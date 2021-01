Eigentlich sind die Kitas im Altenburger Land geschlossen – doch jedes zweite Kind ist da

Altenburg/Schmölln/Nobitz

Wenn man die Leiterin vom „Haus der kleinen Füße“ in Nobitz anruft, dann ist im Hintergrund die typische, fröhliche Geräuschkulisse eines Kindergartens zu hören. „Ja“, sagt Antje Röhnert, „wir sind ganz gut ausgelastet.“ Trotz der im aktuellen Lockdown verordneten Schließung der Kindertagesstätten werde die angebotene Notbetreuung rege genutzt. In Nobitz besuchen von aktuell 77 angemeldeten Kindern täglich zwischen 40 und 42 die Einrichtung. Das ist mehr als die Hälfte.

Und das Personal ist sogar komplett an Deck. „Anders geht das gar nicht, denn es ist ein deutlich höherer Aufwand“, so die Chefin. Schließlich müssten die Kinder in festen Gruppen bleiben, braucht es Kolleginnen beim Empfang und der Verabschiedung. Eine solch hohe Auslastung bedeutet für die Erzieherinnen eine ziemliche Belastung, nicht zuletzt mental. „Man soll ja eigentlich Kontakte vermeiden, schränkt sich im Privaten total ein und hat auf Arbeit relativ viele davon“, sagt Antje Röhnert und klopft dreimal auf Holz. Zum Glück gab es bis jetzt im „Haus der kleinen Füße“ noch keinen Corona-Fall.

Volkssolidarität-Kitas bei 50 Prozent-Quote in der Notbetreuung

Zwei davon hatte der Geschäftsführer der Volkssolidarität Altenburger Land, Volker Kibisch, hingegen schon zu verkraften. Der Sozial- und Wohlfahrtsverband betreibt in Altenburg-Südost zwei Kitas, „Spatzennest“ und „Mischka“. Beim jüngsten Corona-Fall mussten eine Erzieherin und eine Gruppe in Quarantäne. Aber da auch hier die Gruppen streng getrennt sind, blieb die Einrichtung geöffnet. In beiden Kitas liegt die Quote bei der Notbetreuung ebenfalls bei rund 50 Prozent.

Im „Spatzennest“ kommen aktuell etwa 80, im „Mischka“ 50 Kinder täglich. „Damit haben wir mehr an Bord, als bei einer Notbetreuung vermutlich angedacht wurde. Doch wenn die Eltern die Bedürftigkeit nachweisen, gibt es keinen Grund, sie abzuweisen“, so Kibisch. Es gebe viele Alleinerziehende, viele in Handel und Gesundheitswesen tätige Mütter. Auch werden Kinder aufgenommen, wo im häuslichen Umfeld nicht die optimale Betreuung garantiert ist.

Fiebermessen beim Einlass

Zu ihrer eigenen Sicherheit setzen die Mitarbeiter bei allen Laufwegen in den Objekten FFP2-Masken auf, beim Einlass wird bei den Kindern Fieber gemessen, und bei Symptomen werden die Eltern sofort angerufen und aufgefordert, ihren Sprössling abzuholen. „Außerdem haben wir uns Schnelltests besorgt, um Mitarbeiter regelmäßig testen zu können“, sagt der Geschäftsführer.

Von einer Auslastung von derzeit rund 50 Prozent für die acht in städtischer Trägerschaft befindlichen Kitas weiß auch die Schmöllner Hauptamtsleiterin Jacqueline Rödel zu berichten. Der Grund: Die Anforderungen für die Inanspruchnahme der Notbetreuung wurden vom Gesetzgeber gegenüber dem ersten Lockdown im Frühjahr ziemlich aufgeweicht, der Personenkreis erweitert. „Konkret fordern wir für einen Elternteil eine Bescheinigung vom Arbeitgeber. Außerdem muss gegenüber der Einrichtung mündlich glaubhaft dargelegt werden, dass andere Sorgeberechtigte die Betreuung nicht absichern können.“

Sorgen beim Personal

Um die Erzieherinnen zu schützen, dürfen Kinder die Gruppen nicht wechseln, sind die Öffnungszeiten eingeschränkt. Dennoch gebe es angesichts der hohen Inzidenzen beim Personal schon Sorgen, zumal die Arbeit mit kleinen Kindern mit Maske nicht funktioniert. „Das ist schon schwierig. Andererseits haben wir Verständnis für das Interesse der Eltern. Kleine Kinder zu Hause zu betreuen und zugleich im Homeoffice zu arbeiten, ist eigentlich unzumutbar. Es ist und bleibt ein Spagat für beide Seiten“, sagt Jacqueline Rödel.

Nach Angaben des Landratsamts liegt die derzeitige durchschnittliche Auslastung in der Notbetreuung in den 55 Kindertagesstätten des Landkreises bei 50,8 Prozent im Verhältnis zu den tatsächlich in den Einrichtungen angemeldeten Kindern. Dieser Wert schwankt allerdings zwischen den Einrichtungen deutlich: Es gibt Kitas, die sind nur zu 14 Prozent ausgelastet, andere hingegen mit 71 Prozent. Noch höher liegt der Wert übrigens bei den sechs im Altenburger Land tätigen Tagesmüttern. Da die Gruppen dort mit drei bis vier Kindern ohnehin klein sind, kommt hier eine durchschnittliche Auslastung von 90 Prozent zustande, so Marion Fischer, Fachdienstleiterin Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung im Landratsamt.

Fazit: Eigentlich kommt die aktuelle Auslastung der Kindertagesstätten einem eingeschränkten Regelbetrieb weitaus näher als einer Notbetreuung.

Von Ellen Paul