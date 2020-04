Eilenburg statt Rimini: 24-Jährige muss Studium in Italien abbrechen

Eilenburg

Ronja Fischer ist schon weit herumgekommen, lebte und studierte in Argentinien, Guatemala, Chile, Frankreich. Jetzt ist die Eilenburgerin in der Muldestadt zurück. Gern, aber dennoch unfreiwillig. Denn eigentlich wäre die 24-Jährige jetzt in Rimini. In Italiens wohl bekanntestem Badeort, wo die Rinckart-Absolventin am Außencampus der Universität Bologna ein zweijähriges Masterstudium Resource Economics and Sustainable Development – Umweltökonomie und nachhaltige Entwicklung – absolviert.

Uni hat superschnell reagiert

Seit September lebt Ronja Fischer an der Adria. Schon kurz nach Start des zweiten Semesters im Februar ändert sich so ziemlich alles. „Ich bin eine Woche nach Semesterbeginn nach Italien zurückgefahren und bekam noch im Bus die Nachricht, dass die Woche drauf die Uni ausfällt.“ Die Anreise abzubrechen sei trotzdem nicht in Frage gekommen: „Ich dachte ja, das dauert nur kurz.“ Nach einer Woche läuft der Studienbetrieb weiter – online. „Die Uni hat superschnell reagiert, klare Vorgaben gemacht. Gruppenpräsentationen, Vorlesungen, selbst Prüfungen wie jetzt gerade, alles läuft übers Internet. Klar gab es Unsicherheiten, aber die Kommunikation klappt gut.“

Zunächst geht noch Wandern und Volleyball

Bis vor rund zweieinhalb Wochen bleibt die Nordsächsin in Italien, reist dann wie geplant zu einem Treffen des Bundesvorstandes der Studierendeninitiative Weitblick, die sich für einen weltweit gerechteren Zugang zu Bildung einsetzt, nach Marburg. Dort steht dann fest: Zurück nach Italien geht es vorerst nicht. „Meine Region war anfangs noch nicht so stark betroffen wie die Lombardei mit den Städten Mailand und Bergamo.“ Die einzigen Auswirkungen, die sie zunächst zu spüren bekommt – kein regulärer Uni-Betrieb. Sie trifft sich mit Freunden, macht eine Wandertour, spielt Beachvolleyball. Die Eiscafés sind offen, die Supermärkte auch. Doch nach und nach werden die Einschränkungen stärker. „Gerade als ich gen Deutschland gestartet bin, wurden die Ausgangssperren verstärkt.“ Längst geht so gut wie gar nichts mehr.

Prüfungen per Live-Schalte

Von Eilenburg aus hält sie den Kontakt zu ihren Kommilitonen, von den 80 stammt etwa die Hälfte aus Italien. Italienisch, Spanisch, Englisch, Deutsch – es geht international zu im Netz: „Da kann ich meine Sprachkenntnisse verbessern“, gewinnt sie dem Ganzen auch was Positives ab. Über die Online-Plattform der Uni läuft der Studienbetrieb weiter, die Studenten können miteinander telefonieren, in Lerngruppen arbeiten, mit Dozenten kommunizieren. Mit der Situation haben sie sich arrangiert. „Aktuell geht es vor allem um die Prüfungen.“ Drei hat sie inzwischen per Live-Schalte nach Rimini erfolgreich hinter sich gebracht. Aber klar, Corona ist das beherrschende Thema: „Der Vater einer Freundin, ein Arzt aus Bergamo, hat sich bei Patienten angesteckt. Da fiebern wir schon im wahrsten Sinne des Wortes mit.“

WG in Rimini ist verwaist

So lange daheim zu sein, Freunde nur virtuell zu treffen, das sei schon ungewohnt. Zu tun hat sie dennoch ausreichend, auch was den gemeinschaftlichen Kampf gegen Corona betrifft. Gerade in Italien und Deutschland gebe es viele Initiativen, denen sie sich anschließt. „Ich bin trotzdem ganz froh, dass ich hier meine Eltern und damit wenigstens noch ein paar soziale Kontakte habe.“ Denn die WG in Rimini sei längst total verwaist. Wann sie zurück nach Italien kann, weiß Ronja nicht. Sie geht aber davon aus, dass sie das Semester ganz normal beenden kann. Ob sie dann aber wie geplant im dritten Semester über das Erasmus-Programm in den Niederlanden studieren kann, liegt im Ungewissen. Doch klar ist für sie: Es wird weitergehen, in Eilenburg und in der Ferne.

Lesen Sie auch:

Von Kathrin Kabelitz