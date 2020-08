Eilenburg

Zunächst war da die ballonseidene Jacke seiner Bühnenpartnerin. Die dazu passende Hose, die später zu einem seiner Erkennungszeichen wurde, lag erst einmal nur unbeachtet in der Ecke. Als sie Thomas Störel eines Tages überstreifte, sich kurzerhand einen Scheitel zog und einen Bart klebte, war die Figur des „Supermanni“ geboren. Seit mehreren Jahren füllt der Leipziger Kabarettist mit seiner Kunstfigur die Säle. In Eilenburg gastiert er am 15. August das sechste Mal. Es ist dennoch ein besonderer Auftritt. Der erste nach langer Pause für das Bürgerhaus und ein langsamer Bühnen-Neustart für Störel nach beispielloser Showabstinenz. Der „staatlich verordnete Urlaub“, wie er ihn nennt, ist damit vorerst vorbei.

„Ohne Zwang hätte ich mir diese Pause nie gegönnt“

Seit Mitte März gibt es keinen „Supermanni“ mehr in seinem Leben. In den letzten Monaten ging es vor allem darum, das zu machen, wofür sonst nie wirklich Zeit blieb. „Meine Frau und ich haben Rente geübt“, sagt Störel. Funktioniert hat es gut.

Anzeige

Seit fast 30 Jahren ist er Freiberufler und steht mit seinen Programmen an über 200 Tagen im Jahr auf Kabarettbühnen. Corona hat ihm die längste berufliche Auszeit seines Lebens beschert. „Man tut sonst immer was, ist in Bewegung. Ohne den Zwang hätte ich mir diese Pause nie gegönnt.“ Er ist froh, dass er sie genießen konnte. Als er vor einigen Wochen in den Urlaub nach Polen gefahren ist, sei es ein Gefühl von aus der Entspannung in die Entspannung gewesen – „echt verrückt“.

Weitere LVZ+ Artikel

Verzicht auf digitale Formate

Er weiß, dass es vielen Kollegen oder Kreativen aus seinem Umfeld anders erging. Ihnen fiel die Decke auf den Kopf, sie vermissten die Bühne. „Ich konnte komischerweise einen Schalter umlegen und habe mich ohne große Umschweife mit der Situation arrangiert.“

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Zu Beginn hatten er und das Team vom Kabarett Sanftwut noch über digitale Formate nachgedacht – so wie es einige andere Institutionen seither versucht haben, um die kulturelle Eiszeit zu überbrücken. „Aber das ist versandet“, sagt Störel. Zu essenziell sei der direkte Kontakt zum Zuschauer.

„Wir brauchen das Feedback, alles andere wäre pervers.“ Schließlich bestimme das Publikum indirekt mit, wie der Abend verläuft. „Es geht dazwischen“, so Störel. Außerdem sei man selbst ganz anders, wenn die Leute die eigene Rolle direkt spiegeln. „Mich einfach in den Garten setzen, eine Kamera laufen lassen und dann mein Programm abspielen, funktioniert für mich nicht.“

Nicht mal die Hälfte der Plätze im Bürgerhaus

Eilenburg ist nun die Feuertaufe für eine Spielzeit, deren Fortbestand auf wackeligen Beinen steht. Diesmal spielt Störel aber nicht im Hof des Bürgerhauses, sondern im großen Saal. „Wird ein ungewohnter Anblick“, gibt er zu. Gerade auch deshalb, weil dieser nicht einmal zur Hälfte gefüllt sein darf und die Tische weit auseinander stehen. Aber ganz „penetranter Optimist“ hofft er drauf, dass die Kulturlust dem Hygienekatalog die Stirn bieten kann.

Und natürlich „Supermanni“. Störel bezeichnet ihn liebevoll als „Hanswurst-Figur“, die ihre Weisheiten in die Welt streut und großen Mut zur Lücke hat. Dass er dabei aktuelles Zeitgeschehen humorvoll verarbeitet, ist ebenso Tradition. Aber wie umgehen mit einer Pandemie, von der jeder Einzelne betroffen war und mitunter noch ist?

„Keine Anti-Pandemie-Nummer“

2018 hat er von der „Keimfrei-Meise“ gesungen, erzählt der 55-Jährige, und davon, dass es Ossis nie geschadet hätte, mal eine ordentliche Portion Dreck zu essen. „Etwas umgedeutet“, sagt Störel, „ist das eigentlich ziemlich aktuell“. Er meint damit die derzeitige Maskenpflicht. „Vielleicht nehme ich das Lied mit auf.“

Aber es sei ein schmaler Grat mit dem Corona-Thema. „Es ist schwierig, das Ganze allumfassend zu besprechen.“ Jeder vernunftbegabte Mensch arrangiere sich mit der derzeitigen Situation und leiste damit einen Beitrag. Er verstehe aber auch gewissen Unmut, der sich in Sachsen hegt.

„Ich bin selbst nicht sicher, wie ich aktuell denken soll. Deshalb bin ich mit einer Interpretation vorsichtig. Dass ich aber keine Anti-Pandemie-Nummer abziehen werde, ist klar.“

Sommerkabarett im Bürgerhaus Eilenburg, „Supermanni löst Probleme off der Welt und ouch darheeme“, 15. August, 19.30 Uhr, Tickets gibt es noch online, im Stadtmuseum oder nach Absprache im Bürgerhaus zu kaufen

Von Lisa Schliep