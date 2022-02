Eilenburg: Warum Franken Brunnen künftig auch fritz-kola abfüllt

Eilenburg

Es ist ein weiterer Schritt, um Einwegverpackungen zurückzudrängen: Das Unternehmen Franken Brunnen in Eilenburg bei Leipzig und fritz-kola aus Hamburg investieren in eine neue regionale Glasmehrweg-Flaschenabfüllung, die im Januar in Betrieb gehen soll.

fritz-kola und Franken Brunnen sind in der Region verankert

Die Kooperation, so heißt es in einer Mitteilung der fritzgüter-kultur GmbH, könnte passender nicht sein: „Beide Unternehmen setzen sich intensiv für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein. Ganz nach dem Motto ,trink nicht aus irgendwas’ kommt bei fritz-kola nur Glas in die Kiste.“ Genau wie fritz-kola aus St. Pauli, für die nachhaltiges Engagement zu den wichtigsten Kernwerten gehöre, sei Franken Brunnen ein mittelständisches Familienunternehmen und in der Region verwurzelt. Für eine intakte Natur denke man auch bei Franken Brunnen über den Wasserflaschenrand hinaus. Ein Beispiel: Der Einsatz von zwei Blockkraftwerken, die Energie sparen und die Umwelt schonen. Zudem ergänzen sich die Produktportfolios. Mit seinen Marken Sachsen Quelle und ilis Brause gehört der Betrieb in Eilenburg zu den größten Getränkeproduktionsstätten in Mitteldeutschland. Allein im Jahr 2021 betrug der Absatz rund 180 Millionen Liter.

Lesen Sie auch

Einigung in Eilenburg: Frankenbrunnen zahlt deutlich mehr

Frankenbrunnen lässt die Quellen in Eilenburg sprudeln

Eilenburger Sachsenquelle sprudelt kräftig

Künftig kürzere Transportwege für fritz-kola

„Wir brauchen und möchten authentische und verlässliche Partner, die unsere Unternehmensphilosophie teilen. Mit Franken Brunnen haben wir einen echten Glücksgriff gelandet“, so Winfried Rübesam, Geschäftsführer von fritz-kulturgüter. „Dank der Lage in Eilenburg schaffen wir kürzere Transportwege. Sie ist einfach ideal für den Vertrieb in Berlin, Leipzig aber auch Süddeutschland und Osteuropa. Wir zwei Lokalpatrioten sind definitiv auf einer Wellenlänge und starten das nächste Level der regionalen Produktion“, ergänzt Oliver Moritz, Leitung Operations bei fritz-kulturgüter.

Franken Brunnen Eine Mineralwasserquelle wird seit 1888 in Eilenburg genutzt. Der Stammbetrieb der Hermann Köhler KG in der Breiten Straße bezog, als er nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr genug Platz hatte, in den 1960er-Jahren die ehemalige Ausflugsgaststätte Neue Welt in der Schlossaue. Der halbstaatlich geführte Ileburger Schloßbrunnen wurde 1972 in den volkseigenen Betrieb (VEB) Getränkewerk Eilenburg umfirmiert und dem Getränkekombinat Leipzig zugeordnet. Die Marken Club-Cola, Quick Cola, Lido-orange, Mandora, Karena und Party-Soda wurden 1981 in knapp 55 Millionen Flaschen von mehr als 150 Mitarbeitern und einem kleinen Zweigbetrieb in Hohburg abgefüllt. 1991 übernahm Franken Brunnen und baute Eilenburg zum zweitgrößten nach dem Stammsitz in Neustadt/Aisch unter seinen sieben Standorten aus, entwickelte ihn mit der Marke Ileburger zu einer der größten ostdeutschen Mineralwasserquellen. Der Name Ileburger verweist auf den Eilenburger Burgberg, der erstmals im Jahr 961 erwähnt wurde. Die Grafen zu Ilburg begründeten am Ende des 11. Jahrhunderts die über 800 Jahre währende Herrschaft der Wettiner über ein Gebiet, aus dem später der heutige Freistaat Sachsen wurde. kr

Markus Humpert, Geschäftsführer der Sachsen Quelle GmbH, teilt diese Begeisterung. „Mit der neuen Linie für fritz-kola können wir die Frequenz an der Rampe erhöhen – ein großes Plus für die Planungssicherheit unserer Fachhändler.“ Und durch eine deutliche Erweiterung der Lagerfläche würden vorhandene Kapazitäten optimal ausgenutzt.

Markus Humpert, Geschäftsführer Franken Brunnen GmbH Co KG , Betrieb Eilenburg. Quelle: Ilka Fischer

Franken Brunnen schafft neue Arbeitsplätze

Wie viele Flaschen des koffeinhaltigen Erfrischungsgetränkes künftig die Hallen an der B 107 verlassen sollen, ist derzeit nicht bekannt. Wohl aber, dass ein Euro-Betrag im zweistelligen Millionen-Bereich investiert wird. Zudem, so Markus Humpert auf Nachfrage, werden zusätzlich zu den bisher 85 Arbeitsplätzen voraussichtlich fünf bis sieben neue geschaffen. Entsprechende Prozesse dazu laufen bereits.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Abfüllanlage bei Franken Brunnen soll ab Oktober gebaut werden

Der Ausbau der alten und Einbau der neuen Anlage, der sich über einen längeren Zeitraum streckt, soll im Oktober starten. Die neue Anlage sei dabei individuell auf die Bedürfnisse von fritz-kola abgestimmt worden, trumpfe mit einigen Highlights auf und gehe über die Erfordernisse eines klassischen Mineralbrunnens hinaus. „Bereits die Flaschenreinigungsmaschine ist etwas ganz Besonderes“, erklärt Marco Potreck, Leiter Qualität, Umwelt & Technik, Franken Brunnen GmbH & Co. KG. „Dank der neuen Technologie dürfen wir hier mit einer Wassereinsparung von 75 Prozent rechnen. So verbrauchen wir natürlich viel weniger Energie.“ Weitere technologische Möglichkeiten: Der Einbau eines Tunnelpasteurs ermöglicht die Verarbeitung sensibler Produkte, wie Fruchtsaft. In puncto Verpackung ergeben sich ebenfalls spannende Optionen.

Die alte Anlage bekommt indes einen Abgang mit Stil. Einzelne Aggregate werden bei der Franken Brunnen Gruppe weitergenutzt oder dienen als Ersatzteile. Die Gesamtanlagenleistung wird künftig genauer an den Bedarf angepasst. Das neue System „aus einem Guss“ erleichtert die Abstimmung der Maschinen untereinander.

Von lvz/ka