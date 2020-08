Eilenburger Weihnachtsmarkt wird eingezäunt

Eilenburg

Die Stadtverwaltung in Eilenburg hat die Pläne für den diesjährigen Weihnachtsmarkt konkretisiert. Demnach soll neben dem Marktplatz auch die Torgauer Straße als Veranstaltungsfläche genutzt werden.

Einlass- und Auslasskontrollen

Die Sperrung sei bereits beantragt, aber noch nicht genehmigt, so Heiko Leihe, Leiter des Oberbürgermeisterbereiches in der Stadtverwaltung. Zudem soll „der Weihnachtsmarkt eingezäunt“ werden „und nur eine bestimmte Anzahl an Gästen wird ihn besuchen können“, informierte Rathaus-Sprecherin Katharina Eidner am Dienstag. Außerdem seien Einlass- und Auslasskontrollen vorgesehen. Angebote rund um die Kirche und in der Kirche wird es indes nicht geben. Nur so könnten die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden.

Das sind die Highlights

Der Weihnachtsmarkt in Eilenburg findet vom 11. bis 13. Dezember statt und wird von der Stadtverwaltung und der Veranstaltungsagentur Coex aus Cottbus organisiert. Highlights sind Stollenanschnitt, Weihnachtsmann und Engel, Ponyreiten, Wunschbriefkasten und die Baumschmückaktion mit Kitas und Jugendeinrichtungen. Außerdem ist verkaufsoffener Sonntag.

Von nf