Die Möbelproduktion hat in der Stadt Eilenburg eine lange Tradition, die bis heute andauert. Dafür steht das Unternehmen Rösch Office Büromöbelwerk EB GmbH. Jens Barth ist nicht nur der Geschäftsführer des Unternehmens mit 49 Mitarbeitern, sondern seit fünf Jahren auch Gesellschafter, nachdem sich Vorbesitzer Jörg-Peter Lehmann in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete.

Jens Barth, Geschäftsführer der Büromöbelwerk EB GmbH. Quelle: Anja Jungnickel

„Kenne jede Maschine“

Jens Barth kennt das Unternehmen wie seine Westentasche. Der Eilenburger, der in Kospa lebt und als Kreisjugendobmann im nordsächsischen Fußball einen Namen hat, heuerte vor über 20 Jahren im Möbelwerk an. „Man kann durchaus sagen, dass ich jede Maschine und jedes Teil hier im Werk kenne“, sagt der 49-Jährige.

Barth hat jeden Betriebsteil durchlaufen. Sein Steckenpferd war zunächst das Schreiben der Programme für die modernen, computergesteuerten Produktionsmaschinen. Neben den Holzmechanikern, die es freilich in so einem Unternehmen braucht, sind die Programme quasi das Herzstück des Unternehmens, bringen sie doch die ganze Möbelvielfalt heraus.

Moderne Büromöbel

Was das angeht, sticht das Eilenburger Unternehmen besonders hervor. Es produziert moderne Büromöbel wie Sitz-Steh-Tische, die höhenverstellbar sind, Tischsysteme mit integriertem Kabelkanal, universelle Schränke, Empfangsmobiliar oder auch Container zur Arbeitsplatzorganisation. Im Angebot sind Tausende verschiedene Möbel. Allein sieben verschiedene Schreibtischprogramme gibt es – eine enorme Variantenvielfalt. „Wir stellen Büromöbel nach den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden her. Was die Längen, Breiten und Höhen angeht, sind wir variabel und können bis auf den gewünschten Millimeter genau das jeweilige Möbel produzieren“, sagt Jens Barth.

Deutschlandweit Kunden

Die Kunden kommen aus ganz Deutschland. Rösch Office beteiligt sich an Ausschreibungen, bedient die öffentliche Hand gleichermaßen wie Unternehmen, darunter auch namhafte Firmen in der Region. Und es gibt feste Rahmenverträge mit Kunden. Zudem sind Handelsvertreter unterwegs, nehmen Aufmaß und beraten. Büromöbel von der Stange? Die bekommt man bei Rösch Office nicht, dafür bis zu fünf Jahre Garantie. Die Qualitätsmöbel, die das Eilenburger Werk verlassen, werden dabei durchaus dieser Bezeichnung gerecht und haben ihren Preis. Denn sie halten vielfach länger als dem Unternehmer lieb ist. Das sagt er aber nur mit einem Augenzwinkern. „Ein guter Schuh kostet nun mal etwas mehr Geld. Das ist bei Möbeln auch so“, erklärt Jens Barth. Die Kunden wissen das zu schätzen.

Trend: Höhenverstellbare Tische

Büromöbel aus dem Werk der Rösch Office Büromöbelwerk EB GmbH in Eilenburg. Quelle: Rösch Office

Im Trend liegen seit einigen Jahren schon ergonomische Schreibtische, die in der Höhe verstellbar sind. Barth weiß aus Untersuchungen, dass das Arbeiten an einem Schreibtisch in immer der selben Position nicht gut ist für den Körper. Wichtig sei es, zwischen Sitzen und Stehen zu variieren, die Position also zu wechseln. Das steigert am Ende auch die Produktivität. Mitarbeiter, die höhenverstellbare Schreibtische nutzen, sind mehr konzentriert, produktiver und weniger belastet.

Gesundheitsprävention im Büro

Die Gesundheitsprävention in Unternehmen spielt eine immer größere Rolle, so lässt sich auch der Trend erklären. „Allein die öffentliche Hand bestellt zu 80 Prozent nur noch höhenverstellbare Tische“, sagt der Firmenchef, der auch zufrieden auf das erste Corona-Jahr blickt. „Es war ein anstrengendes Jahr für uns, aber wir haben es vernünftig abgeschlossen.“ Barth ist stets daran interessiert, in seine Mitarbeiter zu investieren, um die halten zu können. Der Markt an qualifizierten Kräften werde immer überschaubarer. Gutes Personal sei das A und O.

Fokus auf Digitalisierung

In diesem Jahr will der engagierte Unternehmer die Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben. „Die Flexibilität, die wir in der Fertigung haben, wollen wir nach außen weitergeben.“ Ziel sei es, Abläufe schneller zu gestalten. Die Digitalisierung wie auch die Energie- und Umweltpolitik sind für Jens Barth zukunftsweisende Themen. So werden seit langem schon sämtliche Büromöbel nicht mit einmalig verwendbarem Verpackungsmaterial ausgeliefert. Das spart Ressourcen, ist umweltfreundlich. Ziel des Unternehmens ist es, Rohstoffe einzusparen und Abfall zu minimieren. Mit Erfolg. So wurde Rösch Office schon für freiwillige Umweltleistungen von der Umweltallianz Sachsen ausgezeichnet.

Kandidatur für IHK-Vollversammlung

Außerdem kandidiert Jens Barth aktuell für die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig im Bereich produzierendes Gewerbe. Stimmzettel und Wahlunterlagen werden Anfang Februar an die Mitglieder versendet. „Ich möchte unsere Region bei wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen mit vertreten und eine starke Stimme für die Region sein“, erzählt er. Leipzig sei schon gut vertreten in der IHK-Vollversammlung, der Mittelstand hier müsse mehr Gehör finden. Eine ehrenamtliche Aufgabe für Jens Barth, die er gern ausführen will. „Die Region hier weiter zu entwickeln, halte ich für ganz wichtig.“

Die Geschichte der Eilenburger Möbelfabriken Die Stadt Eilenburg war eine der führenden Möbelstädte Mitteldeutschlands. Erstmals wurde die Eilenburger Möbelbranche im Jahre 1874 in „Das Deutsche Reich in geografischer, statistischer und topographischer Beziehung“ von G. Neumann unter nationalen Aspekten erwähnt.Auch zwei weitere Möbelfabriken machten auf sich aufmerksam – die 1910 gegründete Firma Wilhelm Süptitz in der Dübener Straße 66 (heute Puschkinstraße) und die Firma Carl Fleischer. Letztgenannte trug den Löwenanteil zur Popularität der Eilenburger Möbelbranche bei. Am 1. Oktober 1889 gründete Carl Fleischer die Firma in der Torgauer Straße 43. Der damals 27-Jährige brachte es mit guten fachlichen und kaufmännischen Kenntnissen bald zu einem ansehnlichen Betrieb. Seine damalige Produktionspalette bestand hauptsächlich aus polierten Kleiderschränken und Vertikos. 1912 erwarb Carl Fleischer das Grundstück Kranold-/Röberstraße. Er erbaute hier eine moderne mit Dampf betriebene Möbelfabrik. Die Belegschaft stieg auf 50 Mann an. Der Betrieb wurde schließlich auf die serienmäßige Herstellung von Speise- und Herrenzimmern umgestellt. Einen Boom gab es nach dem Ersten Weltkrieg. Zwei Nachbargrundstücke wurden erworben, um der auf 200 Mann angewachsenen Belegschaft den nötigen Arbeitsraum zu geben. 1927 machte sich die Errichtung einer völlig neuen Fabrik notwendig. Auf einem in Eilenburg-Ost (heute Hartmannstraße) erworbenen 60 000 Quadratmeter-Grundstück entstand ein moderner Flachbau mit sozialen Einrichtungen für die rund 500 Beschäftigten. Während des Zweiten Weltkrieges stellte der Betrieb auf Kriegsproduktion um. Die Firma beschäftigte bis zu 900 Arbeiter. In Baracken auf dem Betriebsgelände war ein Teil der Zwangsarbeiter – vor allem Franzosen, Belgier und Niederländer – untergebracht. Als Folge dessen wurde der Betrieb 1948 enteignet. Es wurde die Eilenburger Qualitätsmöbelfabrik VEB, später VEB Qualitätsmöbelfabrik, gegründet, die ab 1950 in Serie Schlafzimmermöbel herstellte. Sie waren vornehmlich für den Export in das sozialistische Ausland bestimmt.Als VEB Möbelwerk Eilenburg im Möbelkombinat Eisenberg kam Ende 1991 das Aus für diesen Betrieb und damit das Ende der Eilenburger Wohnmöbelbranche. Jörg-Peter Lehmann rettete schließlich das Werk, fand mit Gerhard Rösch aus Lorch (Baden-Württemberg), der dort bereits eine Möbelfabrik hatte, einen Investor. Über sechs Millionen Mark flossen in neue Maschinen und in die Sanierung der Produktionshalle in Eilenburg. Schwierige Zeiten machte das Unternehmen 2004 durch. Rösch legte alle seine Unternehmen still. Ausschlaggebend war die seit Jahren zunehmende Verschlechterung der Wirtschaftslage in der Möbel- und Büromöbelindustrie. Den 61 Mitarbeitern in Eilenburg wurde gekündigt. Nachdem Rösch den Betrieb stillgelegt hatte, hielt ihn Jörg-Peter Lehmann auf eigene Faust am Leben und machte mit 30 Mitarbeitern weiter. Unter dem Markennamen Rösch Office produziert das Unternehmen mit 49 Beschäftigten seither weiter Büromöbel. Quelle: LVZ-Archiv/Jürgen Scheller

Von Nico Fliegner