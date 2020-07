Eilenburg: Wie funktioniert Blutspende zu Corona-Zeiten?

Eilenburg

Der Wind versucht, im Vorhof des Gemeindehauses von St. Nikolai in Eilenburg, die schwüle Hitze zu vertreiben. Pfarrer Ulrich Schade tritt aus dem Gemeindesaal heraus und sagt: „Jetzt ist es aber ganz angenehm, da drin.“ Angenehme Temperaturen sind wichtig an diesem Mittwochnachmittag. Denn im Gemeindehaus wird Blut gespendet. „Wir können Pfarrer Schade nicht genug danken, dass er die Blutspende im Gemeindehaus ermöglicht“, betont Detlev Funke vom DRK.

Erweiterte Vorsichtsmaßnahmen

In normalen Zeiten würde die Aktion im Pflegeheim des DRK stattfinden, aber dort halten sich zu viele Angehörige der Risikogruppe auf und außerdem wären die Räumlichkeiten nicht groß genug, um Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten, die eine weitere Verbreitung von Covid-19 eindämmen sollen. Und nicht nur die Örtlichkeit hat sich verändert. Die Pandemie hat eine weitere Reihe von Vorsichtsmaßnahmen und Veränderungen mit sich gebracht, die zu einem erhöhten Aufwand vor und während der Blutspendeaktion geführt haben.

Mund-und-Nasen-Schutz und Abstand

Ein Holzschild am Eingang weist die potenziellen Spender darauf hin, dass der Spenderraum nur mit Mund-und-Nasen-Schutz zu betreten ist, außerdem muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

Im Vorraum erwarten die Spender zwei Helferinnen des DRK. Sie sind zuständig für einen Schritt im Prozedere, der coronabedingt hinzugekommen ist: Fieber messen. Nur Spender mit Normaltemperatur werden zur Anmeldung zugelassen. Der Name wird in die Liste aufgenommen, Hände werden desinfiziert.

Organisatorische Herausforderung: Telefonische Terminvergabe

Telefonisch konnten sich die Blutspender bei Detlev Funke oder direkt bei der Blutbank des Leipziger Universitätsklinikums anmelden und erhielten einen Termin zur Spende. Die Terminierung soll verhindern, dass es zu Menschenansammlungen kommt, wie es bei Spendenaktionen vor der Pandemie der Fall war. „Das Spendermanagement ist eine extrem große Herausforderung für die Kollegen am Uniklinikum“, erklärt Kay Oese. Er ist Teamassistent und nimmt die Anmeldung der Spender entgegen: Personalausweis, Spenderpass und ausgefüllter Spenderfragebogen. „Aber die Terminvergabe ist für die Spender selbst sehr praktisch. Sie können mit weniger Wartezeiten rechnen.“

Drei Spender pro Viertelstunde

In der Terminierung wird pro Viertelstunde mit drei Spendern gerechnet. Für Neuspender wird mehr Zeit eingeräumt. Also laufen in einer Stunde ungefähr zwölfmal die benötigten 450 Milliliter Blut in einen Beutel. Spontane Spender können sich trotzdem beim Empfang melden und werden dazwischengeschoben – es kann immer vorkommen, dass ein Spender doch nicht angenommen wird, weil beispielsweise der Eisengehalt des Blutes zu niedrig ist.

Darlene Heß liegt schon auf einer der dunkelrot bezogenen Liegen und wirkt entspannt. Die 20-Jährige spendet zum ersten Mal. „Ich wohne in der Nähe und habe gesehen, dass heute gespendet wird. Deswegen bin ich einfach vorbeigekommen.“ Schon kurze Zeit später kommt sie hinter der Raumtrennung hervor, mit einem weißen Verband am linken Ellenbogen. „Ging ja doch ganz schnell“, sagt sie.

Geselligkeit fällt weg

Im Vorraum erwartet sie noch ein kleines abgepacktes Paket mit Obst und kleinen Leckereien, das sich jeder Spender mitnehmen darf. Erfahrenen Spendern fehlt ein Aspekt, der aufgrund der Pandemie nicht mehr möglich ist. „Normalerweise können sich die Spender nach der Blutabnahme noch gemütlich zusammen setzen, etwas schnacken und ausruhen“, erklärt Teamassistent Oese. Doch das geht nicht, zu viele Menschen würden sich in einem Raum aufhalten. Also doch raus an die frische Luft und langsam in den Alltag zurückkehren.

Trotz Pandemie mehr Spender

Jeder der spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und ein Körpergewicht von mindestens 50 Kilogramm vorweisen. Pluspunkt: Da das Blut untersucht werden muss, bevor es in die Blutbank übergeht, ist ein kostenloser Gesundheitscheck für alle Spender inklusive. „Regelmäßige Blutspender haben sogar ein niedrigeres Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden“, sagt Funke vom DRK. Eine unerwartete Neuigkeit: Trotz Pandemie waren im Juni rund 15 Spender mehr als im Durchschnitt bei der Aktion, um mit ihrem Blut Leben zu retten.

Für Eilenburg bestehen die nächsten Möglichkeiten wieder am 5. August, 2. September und 7. Oktober, zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr. Die nächsten Spenden werden höchstwahrscheinlich wieder im Gemeindehaus von St. Nikolai stattfinden, um alle Vorschriften einhalten zu können.

Von Katharina Stork