Eilenburg/Dresden

Jahrzehntelang kämpft sie schon für die Menschen, die es nicht so leicht haben, die sich nicht zur Wehr setzen können oder nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Und dafür wurde sie nun geehrt. Marina Lemke hat am Sonnabend in Dresden den Bundesverdienstorden verliehen bekommen – übrigens als erst vierter Einwohner Nordsachsens, seit 2008 der Landkreis entstand.

Impulse für die Behindertenpolitik im Kreis

Stellvertretend für den Bundespräsidenten überreichte Ministerpräsident Michael Kretschmer die Auszeichnung in der Sächsischen Staatskanzlei, um Marina Lemke für ihr ehrenamtliches Engagement in der Gleichstellungsarbeit in verschiedenen Funktionen und Gremien auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene zu würdigen. Als Behindertenbeauftragte informiert und berät sie den Landkreis Nordsachsen, gibt Impulse für die Fortentwicklung der Behindertenpolitik und vermittelt ihre Erfahrungen und Erkenntnisse.

„Da ist doch jemand in der Adressleiste verrutscht“

Als der Brief ankam, konnte es die 65-Jährige nicht gleich glauben: „Mittlerweile ist es für mich eine riesengroße Freude, diese Anerkennung. Aber im ersten Moment dachte ich, dass in der Sächsischen Staatskanzlei jemand in der Adressliste verrutscht ist“, sagt sie und lacht verlegen. Am Tag vor der Verleihung ist ihre leichte Nervosität spürbar, aber sie strahlt über das ganze Gesicht. „Ich bin froh, dass meine Tochter mitkommt.“

Marina Lemke erhält in der Sächsischen Staatskanzlei den Bundesverdienstorden. In Vertretung des Bundespräsidenten überreicht Ministerpräsident Michael Kretschmer (hinten Mitte) den Orden. Quelle: Pawel Sosnowski

Die erste Reaktion ihrer Tochter sei aber etwas verhalten gewesen: „Mutti, das ist deine Auszeichnung. Für uns hast du nie Zeit.“ Denn alles Engagement als Behindertenbeauftragte im Landkreis erledigt Marina Lemke nach ihrer hauptamtlichen Tätigkeit in der Denkmalpflege. „Ich kann ihre Reaktion nachvollziehen. Aber jetzt ist sie auch stolz auf ihre Mama“, sagt Lemke.

Mithilfe von Netzwerkarbeit klärt sie die Anliegen der Menschen

Als Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, wie die offizielle Bezeichnung lautet, hat Lemke vor allem Bürgeranliegen auf ihrem Schreibtisch. Menschen mit chronischen Erkrankungen, mit schweren Behinderungen, wenden sich mit ihren Problemen an die gebürtige Eilenburgerin. „Ich versuche dann zu vermitteln, hole die entsprechenden Netzwerke ins Boot, um das Anliegen zu klären.“ Ein weiterer großer Teil ihrer Arbeit: Beratung und Stellungnahmen. Bei Bauvorhaben, wie zum Beispiel Haltestellen, die barrierefrei gestaltet werden sollen. „Wir haben ja das große Ziel, dass der Öffentliche Personennahverkehr im Jahr 2022 barrierefrei laufen soll.“

Ist das Oschatzer Platschbad barrierefrei?

Vor zwei Wochen war sie außerdem in Oschatz: Das Platschbad wird umgebaut. Während der Begehung lag Lemkes Augenmerk auf der Barrierefreiheit. „Ein Teil des Bades wird für Beherbergungszimmer umgewidmet, von denen ein paar auch barrierefrei werden. Solche Initiativen freuen mich wahnsinnig. Weil so eine selbstständige Teilhabe für Menschen möglich wird, für die es nicht einfach ist im Leben.“ So kommt Marina Lemke durch den ganzen Landkreis, lernt die verschiedenen Bauvorhaben und Baustellen kennen, bei denen es noch nachzubessern gilt. „Und wir haben noch viele Baustellen. Aber Stück für Stück kommen wir vorwärts.“

Landrat Kai Emanuel : „Sie hat den Orden verdient.“

Landrat Kai Emanuel zeigte sich stolz vor der Verleihung: „Natürlich freut es mich ganz besonders, wenn eine solche Auszeichnung nach Nordsachsen geht und damit ehrenamtliches Wirken so hohe Anerkennung findet. Ich kenne Frau Lemke seit vielen Jahren als Behindertenbeauftragte des Landkreises und natürlich auch als Mitarbeiterin in der Unteren Denkmalschutzbehörde unseres Landratsamtes. Nicht ohne Grund gehörte sie als sozial Engagierte schon zu den ersten Mühlenpreisträgern. Sie hat den Orden verdient.“ Er wollte es sich nicht nehmen lassen, persönlich an der Verleihung teilzunehmen.

„Schöne, sehr erhebende Übergabe mit Ministerpräsident Kretschmer “

Für Marina Lemke selbst war die Verleihung in der Sächsischen Staatskanzlei eine besondere Erfahrung: „Es war eine sehr schöne, sehr erhebende feierliche Übergabe des Ordens mit unserem Ministerpräsidenten Herrn Kretschmer“, sagt sie im Anschluss.

Engagement begann bereits 1991

Angefangen hat Lemkes ehrenamtliches Engagement 1991, als sie auf die Beratungsstelle des Sozialverbands VdK aufmerksam wurde. „Ich hatte selber Probleme gehabt mit der Beantragung des Schwerbehindertenausweises. Und das war wirklich eine sehr gute Beratung, man hat sich wirklich für mich eingesetzt. Und da dachte ich, ich will etwas zurückgeben.“ Und seitdem gibt Marina Lemke, investiert unzählige Stunden neben ihrer Haupttätigkeit.

Größter Wunsch: Feste Stelle für Behindertenbeauftragten

Der Sozialverband war es auch, der sie für den Bundesverdienstorden vorgeschlagen hatte. Ihr allergrößter Wunsch für die Zukunft: „Die Schaffung einer richtigen Stelle für den Behindertenbeauftragten hier im Landkreis.“ Vom Ehrenamt ins Hauptamt würde das für die Stelle mehr Kapazität, mehr Einsatzmöglichkeiten bedeuten. „Ehrenamtlich kann man nicht alles abfangen.“ Lemkes kleine Altersrente steht im kommenden Februar an. Und dann würde sie ihr ehrenamtliches Engagement am liebsten in feste, hauptamtliche Hände abgeben.

Von Katharina Stork