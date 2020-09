Eilenburger Internetversand zieht es nach Leipzig

Eilenburg

Der Internetversandhandel Sportspar verlegt mehrere Abteilungen aus Eilenburg nach Leipzig. Wie das Unternehmen mitteilte, eröffnet es in Leipzig/Volkmarsdorf ein Büro für Fachleute der Bereiche Marketing, Entwicklung und Design.

Internationalisierung im Blick

Das moderne Gebäude am Torgauer Platz 1 böte auf 300 hellen Quadratmetern Raum für 25 Arbeitsplätze. Mit diesem Schritt und dem bislang 14-köpfigen Leipziger Team, so heißt es weiter, wollen die Geschäftsführer Jevgenij und Aleksandr Borisenko die Internationalisierung der Marke Sportspar vorantreiben: Nach der Etablierung von Onlineshops in Italien, Frankreich, Spanien und Niederlande zeichnet alleinig die Leipziger Belegschaft für den Launch der polnischen Plattform im September verantwortlich.

Anzeige

Schwierig, junge und kreative Leute zu finden

Gründer Jevgenij Borisenko verspricht sich von der städtischen Adresse neben personellem Wachstum neue frische Ideen: „Bisher war es schwierig, junge und kreative Leute für uns im ländlichen Eilenburg zu gewinnen. Ein Arbeitsplatz in der City spricht diese Köpfe viel mehr an.“ Die Nähe zur Universität, gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und die hervorragende Infrastruktur gelten laut dem 30-Jährigen als klare Standortvorteile.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Sportspar GmbH wurde 2010 von den Zwillingsbrüdern Jevgenij und Aleksandr Borisenko gegründet. Ihr Geschäft ist der Verkauf von Vorjahreskollektionen namhafter Markenhersteller über ihren Online-Shop.

Millionen-Umsätze

2011 ging der Onlineshop an den Start. 2015 versendeten sie bereits eine Million Pakete. 2016 zog das Unternehmen nach Eilenburg (ehemals Henry-Bonbon-Fabrik, Schanzberg). Heute verlassen 5000 Pakete am Tag das Lager in Eilenburg, das über 12 000 Quadratmeter Fläche und 15 000 Markenartikel verfügt. 2018 erwirtschaftete die Sportspar GmbH rund 20 Millionen Euro Umsatz und machte einen Gewinn von 2,3 Millionen Euro. Rund 80 Frauen und Männer sind bei Sportspar tätig.

Von LVZ