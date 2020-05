Eilenburg: Wasserskianlage und Campingplatz startklar

Eilenburg

Die ersten Testfahrten fanden schon statt, an diesem Wochenende soll es richtig losgehen: Die Wasserskianlage am Kiessee in Eilenburger Osten, der derzeit 14 Grad Wassertemperatur hat, startet in die Saison und Betreiber Jürgen Becker kann sich über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Sein Telefon steht in diesen Tagen selten still. „Am Wochenende wollen Leute aus Magdeburg, Erfurt und Rossau kommen“, erzählt der 66-Jährige, der die Anlage seit 2013 betreibt.

Neue Hindernisse

Jürgen Becker und seine Frau Claudia haben das Areal längst auf Vordermann gebracht. Die Anlage musste gewartet werden, Technik wurde erneuert. Auch neue schwimmende Hindernisse auf dem Parcours kamen dazu. „Die sorgen natürlich für Abwechslung und Spaß. Und das wollen die Leute ja“, erzählt Becker.

Abstand oberstes Gebot

Trotzdem wird der Freizeitsportbetrieb nicht so laufen wie in Zeiten ohne Corona. Die Leute müssten sich definitiv vorher anmelden, wenn sie aufs Gelände wollen. So kann Becker das Kundenaufkommen steuern. Zudem sind Schaulustige am Rand nicht willkommen. Die Tische zum Verweilen werden in großen Abständen aufgestellt, der Kassenstand wurde nach draußen verlegt und jeder müsse sich in eine Liste eintragen. Ansonsten könne er für ausreichend Abstand zwischen den Wasserskifahrern sorgen. Allein bei den Fahrten auf der 940 Meter langen Anlage sind es 80 Meter. Und der Gaststättenbetrieb bleibt geschlossen, lediglich ein Imbissangebot werde vorgehalten.

Martin Kirschkowski aus Sprotta kann es kaum erwarten, wieder auf die Bretter zu steigen. Der 27-Jährige fährt seit gut zehn Jahren Wasserski und ist Testfahrer für das Unternehmen good boards, das Snowboards, Wakeboards, Ski und Kiteboards fertigt. Die Eilenburger Anlage schätzt er, auch weil es dort familiär zugeht. „Wasserskifahren ist für mich abschalten“, erzählt er. So oft er kann, nutzt er im Jahr die Anlage. Im Schnitt 150 Tage. Den Saisonstart hat er herbeigesehnt.

Für Camper alles vorbereitet

Alles startklar für Camper. Auf dem weitläufigen Areal des Freizeit- und Erholungszentrums am Kiessee in Eilenburg ist unter anderem diese Straße asphaltiert worden. Quelle: Nico Fliegner

Aber nicht nur die Wasserskianlage steht in den Startlöchern, sondern auch das benachbarte Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) mit dem Campingplatz. Ab dem 15. Mai dürfen Camper auch hier wieder ihr Zelt aufschlagen. FEZ-Chefin Beate Millemann hatte schon lange auf Lockerungen gehofft. „Jeden Tag rufen Camper an und fragen, wann sie auf den Platz können“, erzählt sie. Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten seien stets stark frequentierte Wochenenden. Ostern fiel nun ins Wasser, alle Hoffungen liegen auf dem Pfingstfest.

Das FEZ hat die Schließzeit genutzt für Instandsetzungsarbeiten. So habe man im Sanitärbereich Trennwände aufgestellt und im Außenbereich unbefestigte Straßen asphaltiert. Außerdem gab es Investitionen im Spielplatzbereich. Diesen wolle das FEZ so schnell wie möglich öffnen. Wann der Kiosk in Betrieb geht, ist indes noch unklar.

Von Nico Fliegner