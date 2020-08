Eilenburg plant Bestattungen unter Bäumen und Blumenwiesen

Eilenburg

Die Stadtverwaltung in Eilenburg will alle Friedhöfe komplett überplanen. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Beratung mit der Friedhofskommission. Demnach seien Konzepte zu erstellen, der Flächenbedarf zu ermitteln und entsprechende Einschränkungen zu berücksichtigen, teilte Rathaus-Sprecherin Katharina Eidner mit. Es seien bereits verschiedene Einzelmaßnahmen durchgeführt worden, andere in Planung oder Vorbereitung.

Platanen spenden Schatten

Demnach ist eine Urnenreihengrabstätte auf den Friedhöfen in Eilenburg-Ost in der Umsetzung sowie auf dem Friedhof in Stadtmitte in Vorbereitung. Die Umgestaltungen nehmen die Stadtwirtschaft und der Bauhof vor.

Auf dem Friedhof in Eilenburg-Ost sei neben der Ablagestelle der Urnenreihengrabanlage ein Baum entnommen und durch sechs Dachplatanen ersetzt. Diese sorgen nun in dem Bereich für ausreichend Schatten. Weiterhin hat diese Urnengemeinschaftsanlage eine separate Einfriedung erhalten. Parallel dazu läuft momentan die Erweiterungsplanung für diese Gemeinschaftsanlage. „Der Ost-Friedhof sieht schon jetzt deutlich besser als vorher aus“, lobte Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos).

Umgestaltung der Urnenreihengrabanlage

Auf dem Stadtfriedhof soll noch dieses Jahr mit der kompletten Umgestaltung der Urnenreihengrabanlage begonnen werden. Dazu werden die Platten aufgenommen und in ein neues Raster eingefasst. Über eine Erweiterung dieser Anlage werde außerdem nachgedacht, so Eidner. Ein Hauptschwerpunkt in diesem und dem vergangenen Jahr war, die Hitze- und Dürreschäden an Bäumen und Großgehölzen zu beseitigen. „Leider kamen auch dieses Jahr weitere Schäden hinzu“, so die Sprecherin.

Neue Grabarten geplant

Für alle Friedhöfe sind perspektivisch auch andere Grabarten geplant. Auf dem Friedhof Mansberg werde beispielsweise die Möglichkeit von Baumbestattungen und einer Urnenhalle, eines sogenannten Kolumbariums, geprüft. Dieses könnte in den Wirtschaftsgängen des Friedhofes Mansberg im Zuge der geplanten Sanierung des Wirtschaftstraktes eingegliedert werden. Auch an der Sanierung der Kapelle auf dem Mansberg wird bis 2022 gearbeitet. Als weitere Grabart wären auch Blumenwiesen denkbar. nf

Weitere Ideen nimmt Jörg Böhme von der Stadtverwaltung Eilenburg unter Tel. 03423 652181 entgegen.

Von Nico Fliegner