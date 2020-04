Eilenburg hat nun Jahrhundertschutz vor Hochwasser

Eilenburg

Außerhalb von Corona-Zeiten wäre das wohl eine große Feier wert gewesen. Nun passierte es still und heimlich: Mit der Ende März erfolgen Abnahme der Mauererhöhung in der Mühlstraße kann die Landestalsperrenverwaltung (LTV) Rötha melden: Eilenburg verfügt jetzt komplett über einen Schutz vor einem Hochwasser, wie es statistisch aller 100 Jahre auftritt (HQ 100).

Mühlgrabenmauer ist der Schlussstein

1,65 Millionen Euro hat der Freistaat dafür zuletzt seit Oktober 2018 in die Erhöhung der Schutzmauer entlang des Eilenburger Mühlgrabens, beginnend von der Mühlgrabenbrücke 700 Meter flussabwärts, investiert. Axel Bobbe, Leiter der LTV: „Diese Mauer, die noch vor dem Hochwasser 2002 nach der alten Bemessungsgrundlage geplant und damit auch so gebaut worden war, hatte sich beim Juni-Hochwasser 2013 als Schwachstelle erwiesen.“

Damit standen damals am Fuße des Eilenburger Berges erneut etliche Häuser unter Wasser, die – im Gegensatz zu den Häusern auf der als Überschwemmungsgebiet ausgewiesenen Mühlinsel – eigentlich geschützt hätten sein sollen.

Mauer stellt Herausforderung dar

Die Erhöhung der Mauer selbst stellte die beauftragte Firma Matthäi vor einige technische Herausforderungen. So musste nicht nur bei der Dichtheit zwischen den einzelnen Mauerblöcken nachjustiert werden. Da man sich zudem nun doch noch mit einigen Eigentümern einigen konnte, wurden etliche der „wilden“ Treppen zum Fluss, die als Schwachstellen galten, zubetoniert.

Insgesamt mussten bei dem Projekt 200 Kubikmeter Beton und 28 Tonnen Stahl, größtenteils per Hand und Schubkarre, von der Landseite an die Mauer gebracht werden. „Ursprünglich“, so Axel Bobbe, „wollten wir die Erhöhung wie einst den Bau von der Wasserseite her machen.“ Doch da es sich dabei im Gegensatz zur Landseite um einen Eingriff in ein Flora-Fauna-Habitat gehandelt hätte, nahm man dann auch im Sinne der Anwohner Abstand. „Denn da hätte die Genehmigung auf jeden Fall viel länger gedauert“, ist sich Axel Bobbe sicher.

Eilenburg sollte nicht länger warten müssen

Der Bau, der in Zeiten ausgeschrieben wurde, als überall die Baupreise in die Höhe schossen, kostete am Ende rund 450 000 Euro mehr als ursprünglich geplant. „Doch ein Aufheben der Ausschreibung ist nicht in Frage gekommen, auch weil wir die Eilenburger nicht länger warten lassen wollten“, erklärt Axel Bobbe.

Stadt war immer ein guter Partner

Mitarbeiter der Firma Matthäi erledigen im November die letzten Arbeiten an der Mauer in der Mühlstraße in Eilenburg. Diese Mauer bildet den Schlussstein im Hochwasserschutzbau von Eilenburg. Quelle: Wolfgang Sens

Er wird mit dem Abschluss dieses Projektes mit seinen Leuten von der LTV nun nur noch zur Unterhaltung der Hochwasserschutzbauwerke nach Eilenburg kommen. Eilenburg, in das der Freistaat über die Landestalsperrenverwaltung seit 2002 rund 40 Millionen Euro für den Hochwasserschutz investiert hat, wird Axel Bobbe aber immer in guter Erinnerung bleiben. „Wir haben hier insbesondere mit der Stadtverwaltung, zunächst unter der Leitung von Hubertus Wacker, zuletzt aber auch mit Ralf Scheler, immer einen guten Partner gehabt“, lobt er.

Hochwasserschutz Eilenburg 2020, und damit fast 20 Jahre nach dem verheerenden August-Hochwasser 2002, das den Eilenburger Marktplatz in einen See verwandelte und bei dem ein Schaden in Höhe von 140 Millionen Euro entstand, gilt Eilenburg nun als sicher vor einem Hochwasser, wie es statistisch alle 100 Jahre auftritt. Kritisch wird es allerdings, wenn es, wie 2002, noch dicker kommt. Axel Bobbe, Leiter der LTV: „Während die Deiche mit 70 Zentimetern Freibord noch einen großen zusätzlichen Puffer haben, gibt es bei Mauern eine solche Vorgabe nicht. Dennoch haben die Eilenburger Mauern zumindest einen Freibord von 10 bis 20 Zentimetern bekommen.“ Eine absolute Sicherheit gibt es damit nicht. Dennoch beneiden viele andere Kommunen Eilenburg um diesen Schutz. Die Stadt hat dabei davon profitiert, dass sie sehr zeitig nach der Wende auf die kritischen Zustände an der Mulde und dem daraus abgeleiteten Mühlgraben, der seit über 300 Jahren die Innenstadt zur Insel macht, hingewiesen hat. Bereits 2000 gab es hier ein erstes Deichprojekt. Und nicht zufällig war es auch Eilenburg, wo am 13. August 2013 ein offizieller Spatenstich für ein Schutzprojekt von der Flut hinweggespült wurde. Den von der Brutalität des Hochwassers 2002 ausgelösten Schock hat Eilenburg dann genutzt, um weiter Druck zu machen. Es räumte aber gleichzeitig in beispielhafter Manier Hindernisse aus dem Weg, hat zudem mit der Verkleinerung des Industrie- und Gewerbegebietes ECW der Mulde selbst innerhalb der Stadt mehr Platz eingeräumt. Bereits im Herbst 2012, mit Fertigstellung der Mauer an der Ernst-Meyer-Straße und nach dem Bau von insgesamt 6,5 Kilometern Hochwasserschutzwänden und noch einmal 6,5 Kilometern Hochwasserschutzdeichen, galt das System innerhalb der Stadt als geschlossen. 2018/2019 folgte dann noch die Nordflanke Hainichen. Bis 2020 wurde als letztes Schutzprojekt die Mauer am Mühlgraben um etwa einen halben Meter erhöht. 40 Millionen Euro sind damit verbaut, der Hochwasserschutzbau in Eilenburg Geschichte.

