Eilenburg: Spatenstich für neues Trainingszentrum

„Gesundheit brauchen die Menschen immer“, davon ist Petra Heynig fest überzeugt. Sogar so sehr, dass die 56-Jährige gemeinsam mit ihrem fünf Jahre älteren Mann Dirk Heynig jetzt das große Abenteuer wagt. Das Paar aus Liemehna, das seit März 2013 die Aktiv Oase in der Kranoldstraße in Eilenburg betreibt, baut Am alten Celluloidwerk auf einem 4000 Quadratmeter großen Grundstück ein modernes zweietagiges Trainings-und Therapiezentrum und investiert rund 2,2 Millionen Euro.

Aktiv Oase ist zu klein geworden

Anstoßen – kurz nach der Enthüllung des Bauschildes. Quelle: Ilka Fischer

Die Aktiv Oase, in der derzeit über 1000 Kunden aus Eilenburg und Umgebung in den Bereichen Gesundheit, Reha, Prävention und Fitness trainieren, platzt aus allen Nähten. „Hinzu kommt“, so Dirk Heynig, „ dass die Räume nicht barrierefrei sind.“ Außerdem könne man nun mal als Mieter nicht alle Wünsche und Ideen umsetzen, von denen seine Frau Petra im Übrigen mehr als genug hat.

Zumindest auf dem Papier hat diese vor allem René Schawaller von der Mein Bauplaner GmbH schon mal umgesetzt. Er meint: „Das wird ein architektonisch sehr anspruchsvoller und transparenter Bau.“ In Eilenburg werde sehr viel Glas zum Einsatz kommen, was sehr schöne helle Trainingsflächen ermögliche.

In vier Wochen wächst der Bau in die Höhe

Am Montag erfolgte dafür der offizielle Spatenstich. Nur wenige Minuten danach begannen die Erdarbeiten. In etwa vier Wochen wächst der Baukörper mit 1400 Quadratmeter Grundfläche auf zwei Etagen dann auch nach oben. Das Baustellenfest wird für Oktober geplant. „Und bis Ende Februar 2021 soll dann auch schon der Innenausbau erfolgt sein“, kann es Petra Heynig, die möglichst noch im März 2021 das neue Zentrum eröffnen will, kaum erwarten.

Physiotherapie wird integriert

Neben großzügigeren Sanitär- und Umkleideräumen, dem Gerätebereich, Räumen für Kurse sowie Sauna mit Saunagarten wird es dann auch eine Physiotherapie geben, bei der die Aktiv-Oase mit zwei bis drei Festangestellten anfangen will. Damit erhöht sich die Zahl der derzeit 15 festen Mitarbeiter, denen noch zwei Honorarkräfte zur Seite stehen, weiter.

Heiko Leihe, Wirtschaftsförderer im Eilenburger Rathaus, freut sich über die größere Ansiedlung. „Sie bietet sich in diesem Gewerbegebiet an, das sich mit Versorgungsverband, Lidl und auch der Spielothek mit Pub bereits gut als Mischgebiet etabliert hat.“ Genau zwischen den Stadtteilen Stadt und Ost gelegen, lässt es auch diese ein Stück weit zusammenrücken.

Um die Gesundheit muss sich jeder selbst kümmern

Solche Gedanken haben sich die Heynigs eher nicht gemacht, als sie vor zwei Jahren mit der Suche nach einem geeigneten Grundstück begannen und „bei der Stadt und der Sparkasse gute Partner fanden“. Petra Heynig, die auch noch mit 80 im Studio vor und hinter den Kulissen aktiv sein will, ist überzeugt: Krankenkassen und Ärzte kümmern sich um Kranke. Um die Gesundheit muss und kann sich jeder selbst kümmern.

Die 77-jährige Renate Wilke hat sie damit schon vor vielen Jahren überzeugt. Die Eilenburgerin bekam einst wegen ihres Bronchialasthmas den ärztlichen Rat, mehr Sport zu treiben. Inzwischen trainiert Renate Wilke, die das neue Studio dann sogar zu Fuß erreichen kann, zweimal die Woche an Geräten und macht bei Yoga und Workout-Kursen mit. „Seitdem ich das mache, ist mein Arzt mit mir zufrieden.“

