Eilenburg: Mobilheime auf dem Campingplatz geplant

Eilenburg

Auf dem Gelände der Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) GmbH in Eilenburg wird es in den nächsten Jahren Bewegung geben. Der Campingplatz am Kiessee soll erweitert werden. Im südlichen Bereich auf einer derzeit brachliegenden Fläche sind Plätze für sogenannte Mobilheime und nicht fahrbereite Wohnwagen vorgesehen.

Die Pläne wurden jetzt erstmals der Öffentlichkeit im Eilenburger Ratssaal präsentiert – und zwar im Rahmen einer Info-Veranstaltung zum Aufstellungsverfahren für einen neuen Bebauungsplan. Rund 20 Bürger nahmen daran teil – und stellten Fragen zu dem Projekt.

Lärmschutz und dauerhaftes Wohnen

Dabei ging es unter anderem um den Lärmschutz, die Nutzung eines alten Gebäudes und ob die Mobilheime zum dauerhaften Wohnen gedacht sind. Aber der Reihe nach.

Mobilheime wie dieses sollen auf dem Campingplatz in Eilenburg errichtet werden. Die Planungen laufen. Quelle: web

Mobilheime – das sind transportable Wohneinheiten, deren Inneneinrichtung mit einer Wohnung vergleichbar ist. Im Gegensatz zum Wohnwagen haben Mobilheime keine Straßenzulassung und können nur per Lastkraftwagen über längere Strecken transportiert oder eben erst vor Ort montiert werden. Diese etwa 40 Quadratmeter großen Gebäude sehen aus wie Bungalows, sind aber „nicht fest verbunden mit dem Untergrund“, erläuterte Philipp Zakrzewski, Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung bei der Stadt Eilenburg.

Das dauerhafte Wohnen in solchen Mobilheimen, so wollte ein Bürger wissen, ist zwar theoretisch möglich, aber nicht erlaubt. Wie Camper auch brauchen die Nutzer einen Hauptwohnsitz. Wie oft und wie lange sie sich aber in ihrem Wohnheim aufhalten, bleibt letztlich ihnen überlassen.

Hoher Wall geplant

Die FEZ GmbH muss im Rahmen der neuen Pläne auch für einen Lärmschutz sorgen. Demnach ist ein fünf Meter hoher Wall im vorderen Bereich an der Straße Zum See vorgesehen. Dazu gab es die berechtigte Frage eines Bürgers, was denn mit den Anwohnern auf der anderen Straßenseite sei, die noch näher an Bahnlinie und B 87 liegen. Denn die haben keinen Lärmschutz. Macht es da nicht Sinn, den Lärmschutz direkt an die Bahngleise zu bauen? Praktisch gesehen ja, aber möglich ist das nicht, so die Angaben der Stadtverwaltung. Denn das Gebiet gehört nicht zum Bebauungsplan, der jetzt erstellt wird.

Fremdenzimmer in altem Gebäude

Die Pläne der FEZ GmbH sehen des Weiteren vor, ein altes Gebäude auf der Fläche zu sanieren. Darin, so Geschäftsführer Karsten Ittner, sollen eine oder zwei Betriebswohnungen entstehen sowie Fremdenzimmer und Büros. Geplant ist außerdem die Einrichtung einer Bushaltestelle im Eingangsbereich zum Campingplatz.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass das B-Plan-Verfahren reibungslos über die Bühne gehen wird, da es sich um ein relativ überschaubares Vorhaben handelt. Die Kosten für den Lärmschutz und den Plan als solchen trägt die FEZ GmbH. Am 4. Mai will der Eilenburger Stadtrat dazu beraten. Im Oktober könnte das Gremium dann den Satzungsbeschluss fassen – damit besteht Baurecht. Bürger können in den nächsten Tagen noch Stellungnahmen zu dem Vorhaben bei der Stadt einreichen.

Ärger mit errichteten Mobilheimen

Um Mobilheime auf dem Campingplatz hatte es vor drei Jahren Ärger gegeben. An anderer Stelle auf dem Gelände mit direktem Blick aufs Wasser waren zwei Bauten errichtet worden, allerdings ohne Genehmigung. Sie mussten wieder abgerissen werden.

Das Freizeit- und Erholungszentrum im Osten der Stadt verfügt derzeit über 80 Touristik- und 200 Dauerstellplätze für Camper.

Von Nico Fliegner