Eilenburg: Jetzt kann man wieder Erdbeeren selber pflücken

Eilenburg

Seit acht Jahren betreibt der Rentner Erhard Klein „ Kleins Erdbeerland“ am Ortsausgang Eilenburgs in Richtung Delitzsch. Aber noch nie hat er ein so schlechtes Jahr für seine Erdbeeren erlebt wie 2020. „Im März war es diese Hitze, dann kam der Regen erst Ende April. Den hätten wir schon vorher gebrauchen können.“ Auch die Eisheiligen hätten den Erdbeeren keinen Gefallen getan. Und doch blitzt es satt rot aus seinen zwei großen Erdbeerfeldern und das kann nur eines bedeuten: Die Saison für Selbstpflücker beginnt.

20 Körbe reifer Erdbeeren sind schon weg

„In der vergangenen Woche haben wir schon 20 Körbe voll reifer Erdbeeren gepflückt, damit sie nicht verfaulen“, erzählt der 75-Jährige.

Ab sofort können alle Erdbeerhungrigen zwischen 8 Uhr und 18 Uhr selbst pflücken – unter besonderen Bedingungen: Beim Pflücken muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Ebenso am Verkaufsstand, an dem während der Bedienung ein Mund- und Nasenschutz nötig ist.

Erdbeer-Hotline zur Vorbestellung

Alle, denen für die Pflückerei die nötige Zeit oder Muße fehlen, können bei Erhard Klein Erbeerportionen vorbestellen: 1,5 Kilogramm, ein Kilogramm oder ein halbes Kilogramm stehen bei Voranmeldung unter der Nummer 0177/6434359 zum Verkauf.

Ab Anfang Juli sind dann auch wieder die Sauerkirschen dran, die beide Erdbeerfelder zur Straße hin abschließen.

Schon nach der Schule beim Bauern geholfen

Obwohl Erhard Klein seinen wohlverdienten Ruhestand genießen könnte, kann er doch nicht ablassen von seinen Erdbeerfeldern, in die er viel Mühe und Zeit investiert. „Schon nach der Schule habe ich immer beim Bauern ausgeholfen. Ich bin auf dem Land groß geworden.“ Und die Arbeit mit dem Land will der gelernte Gärtner auch mit 75 Jahren noch nicht aufgeben, auch wenn sein Garten- und Landschaftsbaugeschäft schon an seinen Sohn übergegangen ist. Erntehelfer hat er keine. Deswegen ist er auf Selbstpflücker angewiesen. „Aber das spricht sich jedes Jahr weiter herum“, sagt Klein zufrieden.

Von Katharina Stork