Eilenburg

Unglaublich, was diese Frauen alles gemeinsam haben: Die Schwestern Jana Weigel (34) aus Eilenburg und Janine Zikos (33) aus Delitzsch sind zum dritten Mal Mutter geworden. Dabei haben sie nicht nur das gemein, sondern auch den Geburtstag ihrer zwei süßen Mädchen. Denn die Töchter erblickten am gleichen Tag das Licht der Welt – und zwar am 21. September in der Klinik in Eilenburg. Am selben Tag zwei Töchter auf die Welt gebracht – das sind schon mal zwei Gemeinsamkeiten.

Mütter sind überglücklich

Jana Weigels Tochter Mara Luise wurde mit 3460 Gramm um 4.38 Uhr geboren und ist 49 Zentimeter groß. Die kleine Sophia ihrer Schwester Janine ließ sich noch etwas Zeit, wurde um 12.40 Uhr geboren, ist 3600 Gramm schwer und 54 Zentimeter groß. Beide Kinder sind wohlauf und die Mütter überglücklich über den Nachwuchs. Denn beide Schwestern – und das ist die dritte Gemeinsamkeit – haben jeweils auch schon zwei Jungen. Julien und Haris sind elf beziehungsweise eineinhalb Jahre alt und die Söhne von Janine Zikos. Und Leon Romeo, ebenfalls elf Jahre alt, und Niklas Arthur, acht Jahre alt, die Kinder von Jana Weigel. Somit sind die beiden elfjährigen Jungen die vierte Gemeinsamkeit.

Anzeige

Die Schwestern Jana Weigel (34, links) aus Eilenburg mit der kleinen Mara Luise und Janine Zikos (33) aus Delitzsch mit der kleinen Sophia brachten am 21. September die Mädchen in der Eilenburger Klinik auf die Welt, hier mit Ärztin Dr. Madlen Krenz. Beide Mütter haben auch schon zwei ältere Jungen. Quelle: Nico Fliegner

Weitere LVZ+ Artikel

„Oma war geschockt“

Geplant war das alles nicht, wie die zwei Frauen erzählen, auch nicht der jüngste Nachwuchs in der Familie. „Die Oma war erst geschockt und guckte ziemlich ungläubig, als wir erzählten, dass wir beide schwanger sind, war aber dann sehr glücklich. Und dass es auch noch zwei Mädchen sind, nachdem wir beide schon zwei Jungs haben, ist natürlich toll“, erzählt Jana Weigel, die in Eilenburg lebt, als Erzieherin in der Kita „Heinzelmännchen“ arbeitet und sich ein Mädchen gewünscht hatte. „Mir war es eigentlich egal, ob Junge oder Mädchen“, erzählt wiederum Schwester Janine. Sie lebt mit ihrem Mann in Delitzsch, wo sie mit ihrer Schwester die Kindheit und Jugend verbrachte, und arbeitet in einem Reinigungsunternehmen.

Lob für Eilenburger Klinik

Die zwei Frauen haben sich bewusst für die Entbindung im Eilenburger Krankenhaus entschieden. „Man wird hier richtig gut umsorgt. Die Hebammen sind toll und auch die Schwestern und Ärzte“, sagt Jana Weigel. „Wenn man Fragen hat, kann man sich jederzeit an sie wenden und sofort kommt jemand und hilft.“ Beide schätzen die kleine Geburtsklinik und hätten sich gar nicht vorstellen können, in einer größeren Klinik zu entbinden. „Es geht alles sehr persönlich zu.“

Zwei Tage waren sie im Eilenburger Krankenhaus, teilten sich ein Zimmer und verbrachten die Zeit mit ihren Mädchen. Am Mittwoch ging es wieder nach Hause – jeder für sich. „Erstmal wieder ankommen“, sagt Janine Zikos. Und die Geschwisterkinder und Väter freuen sich außerdem auf die Babys. Und da gibt es die fünfte Gemeinsamkeit: Denn die zwei Männer Thomas und Efthymios haben den selben Arbeitgeber: Sie sind bei DHL in Leipzig tätig.

Weiterer Nachwuchs?

In spätestens zwei Wochen wollen sich die Mütter wieder treffen und aufs Eilenburger Standesamt gehen, um dort alle Eintragungen vornehmen zu lassen. Bleibt da noch die sechste Gemeinsamkeit: Wie sieht es mit dem Wunsch nach einem weiteren Baby aus? Auch hier sind sich beide einig: Die Familienplanung sei nunmehr abgeschlossen, sagen sie und schmunzeln.

Baby-Boom an der Klinik

Für die Ärzte, Hebammen und Schwestern sind Patienten mit so vielen Zufällen und Gemeinsamkeiten etwas Besonderes im Klinikalltag. Besonders ist auch der Monat September, wie Dr. Madlen Krenz, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, sagt. Allein in diesem Monat gab es schon über 40 Entbindungen – und damit 20 mehr als im September vor einem Jahr. In diesem Jahr sind schon rund 260 Kinder im Eilenburger Krankenhaus auf die Welt gekommen – die kleine Lisbeth war das erste Kind in diesem Jahr. Es wurde am 5. Januar geboren.

In der Klinik haben im vorigen Jahr 316 Kinder das Licht der Welt erblickt: 149 Mädchen und 167 Jungen und damit 34 weniger als im Jahr 2018. Mit dem Baby-Boom im September besteht nun die Chance, dass die Geburtenzahl von 2019 in diesem Jahr übertroffen wird.

Von Nico Fliegner