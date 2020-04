Eilenburger hat den Slogan: „Wir kleben zusammen“

Eilenburg

„Wir KLEBEN zusammen“ mit diesem Slogan stemmt sich Stefan Henschel, der in der Eilenburger Bergstraße sein Studio Henschel Druck & Werbung betreibt, auf ganz eigene Weise gegen den Corona-Virus.

Werbetechniker können helfen

Der 51-Jährige, der zwei Mitarbeiter hat, versucht, wie viele andere Unternehmer, irgendwie durchzukommen. Auch in seinem Geschäft sei es im März sehr ruhig geworden. Die Jalousien sind in diesen Tagen unten. Der Laden hat auf behördliche Anordnung geschlossen. Wer etwas will, muss sich bemerkbar machen. Stefan Henschel kommt dann an den Lieferanteneingang. Dass das die normale Kundschaft wenig nutzt, dafür hat er auch Verständnis. Denn jetzt sei für die meisten eben nicht die Zeit, um T-Shirt oder Tassen bedrucken oder das Auto bekleben zu lassen.

Doch als kleines Unternehmen sei man nicht nur flexibel, als Werbetechniker könnte das Team mit seiner Arbeit durchaus helfen. Stefan Henschel lässt hoffen, dass schließlich gerade überall Schilder und Info-Plakate sowie Bodenaufkleber mit Texten wie „Sicherheitsabstand“ oder „1,50 m Abstand halten“ gebraucht werden.

„Da wir sie selbstklebend und auch wieder ablösbar in verschiedenen Größen liefern können, eignen sie sich für Geschäfte aller Art“, erklärt der Unternehmer, der selbst seit 2001 am Markt ist und dabei auch schon einige Höhen und Tiefen durchschritten hat.

Banner am Rathaus hilft

Eine Arztpraxis habe er damit bereits als Kunde gewinnen können. Von der Nachfrage in den nächsten Tagen hänge aber nun viel, wenn gar nicht alles ab, so Stefan Henschel, der mit seinem Team auch so große Banner wie das am Eilenburger Rathaus herstellt.

Feuerwehr und Bauhof bringen am Rathaus Eilenburg das Banner an: Eilenburg bleibt zu Hause. Quelle: Kathrin Kabelitz

„Dieser Auftrag der Stadt hat mich nicht nur sehr gefreut, sondern auch ein Stück weit geholfen.“ Und in der Folge dessen habe er nun bereits eine weitere Anfrage für ein Banner dieser Art.

Bisher geht es noch ohne Kurzarbeit

„Bisher“, so konstatiert Stefan Henschel, „komme ich damit noch ohne Kurzarbeit aus.“ Auch die Soforthilfe habe er noch nicht beantragt. Er weiß aber auch: Erst der April wird zeigen, ob und wie es weiter läuft. Ein persönlicher Kontakt zum Kunden sei in seinem Metier nicht zwingend nötig, informiert er noch und macht sich damit wohl auch selbst ein wenig Mut. Vieles lasse sich per Mail oder Telefon regeln.

„Und wir liefern auch gern kontaktlos aus“, ergänzt Stefan Henschel. Kontaktlos – ein Wort, das vorher wohl bei den wenigsten zum aktiven Sprachwortschatz gehörte. Doch in diesen Tagen ist „kontaktlos“ wohl die beste Möglichkeit, um trotzdem und gerade zusammen zu KLEBEN.

Info: Henschel Druck & Werbung, Bergstraße 78, 04838 Eilenburg, Telefon: 03423/658854, Mail: info@hdw-eilenburg.de

Von Ilka Fischer