Niederforst

Einmal umfallen auf der Schwelle reicht und man würde direkt in den Auslagen von Katrin Schumanns kleinem Dorfkonsum zwischen Honig, Mehl, Eierlikör und Nudeln liegen. Seit gut einem Jahr gibt es den winzigen Hofladen in Niederforst, einem Ortsteil von Roßwein (Kreis Mittelsachsen). Er liegt gleich hinter dem Tor des Schumannschen Hofes, von dem aus die Familie ihren Landwirtschaftsbetrieb managt. Katrin Schumann ist stolz, dass sie durchgehalten hat, auch jetzt in der Corona-Krise.

Dorfladen geht nur mit speziellem Konzept

Doch geht das heute überhaupt? Einfach mal so einen Dorfkonsum in dem 40 Seelen kleinen Ort aufmachen? Es funktioniert nur mit ganz speziellen Konzepten, schätzt der Handelsverband Sachsen die Chancen realistisch ein. „Nur durch Individualität und gezieltes Orientieren an den Bedürfnissen der Dorfbewohner können solche kleinen Läden überleben“, sagt René Glaser, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen. Und eine funktionierende Gemeinschaft im Ort ist wichtig: In reinen Schlafgemeinden funktioniert auch der beste Laden nicht.

Anzeige

Raus aus dem Hausflur, rein in den Konsum

Bei Katrin Schumann ist es der eigene Landwirtschaftsbetrieb, der das Hinterland für den Mini-Dorfkonsum bietet. Dazu gehören nicht nur 30 Bienenvölker, sondern auch die seit 2017 kontinuierlich erweiterte Hühnermobil-Farm. Aus anfänglich einem „Wohnwagen“ für Hühner, der es den Tieren ermöglicht, ein glückliches Freilandleben zu führen, sind inzwischen fünf geworden. Doch die steigende Zahl Hühnereier ist nicht der ausschlaggebende Punkt für Katrin Schumann gewesen, auch noch einen eigenen kleinen Laden aufzumachen. Die Eier verkauft sie so wie sie produziert werden – mobil nämlich, auf dem Wochenmarkt in Roßwein oder sie beliefert die Kunden zum Beispiel in Döbeln auf ihrer „Eiertour“. Vielmehr war es der Honig, der den Entschluss „Dorfkonsum“ final werden ließ. „Wir wollten einfach die Honigkunden aus unserem Hausflur heraus haben“, lacht die Vierfach-Mutter, die in ihrem ersten Berufsleben Krankenschwester war und als OP-Schwester gearbeitet hat. Immer samstags, wenn die Kinder noch im Schlafanzug im Haus unterwegs waren, stand nämlich die Kundschaft in der Eingangstür.

Katrin Schumann aus Niederforst betreibt das bisher einzige Hühnermobil in der Region. Quelle: ME

Jetzt kann die ihren Honig und noch ein paar Produkte mehr im Gebäude neben dem Wohnhaus der Familie kaufen. Dort, wo früher Schafe und Pferde im Stall standen, gibt es mittlerweile ein Schlachthaus und gleich daneben den vier Quadratmeter kleinen Dorfkonsum, der jeden Samstag feste Öffnungszeiten von 9 bis 12 Uhr hat. Viele kommen auch außerhalb dieser Zeit, nachdem sie vorher durchgeklingelt haben.

Immer mehr regionale Produkte im Regal

Kurios ist allerdings, dass die eigenen Niederforster weiterhin eher selten ihren Hof besuchen. „Die kaufen ihre Eier und den Honig bei mir mittwochs auf dem Markt“, schmunzelt Katrin Schumann, die weiß, dass die Leute sicher gehen wollen, sie anzutreffen. Denn ein kleiner Schwatz gehört beim Einkauf immer dazu. In den Dorfkonsum finden dagegen vor allem die Leute aus Lommatzsch, Nossen, Döbeln, auch Haßlauer und Zschepplitzer. Und es werden immer mehr: Mit der Kundschaft wächst zugleich das Angebot. Inzwischen stehen nicht mehr nur Eier und Eierlikör, Honig und Bienenwachskerzen sowie die eigenen Nudeln im Regal, sondern auch Mehl aus Meißen, Kaffee aus Großenhain, Kartoffeln aus Hermsdorf, Bienenkosmetik aus Leipzig – Produkte aus anderen Hofläden von Kooperationspartnern, die eben auch Niederforster Eier mit verkaufen.

Die gibt es auch im Regiomaten an der Haßlauer Milchtankstelle oder im Roßweiner „Lädchen“ von Deike und Tilo Weinert – beides auf ihre Art Tante-Emma-Läden, wie sie sich viele Menschen gerade auf den Dörfern zurückwünschen.

Steht dem Dorfladen die Renaissance bevor?

Steht also eine Renaissance der Dorfläden bevor? Beim Handelsverband Sachsen registriert man den wachsenden Wunsch danach, bleibt aber realistisch. Die Zahl der kleinen Dorfläden in Sachsen ist im Vergleich zu Vor-Wende-Zeiten nach wie vor überschaubar, das dichte Versorgungsnetz hat erhebliche Lücken bekommen. Dennoch unterstützt der Handelsverband die Wagemutigen, die sich entschließen, mit neuen oder traditionellen Geschäftsmodellen einen Laden auf dem Land neu zu eröffnen: „Für unsere Mitglieder und auch die Existenzgründer haben wir Betriebsberater und Juristen, die den Prozess der Gründung und das spätere Geschäftsleben betriebswirtschaftlich und juristisch begleiten und auch zu Fördermitteln Auskunft geben können“, sagt René Glaser.

Katrin Schumann jedenfalls hat ihre Entscheidung nicht bereut. Jetzt hofft sie, dass ihr Dorfkonsum auch mal etwas mehr abwirft.

.

Von Manuela Engelmann-Bunk