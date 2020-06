Eilenburger will mit Gästen auf Lauschtour gehen

Eilenburg

Geht es nach Chris Daiser, können sich Eilenburger und Gäste künftig durch die Muldestadt lauschen. Eine Hürde dafür hat der 27-Jährige jetzt genommen – vor ein paar Tagen flatterte eine E-Mail der Jury des Ideenwettbewerbs „Sächsischer Mitmach-Fonds“ ins Haus. Die Lauschtour ist eines von über 25 nordsächsischen Projekten, das siegreich punkten konnte. 15 000 Euro wurden dem Vorhaben zugesprochen, die der Projektleiter als Gemeinschaftssache nun mit einer Gruppe von etwa acht Eilenburgern und einer auf solche Unternehmungen spezialisierten Firma zwischen Dezember und Mai umsetzen will.

Was in Bayern geht, funktioniert auch in Nordsachsen – oder?

Mitgebracht hat Chris Daiser, der schon verschiedene Müll-Sammelaktionen in seiner Heimatstadt organisierte und jüngst ganz Sachsen dazu aufrief, die Natur von Müllablagerungen zu befreien, die Idee aus Bayern. „Ich bin schon vor einigen Jahren auf solche Touren aufmerksam geworden und fand diese immer wieder sehr schön gestaltet und unterhaltsam. Irgendwann habe ich mir gedacht, dass ich mir so etwas auch bei uns in Nordsachsen vorstellen könnte“, so der IT-Sachbearbeiter.

Anzeige

Der Hörer ist mit dem Guide auf Augenhöhe

Spiegel online hat die Idee einmal so kurz und prägnant zusammengefasst: Der Hörer, beziehungsweise der Wanderer, befindet sich auf Augenhöhe mit den Guides, die unter den Einheimischen rekrutiert wurden und aus dem Nähkästchen plaudern. So oder ähnlich könnte es also gehen. Der Gast lädt sich eine App im Apple Appstore oder im Google Play Store auf sein Handy, startet an einem bestimmten Punkt in der Stadt, beispielsweise im Stadtpark, und läuft ganz nach seinem selbst gewählten Tempo die vorgeschlagene Route, beispielsweise bis zum Burgberg, ab. An ausgewählten Lauschpunkten stoppt er, die App startet automatisch den Text und der Zuhörer lässt sich vom Audioguide interessante Informationen vermitteln.

Weitere LVZ+ Artikel

Wissensvermittlung auf unterhaltsame Art und Weise

Ob in der Natur, beim Stadtspaziergang oder im Museum: Lauschtouren animieren zum genaueren Hinsehen und erzählen ihre Geschichten auf interessante, unterhaltsame und sehr persönliche Art. „Es geht im Grunde genommen um eine Stadtführung, welche mit O-Tönen von ,Kennern der Region’ hinterlegt wird und bei der Eilenburger Geschichte erlebbar werden soll“, so Chris Daiser. Liefern könnten diese zeitlosen und somit nachhaltigen O-Töne Protagonisten wie der Museums-Chef, die Stadtführerin, der Burgfreund oder andere. Sie können Interessantes zur Heinzelmännchen-Sage, zu Mauer- oder Sorbenturm, zur Stadtgeschichte oder dem Burgberg-Gelände erzählen.

Mit der Idee den Tourismus in Eilenburg unterstützen

Chris Daiser ist von seiner Idee überzeugt: „Ich hoffe, damit Eilenburgs Tourismus etwas unterstützen zu können und die Heimatliebe zu stärken. Unsere Geschichte ist wenigen bekannt und ich hoffe, so diese etwas lebendig werden zu lassen. Ich selbst kann da sicher auch noch viel lernen.“

Mainzer Firma hilft bei der Umsetzung

Umsetzen will Chris Daiser das Projekt zusammen mit der Agentur „ Lauschtour – Audioguides & Apps“ aus Mainz. „Diese haben jahrelange Erfahrung und bieten eine sehr hohe Qualität. Falls diese Tour in Eilenburg gut angenommen wird, kann ich mir solche auch in anderen Städten und Gemeinden vorstellen. Man könnte zum Beispiel über die Hexenprozesse in Bad Düben berichten oder einen Rundgang in der Dübener Heide anbieten.“ Auch Torgau habe eine bedeutende Geschichte in der Zeit der Reformation oder in Delitzsch könne man eine Tour „rund um das Barockschloss“ anbieten: „Das ist aber erstmal alles Zukunftsmusik und wir müssen abwarten, was die Zeit bringt.“

Der Ideenwettbewerb Sächsische Mitmach-Fonds wurde von der Sächsischen Staatsregierung initiiert. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Von Kathrin Kabelitz