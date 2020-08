Eilenburg: Was aus fünf Jahren Flüchtlingsarbeit bleibt

Eilenburg

Als Mohammad Nader Yousefi die Räumlichkeiten der Diakonie in Eilenburg betritt, hat er einige Dokumente dabei. „Ich verstehe sie nicht“, sagt der 38-Jährige und schaut unsicher zu Sozialarbeiter Stefan Krippendorf. Yousefi und seine Familie leben seit Ende 2015 in der Muldestadt. Sie sind aus Afghanistan geflohen. Einem Land, in dem „immer nur Krieg von allen Seiten“ herrscht, sagt er.

Inzwischen arbeitet er bei BMW. Seine Kinder gehen in die Kita und die Schule, fühlen sich wohl inmitten des Kleinstadt-Flairs. Yousefi selbst findet, dass er nicht gut deutsch spricht, es könnte besser sein – eine Geste der Verlegenheit, die viele Geflüchtete zeigen im Umgang mit der deutschen Sprache.

Offizielle Schreiben verstehen? Nochmal eine andere Baustelle. Deshalb benötigt er auch fünf Jahre nach der Ankunft in Eilenburg Hilfe von Krippendorf. Der erklärt ihm, was der Staat von ihm will. Der Diplompädagoge startete seine Arbeit in dem Jahr, als hunderttausende Migranten die deutsche Grenzen überquerten und Yousefi seinen Weg nach Eilenburg fand.

Wir schaffen das? Wir haben es geschafft!

500 bis 600 Geflüchtete betreute Krippendorf teilweise zur selben Zeit. Unterstützt wurde er dabei von Torsten Pötzsch, zuständig für die Jugendarbeit der Diakonie.

Eine Aufgabe, die Geduld forderte und starke Nerven. Müsste Krippendorf heute Merkels historisches Mantra „Wir schaffen das“ kommentieren, so würde er sagen, dass sie Recht behalten hat. „Es ist eine Erfolgsstory. Zumindest in Eilenburg. Eine, die aber fünf Jahre brauchte.“

Fehlende Strukturen

Ende 2014 war der Trubel groß. „Auf einmal kamen so viele Menschen, die ein Zuhause brauchten und Hilfe“, erinnert sich der 48-Jährige. Strukturen für so eine Situation gab es da noch nicht. „Wir haben es zunächst nur mit Ehrenamtlichen gestemmt, unseren Flüchtlingspaten“, ergänzt Pötzsch. Dann wurde Krippendorf Hauptverantwortlicher.

Seitdem haben sie ein monatliches Flüchtlingscafé auf die Beine gestellt, den Arche-Mittwoch eingeführt, Kulturangebote geschaffen und einen Handarbeitskurs für Frauen integriert.

„Viele brauchten eine intensive Traumatherapie, aber die gibt es in anderen Sprachen nicht“

Doch am Anfang aller Bestrebungen stand die gesundheitliche Versorgung der Ankömmlinge. „Die Menschen waren teilweise monatelang unterwegs. Kamen mit schweren psychologischen Problemen her“, erzählt Krippendorf.

Ärzte zu finden, sei besonders herausfordernd gewesen. Der 48-Jährige denkt dabei zum Beispiel an Gynäkologen oder Therapeuten. „Viele hätten eine intensive Traumatherapie gebraucht, aber die gibt es in anderen Sprachen nicht.“ Pötzsch fügt hinzu: „Man kann sagen, da wo es schon vorher hakte, hakte es auch weiterhin.“

In manchen Gesprächen, so Krippendorf, haben ihm Geflüchtete Bilder gezeigt, „um zu beweisen, dass sie keine Wirtschaftsflüchtlinge sind“. Aufnahmen von Zerstörung, Tod und Elend. „Irgendwann konnte ich mir die nicht mehr ansehen, das war zu viel.“ Andere erzählten ihm von Gewalt bei Grenzübergängen.

Dezentral statt Sammelunterkunft

Sie alle suchten in Eilenburg Sicherheit. Dazu gehörten auch eigene vier Wände. In der Stadt gab es von Anfang an keine Sammelunterkünfte. Alle die kamen, wurden in Wohnungen untergebracht. „Das Konzept ist günstig“, sagt Krippendorf heute.

„So kamen überwiegend Familien und die Akzeptanz in der Bevölkerung war größer.“ Er weiß von Negativgeschichten aus anderen Landkreisen und ist dankbar, dass Stadt und Landratsamt sich stets kooperativ zeigten.

Dem 48-Jährigen sind viele Schicksale begegnet. Die meisten Menschen, die er traf, wollten indes weitermachen – eine Arbeit finden, sich etwas aufbauen. Bis es dazu allerdings gekommen ist, verging Zeit. Die meisten Erfolgsgeschichten wurden in diesem und dem letzten Jahr geschrieben.

Neue Migrationsberatung für Erwachsene ab September

Mit einer Anstellung kommen allerdings wieder neue Hürden, weiß Krippendorf. So wie bei Yousefi. Neue Papiere, andere formale Verfahren. „Da sind viele noch immer überfordert. Sie wollen nichts falsch machen.“ Aus diesem Grund startet ab September eine separate Migrationsberatung für Erwachsene in Eilenburg, um den Prozess der Arbeitssuche zu begleiten.

Integration dauert. Ist ein Prozess. So sieht es zumindest der 48-Jährige. Auch wenn seither viele Geflüchtete nach Westdeutschland gegangen sind: Die, die bis heute in Eilenburg leben, haben zu großen Teilen ihren Weg gemacht oder sind dabei, ihn zu finden. Krippendorf wird sie weiter unterstützen, damit sie lernen, sich in einem System zurechtzufinden, das ihnen vor fünf Jahren noch gänzlich fremd war.

Von Lisa Schliep