nicht vorgesehen hat, dass man im späteren Alter Sprachen erlernt. Das ist viel aufwendiger und teurer.

Wie viele Kinder erreichen Sie so?

Zur Saxony International School gehören inzwischen 35 Kindergärten und Schulen in Sachsen, die rund 5000 Kinder unterrichten. Das hört sich viel an. Ist aber noch zu wenig. Unser Bildungssystem müsste umgestellt werden. Ich frage mich, warum das nicht schon längst passiert ist. Estland und vor allem asiatische Länder sind uns bei der frühkindlichen Bildung weit voraus. Die Förderung unserer Kinder würde uns auch ein höheres Sozialprodukt verschaffen. Das Thema ist wichtig, sonst verlieren wir international den Anschluss.

Sie gelten als Verfechter der Globalisierung und sind früh mit VW nach China gegangen. Heute scheint es so, als ob die Chinesen bei vielen Entwicklungen schneller sind. Müssen wir uns in Deutschland sorgen, bald nicht mehr zur Weltspitze zu gehören?

Man kann von den Chinesen eine Menge lernen, und das nicht erst seit heute. Die kommunistische Partei in Peking verfolgt eine Wirtschaftspolitik, die wir uns in Teilen zum Vorbild nehmen sollten. Die Chinesen feiern Millionäre, was ich in Deutschland gern und leider ohne sichtbaren Erfolg verbreite.

„Jede Unterdrückung von Freiheit ist falsch“

Weil bei uns Reichtum Neid erzeugt?

Stellen Sie sich vor, wir würden Millionäre feiern und dann auch noch den Stolz haben, sie zu multiplizieren. Nicht auszudenken, was wir damit erreichen könnten. Nein, der Kapitalismus hat einen schwierigen Stand in der westlichen Welt, obwohl er es ist, der zu Wohlstand und Reichtum geführt hat. Den deutschen Millionären ist es nicht vergönnt, dass man sie für ihren wirtschaftlichen Erfolg feiert. China reflektiert damit Wohlstand und Reichtum, wir Neid und Argwohn. Das sind zwei Elemente, die uns in unserer wirtschaftlichen Entwicklung bremsen.

Sollten wir uns wirklich eine Diktatur zum Vorbild nehmen, in der es die Kommunisten nicht so genau nehmen mit Menschenrechten und Demokratie?

Jede Unterdrückung von Freiheit ist falsch. Wir sollten aber nicht ausblenden, dass die Chinesen offenbar einiges richtig machen, sonst wären sie nicht in so vielen Dingen Weltspitze. Das geht schon in der Schule los. Jedes Kind in China will genauso wie jedes Kind in Amerika im Leben etwas erreichen und weiß, dass dies nur geht, wenn man an die Spitze strebt. Man hat gute Chancen in der Wirtschaft, wenn man es auf eine gute Universität schafft und dort Bestnoten erzielt. In China orientiert man sich daran, welchen Ruf eine Uni hat. Studiere ich an einer, die ein hohes Ansehen in der Welt hat, lerne ich bei den besten Lehrern, habe ich bessere Chancen. Bei uns weiß keiner, welchen Platz seine Uni im weltweiten Ranking hat. Es interessiert auch niemanden, welchen Rang beispielsweise die Technische Universität Braunschweig belegt.

Welchen?

Das Ranking des britischen Unternehmens QS listet die 500 besten Hochschulen der Welt auf. Braunschweig ist da nicht vertreten. Unter den ersten zehn ist nicht eine deutsche. Drei haben es unter die ersten 100 geschafft. Da ist recht ernüchternd.

Aktuell präferiert man in China gerade Wechselstationen, an denen E-Auto-Fahrer ihre Batterie unkompliziert gegen eine aufgeladene eintauschen können. Ist das auch ein Modell für Europa?

Man sollte es zumindest in Erwägung ziehen. China wurde als Autobauer lange belächelt. Künftig wird das Riesenreich mehr E-Autos exportieren als jedes andere Land der Welt.

„Das elektrisch angetriebene Fahren setzt sich von alleine durch“

Sie fahren als Dienstauto einen ID.3, also einen rein elektrisch angetriebenen VW aus Zwickau. Sind Sie zufrieden?

Das Fahrzeug fährt sich hervorragend, hat ein ausgezeichnetes Drehmoment und bietet wesentlich mehr Platz als ein Diesel oder Benziner. Angesichts der vielen Vorteile, die ein Elektromobil bietet, kann ich nur wünschen, dass wir zu einer wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Stromproduktion gelangen, um der E-Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen. Das gelingt aus meiner Sicht nur mit Nukleartechnik.

Produktion des ID.3 in Zwickau: „Das Fahrzeug fährt sich hervorragend, hat ein ausgezeichnetes Drehmoment und bietet wesentlich mehr Platz als ein Diesel oder Benziner“ – so schätzt Ex-Vorstandschef Carl H. Hahn das E-Auto aus Sachsen ein. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Glauben Sie, dass Deutschland den Ausstieg aus der Kernkraft wieder rückgängig macht?

Wenn man ökologisch und ökonomisch an die Sache geht, kommt man nicht umhin, in der nuklearen Erzeugung von Strom den einzig richtigen Weg zu sehen. Wir beziehen doch heute schon einen großen Teil unserer Energie aus Atomkraftwerken. Dafür sollten wir uns bei den Franzosen eigentlich jeden Tag bedanken. Machen wir aber nicht, weil wir noch immer mit Thesen der Vergangenheit verheiratet sind. Unsere Ausrichtung auf die Verbrennung von Gas, Öl und Kohle sowie auf Erneuerbare Energien beschert uns den teuersten Strom für die deutsche Industrie und gefährdet unsere Wettbewerbsfähigkeit.

Was halten Sie davon, dass die Politik den Benzinpreis verteuern will, um so den Anreiz zum Kauf von E-Autos zu erhöhen?

Ich halte nichts von diesem Vorgehen. Das elektrisch angetriebene Fahren hat so viele Vorteile, das setzt sich von alleine durch.

Sie sind 95, und wenn ich das sagen darf, fitter als viele 60- oder 70-Jährige. Was ist Ihr Rezept?

Jeden Morgen schwimme ich, um fit zu bleiben. Danach steige ich auf die Waage. Zeigt sie mehr als erlaubt, gibt es kein Frühstück. Zu Mittag gibt es bei mir ohnehin nicht mehr als einen Obstsalat.

Aber ein Glas Wein am Abend gönnen Sie sich doch?

Da muss ich Sie enttäuschen. Zwei dürfen es schon sein.

Von Andreas Dunte