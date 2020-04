Eilenburg: Esel sind die besseren Osterhasen

Eilenburg

Diesen Schreck in der Morgenstunde Anfang April wird Tierpflegerin Peggy Tessmann nicht so schnell vergessen: „Ich bin morgens ganz normal zum Dienst erschienen und staunte nicht schlecht, als ich in den leeren Alpakastall blickte.“ Auch auf der Koppel fand ich die beiden Stuten nicht.“ Sollten die beiden Alpakastuten, die schon am ersten Tag freundschaftliche Bande zu den benachbarten Eseln knüpften, vielleicht dorthin ausgebüxt sein?

Die lange Suche nach den Alpakas

Die Tierpflegerin schaute also auch im Eselstall und sah – alle drei Esel in vorderster Front, aber keine Alpakas. Der Tierparkleiter Stefan Teuber wurde informiert, die Suche fortgesetzt. Letztendlich doch noch mit Erfolg im Stall: Die Esel hatten mit ihrer etwas größeren Statur die Alpakas in ihrem Stall so geschickt verdeckt, dass sie auf den ersten Blick nicht zu sehen waren.

Party in Corona-Zeiten

„Die Alpakas haben also lieber bei den Eseln Party gefeiert als in ihrem Stall zu schlafen“ kommentiert Stefan Teuber den Ausflug der Alpakas im Teenager-Alter mit einem Schmunzeln. Zum Glück seien ja selbst in Corona-Zeiten solche Zusammenkünfte nur bei Menschen unter Strafe gestellt. Die Alpakas kamen damit straffrei davon. Trotzdem wurde gehandelt. Bei den offensichtlich zu weit auseinanderstehenden Abstandsstangen in Richtung Nachbarkoppel wurde nachjustiert, auch weil der Alpakahengst erwartet wird. Ob es nach dessen Einleben zu einem bisher so noch nicht praktizierten Zusammenführen von beiden Tierarten kommt, bleibt abzuwarten.

Doch dafür steht schon jetzt fest: Im Eilenburger Tierpark sind die Esel die besseren Osterhasen. Sie können nämlich selbst ganz große Tiere richtig gut verstecken.

Von Ilka Fischer