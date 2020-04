Eilenburg: Tanzschule tanzt am Abgrund – mit Optimismus

Eilenburg

Mittwochs wird im Eilenburger Bürgerhaus immer getanzt. Eigentlich. Für die Leipziger Tanzschule Oli & Tina, die etwa ein Zehntel ihres Umsatzes in der Muldestadt macht und an diesem Tag seit Jahren immer rund 200 Tänzer aller Generationen in das Eilenburger Bürgerhaus lockt, begann Corona ausgerechnet am Freitag, dem 13. März.

„Da wurde der erste Ball in Leipzig abgesagt, in der Folgewoche fiel dann auch in Eilenburg erstmals der Tanzunterricht aus, Ende März ein lange geplanter Abschlussabend“, erzählt Oliver Thalheim. Er, der mit seiner Tanzpartnerin Tina Spiesbach einst international Medaillen holte, führt nun mit ihr die Tanzschule mit 20 Mitarbeitern durch Corona-Zeiten. Auch für den 42-Jährigen, der in Eilenburg nicht nur wegen seines tänzerischen Könnens, sondern auch wegen seiner lockeren Sprüche geschätzt wird, eine ernste Sache.

Anzeige

Im Sommer wird nicht mit Tanzen angefangen

Denn die zehn Einheiten umfassenden Grund- und Medaillenkurse sind ausgesetzt und werden nach der Corona-Pause fortgeführt. Damit wird mit den Kursen derzeit kein Geld verdient, zudem brechen auch noch die Anschlussangebote teilweise weg. „Denn im Sommer wird mit Tanzen eher nicht angefangen“, weiß Oliver Thalheim aus Erfahrung.

Weitere LVZ+ Artikel

Umso wichtiger sind die Tanzkreise, wo, ähnlich wie beim Fitnessstudio, monatlich gezahlt wird. Allein in Eilenburg kommen 50 Paare beim „türkischen Handtuch“ ins Schwitzen oder dürfen beim Paso Doble mal so richtig den Torero geben. „Danke, dass es da bisher keine Stornierungen gab“, sagt Oliver Thalheim ungewohnt ernst. Es helfe, die Tanzschule durch die Krise zu bekommen und er verkündet seinerseits: „Das ganze Team weiß das zu schätzen und steht hinter der Entscheidung, dass es in diesem Jahr als Ausgleich weder Sommerpause noch Herbstferien geben wird.“

Etwas Gutes hat die Krise aber auch gebracht

Und dann kommt doch schon wieder der Optimist in ihm zum Vorschein. Denn zumindest etwas Gutes habe die Krise nämlich auch gebracht. „Das Videoportal, das wir schon seit zwei Jahren planen, läuft jetzt und wird richtig klasse angenommen.“ Allein auf die Kunden-App mit dem gesamten Programm der Kurse sowie ein paar neue Figuren für die Tanzkreise griffen täglich 200 bis 300 Leute zurück. Das mache Mut, auch wenn sie die Tanzstunde vor Ort auf Dauer nicht ersetzen kann und soll.

Und so hofft nicht nur Oliver Thalheim, dass allerspätestens Anfang Mai wieder eine flotte Sohle aufs Bürgerhaus-Parkett gelegt werden kann. „Denn dauert die Zwangspause noch länger, dann wird es nicht nur für unsere Tanzschule richtig, richtig schwer.“

Von Ilka Fischer