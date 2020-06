Eilenburg will Einsätze bei Fehlalarm in Rechnung stellen

Eilenburg

Der Stadtrat in Eilenburg beschäftigt sich am Montag mit den Feuerwehrgebühren und Entgelten. Im Kern geht es um eine Neukalkulation. Diese hat, sofern der Stadtrat der Beschlussvorlage folgt, Auswirkungen finanzieller Art.

Defekte Brandmeldeanlagen

Denn die Stadt will künftig Einsätze, die aufgrund technischer Mängel oder Fehlbedienungen von Brandmeldeanlagen gefahren werden, wieder in Rechnung stellen. Die Kommune rechnet mit 20 000 Euro Mehreinnahmen im Jahr. Denn sogenannte Fehlalarmierungen kommen häufig vor, die Einsätze können meistens abgebrochen werden, weil es nicht brennt. Dabei kann das richtig teuer werden. Der Kostensatz für ein Löschfahrzeug beträgt beispielsweise 500 Euro pro Stunde, der Einsatz eines Feuerwehrmanns 89 Euro pro Stunde. Das Entgeltverzeichnis umfasst rund 40 Leistungen. Außerdem geht es am Montag um die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans. Dieser ist in Punkten aktualisiert worden, was notwendig ist, um Fördermittel für die Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehr beantragen zu können.

Wäscherei Wagner erneut Thema

Blick auf die Wäscherei Wagner in Eilenburg. Sie soll nach dem Willen der Stadtverwaltung nicht mehr an diesem Standort betrieben werden. Quelle: Bärbel Schumann

In einem weiteren Tagesordnungspunkt, der unter „Grundstücksangelegenheit Nordring 14“ zunächst unspektakulär auftaucht, geht es um die Wäscherei Wagner. Letzter Stand war, dass die Stadt das Mietverhältnis zum 30. Juni 2020 gekündigt hatte, was den Auszug der Wäscherei aus den Gebäuden zur Folge hätte. Das Anwaltsbüro von Cornelia Wagner hat sich nunmehr in einem Schreiben an die Stadträte gewandt und den Stand des Verfahrens geschildert. Demnach seien Beschlüsse des Stadtrates vom Dezember 2018 über den Verkauf an Wagner, der seinerzeit abgelehnt wurde, von der Landesdirektion beanstandet worden, weil Stadträtin Ellen Häußler (Freie Wähler) an der Abstimmung teilnahm. Eine Überprüfung ergab, dass sie als befangen gilt aufgrund ihrer früheren Tätigkeit in der Stadtverwaltung. Insofern muss jetzt über den Verkauf des Grundstückes an Wagner offenbar erneut abgestimmt werden. Wagner hat nach Angaben ihrer Anwälte den Kauf des Grundstückes beantragt und stehe „dazu nach wie vor bereit“, so ihre Anwälte. Die Stadtratssitzung beginnt Montag um 16.30 Uhr im Bürgerhaus.

Von Nico Fliegner