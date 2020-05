Nach 22 Jahren ist Schluss: Eilenburgerin schließt ihren Laden

Eilenburg

Lotto-Spieler kommen an ihrem Laden nicht vorbei. Aber auch eifrige Zeitungs- und Zeitschriftenleser oder Leute, die nach Schreibwaren und hübschen Grußkarten suchen. Bei Brigitte Kanitz in der Leipziger Straße in Eilenburg werden sie fündig. Doch das Geschäft steht vor der Schließung. Am 13. Juni hat sie das letzte Mal geöffnet.

Geschäftsaufgabe lange geplant

„Viele denken, die Geschäftsaufgabe hat mit Corona zu tun. Aber ich schließe, weil ich in Rente gehe“, sagt die 66-Jährige. Dies sei schon lange so geplant gewesen. Und jetzt ist es soweit.

Anzeige

Blick auf das Geschäft von Brigitte Kanitz in der Leipziger Straße in Eilenburg. Wer nach der Geschäftsaufgabe in den Laden zieht, ist unklar. Quelle: Nico Fliegner

Weitere LVZ+ Artikel

Der kleine Laden gehört zu den Geschäften in Eilenburg, die es seit der Deutschen Wiedervereinigung gibt. 1991 wurde er eröffnet – damals war Brigitte Kanitz noch als Verkäuferin angestellt. Das Geschäft gehörte zu dem Torgauer Verlag, der die Eilenburger Neuesten Nachrichten herausgab. Eine Zeitungsneugründung nach der Wende und ein Konkurrenzblatt zur LVZ. Lange gab es die Eilenburger Neuesten Nachrichten allerdings nicht. Und als die verschwanden, war der Torgauer Verleger auf sie zugekommen und fragte, ob sie Interesse hätte, das Geschäft mit den Zeitschriften, Zeitungen und dem Büromaterial in Eigenregie weiterzuführen. Und das zu einem Zeitpunkt, so erinnert sich Brigitte Kanitz, als der wirtschaftliche Boom der Nachwendezeit allmählich zu Ende ging. Die Leute waren mit den schönen neuen Dingen des Westens inzwischen eingedeckt.

Erst Verkäuferin, dann Unternehmerin

Für Brigitte Kanitz war die Rolle der Unternehmerin Neuland. Alles andere hätte wohl zunächst Arbeitslosigkeit bedeutet. Ab 1. August 1998 führte sie den Schreibwarenladen weiter – als Inhaberin. „Die Regale und alles drumherum waren ja da. Auch ein fester Kundenstamm“, erzählt sie. So sei ihr der Neustart nicht schwer gefallen. Sie konnte auf dem aufbauen, was bereits vorhanden war. Ein glücklicher Umstand.

Doch als Selbstständige zu agieren, bedeutete vor allem auch privat viele Entbehrungen. Das Geschäft war an sechs Tagen in der Woche geöffnet, davor und danach gab es auch stets etwas zu tun. Da blieb über all die Jahre kaum Zeit, Freundschaften intensiv zu pflegen oder für die Familie so da zu sein, wie sie es selbst gern gehabt hätte. „Das war schade, aber bereut habe ich es trotzdem nicht, mich selbstständig zu machen“, sagt die Eilenburgerin, die zu DDR-Zeiten bei der HO im Verkauf und auch in der Verwaltung tätig war.

Dank an viele treue Kunden

Ihre Kunden haben ihr stets die Treue gehalten – und das 22 Jahre lang. „Dafür bin ich ihnen wirklich sehr dankbar“, so die angehende Rentnerin. Die vielen Gespräche im Geschäft, bei denen auch mal Privates ausgetauscht wurde, haben ihr über all die Zeit große Freude bereitet. Nette Bekanntschaften sind entstanden. Kontakte, die heute noch da sind. Brigitte Kanitz konnte auch den einen oder anderen Lotto-Gewinner erleben. „Darüber darf ich aber nicht sprechen. Das fällt unter Datenschutz“, sagt sie. Dabei habe sie in den Anfangsjahren noch mit Lotto-Gewinnern werben dürfen. So stand hin und wieder ein Werbeschild vor dem Geschäft mit der Aufschrift: In dieser Verkaufsstelle wurden, und dann der jeweilige Geldbetrag, gewonnen. Das ist aber lange her.

Konkurrenz immer größer

Die Zeiten, um so einen kleinen Laden zu führen, sind aber in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden. Produkte, die sie im Angebot hat, gibt es längst auch in Discountern und Drogeriemärkten. Preislich habe sie da kaum mithalten können. Auch der Internethandel setzte ihr zu.

Seit gut zwei Wochen bereitet Brigitte Kanitz nun die Geschäftsaufgabe vor. „Der Ausverkauf läuft“, sagt sie, ohne der Zeit nachtrauern. Viele Waren hat sie schon deutlich reduziert, darunter Schulbedarf, Glückwunschkarten oder Buchumschläge. Sie möchte noch so viel wie möglich verkaufen. Was nicht mehr über den Ladentisch geht, will sie an Schulen oder Kitas spenden. Danach werden sie und ihr Mann Lothar, der schon Rentner ist, das Geschäft ausräumen und renovieren, so wie es der Mietvertrag vorsieht. Und dann hat sie endlich die Zeit, die sie sich schon immer gewünscht hatte: für die zwei Enkel, den Garten und die Freundschaften, die viel zu kurz kamen.

Von Nico Fliegner