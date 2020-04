Eilenburgs Bergkeller werden noch interessanter

Eilenburg

Die Bergkelleranlagen in Eilenburg werden für Besucher noch attraktiver: Der Geschichts- und Museumsverein plant einen historischen Lehrpfad. An diesem arbeiten derzeit die zwei Vereinsmitglieder Hans Mahnhardt und Stephan Fielitz.

Bis zu acht Tafeln geplant

Vorgesehen sind zwischen sechs und acht Tafeln, die in den Bergkellern an ausgewählten Standorten stehen sollen, erzählt der Vereinsvorsitzende und Museumsleiter Andreas Flegel. Dazu werden Backsteine und Ziegel aus verschiedenen Jahrhunderten gezeigt, die veranschaulichen, mit welchem Material die Bergkeller gebaut wurden. Der historische Lehrpfad soll dann Bestandteil der beliebten Führungen sein.

Broschüre „Das Geheimnis der Steine“

Stephan Fielitz und Hans Mahnhardt (r.) bei der Sichtung alter Unterlagen aus dem Bestand des Museums. Quelle: Geschichts- und Museumsverein/Birgit Rabe

Die Idee hatten die Vereinsmitglieder, nachdem sie die Broschüre „Das Geheimnis der Steine“ erarbeitet hatten, die voriges Jahr vom Verlag für die Heimat herausgegeben wurde. Auf fast 100 Seiten haben sich Hans Mahnhardt und Stephan Fielitz mit Sorbenturm, Mauerturm, Klosterkeller, Bergfried, Ringmauer, Schlosskeller und den Backsteinbauten der Eilenburger Unterwelt beschäftigt, die aus rund 50 Haupt- und Nebenkellern bestehen und in acht Jahrhunderten im Berg von Eilenburg entstanden waren. Sachsenweit ist dieses Kellersystem in Ziegelbauweise, in dem Wein und Bier gelagert wurde, aber im Zweiten Weltkrieg auch Flugzeugteile im Auftrag der Junkers-Werke in Dessau von Zwangsarbeitern produziert wurden, einzigartig.

Detaillierte Beschreibungen

In der Broschüre „Das Geheimnis der Steine“ gehen Hans Mahnhardt und Stephan Fielitz sehr detailliert auf die Bebauung des Schlossberges ein, beschäftigen sich mit Backsteinformaten, Sockelmaßen, Mauerdicken, der Art der Steine-Mauerung und vielen anderen Details. Abbildungen zeigen, wie Wein- und Bierfässer Platz fanden. Das Buch beinhaltet auch imposante Fotos von verschiedenen Kreuzgewölben.

Steine bei Untersuchungen gesichert

Dass der historische Lehrpfad mit Original-Steinen bereichert wird, ist einem glücklichen Umstand zu verdanken. Denn während archäologischer Untersuchungen in den vergangenen Jahren hatten die Eilenburger Geschichtsforscher die Möglichkeit, in Absprache mit den Experten Steine zu sichern. Diese befinden sich derzeit auf dem Boden des Eilenburger Stadtmuseums und sind dort nach Formaten und in welchem Jahrhundert sie zur Anwendung kamen sortiert.

Abstimmungen mit der Stadtverwaltung

Für die ersten drei Tafeln sind nunmehr die Gestelle fertig und ein Layout ist in Arbeit, berichtet der Museumsleiter. Die original Ziegel würden dann auf einem Möbelstück neben der jeweiligen Info-Tafel platziert.

Wann der historische Lehrpfad aufgebaut und erstmals Besuchern gezeigt werden kann, ist allerdings noch unklar. Museumschef Flegel und die Stadtverwaltung befinden sich derzeit noch in Abstimmungen, unter anderem müssen die Nutzungsbedingungen geklärt werden. Sobald alles klar ist, wollen sich Stadtmuseum sowie Geschichts- und Museumsverein erneut an die Öffentlichkeit wenden – und dann vielleicht schon zur ersten Bergkellerführung auf dem neuen historischen Lehrpfad einladen.

Von Nico Fliegner