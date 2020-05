Pflanzen-Diebe: Eilenburgs Kleingärtner schlagen Alarm

Eilenburg

Die Kleingartenvereine in der Stadt Eilenburg schlagen Alarm. In einzelnen Sparten treibt der Pflanzen-Klau Blüten. Besonders jetzt im Frühjahr, nachdem die Eisheiligen vorbei sind und die Pflanzzeit ihren Höhepunkt erreicht, werden die Kleingärten von Dieben heimgesucht. Und die kundschaften vorher offenbar genau aus, wer gerade was ins Erdreich gesetzt hat, um es dann wieder auszubuddeln.

„Leute rücken mit Spaten an“

Peter Heinemann, Vorsitzender der Kleingartensparte Sewastopol in Eilenburg, kann nur mit dem Kopf schütteln. „Wir hatten erst kürzlich wieder einen Fall, da hat einer sogar eine Metalltüre gestohlen“, sagt der 69-Jährige. Es sei nicht die erste gewesen, auf die es Diebe in der Anlage im Süden von Eilenburg abgesehen haben. Und es ist nicht das einzige Diebesgut.

Anzeige

Allein in diesem Frühjahr zählte Heinemann schon vier Vorfälle. „Die Leute rücken mit Spaten an und graben die Pflanzen aus.“ Auf blühende Pflanzen, aber auch Gemüsepflanzen haben sie es abgesehen. „Wir machen zwar Kontrollgänge“, so Heinemann weiter. Aber erwischt würden die Täter so gut wie nie. Sie kommen zu Zeiten, in denen wenig Betrieb in den Kleingärten ist. „Was wir dann sehen, sind frische Kuhlen.“ Die Schollenpächter werden darüber informiert, sofern sie den Diebstahl nicht schon selbst mitbekommen haben. „Wir können dem ganzen nicht Herr werden“, erzählt Heinemann. Vielmehr gelte es, wachsam zu sein. Und diesen Appell richtet er auch an seine Mitstreiter, besonders im Frühjahr Obacht zu geben. Wem ein fremdes Auto auffällt, der sollte sich vorsorglich mal das Kennzeichen merken. Denn was soll ein Fremder in einer Kleingartenanlage, wenn er dort gar keinen Garten bewirtschaftet? Interessenten an einem Garten würden sich ohnehin an den Vorstand wenden.

Weitere LVZ+ Artikel

Veredelte Tomatenpflanzen begehrt

Michael Götzke (69), Vorsitzender des Kleingartenverbands der Gartenfreunde Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Auch Michael Götzke, Vorsitzender der Weinberg-Sparte und zugleich Chef des Kleingartenverbandes der Gartenfreunde Eilenburg, kennt die Problematik nur allzu gut. Jüngster Fall: Diebe haben es in der Weinberg-Anlage auf frische Erdbeerpflanzen abgesehen. Begehrt seien auch vorgezogene Pflanzen aller Art: Kohlrabi, Kohl und Tomaten. Das könne durchaus ins Geld gehen. Denn manche Kleingärtner kaufen beispielsweise veredelte Tomatenpflanzen – und die kosten schon mal 4,90 Euro das Stück. Bei zehn gestohlenen Pflanzen sind rund 50 Euro weg. „Eine Anzeige bei der Polizei bringt meistens nichts“, weiß Michael Götzke. Denn irgendwann trudelt dann ein Schreiben der Staatsanwaltschaft ein, dass das Verfahren eingestellt wurde. Am Eingang der Schrebergärten wollen die Vereinsmitglieder nun Solarleuchten aufstellen, die angehen, wenn jemand das Tor bei Dunkelheit öffnet. Das soll auch Diebe abschrecken. Denn in der dunklen Jahreszeit kommt es auch zu Einbrüchen in Gartenlauben.

Blumen-Klau von öffentlichen Rabatten

In der Kleingartensparte Kugelfang sind nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Thomas Meckel solche Vorfälle bislang nicht aufgetreten. „Wir sind offenbar verschont geblieben“, sagt Meckel und hofft, dass das so bleibt. Die Anlage hatte aber auch schon mit Einbrüchen in Lauben zu tun, so erst Anfang des Jahres.

Blick auf die Eilenburger Blumenuhr in der Rinckartstraße. Diebe haben dort im Vorjahr Pflanzen geklaut. Quelle: Nico Fliegner

Aber nicht nur Kleingärten, die meistens etwas abgelegen sind, rücken in Eilenburg in den Blickpunkt von Dieben. Auch von öffentlichen Rabatten kamen schon Pflanzen weg, so haben sich Unbekannte an der Blumenuhr in der Rinckartstraße im vorigen Jahr bedient. Bei den Stadtwerken in der Sydowstraße waren im April 2019 gleich zweimal Diebe über den Zaun geklettert und hatten prächtig wachsenden Hortensien-Büsche am Eingang zum Kundencenter gestohlen. Selbst um die Friedhöfe in der Stadt machen Pflanzendiebe keinen Bogen und bedienen sich dreist an den Gräbern.

Kleingartenverband der Gartenfreunde Eilenburg Der Kleingartenverband der Gartenfreunde Eilenburg wurde am 22. Juni 1990 gegründet. Er steht in Nachfolge des 1952 gegründeten Kreisverbandes des VKSK. Dem Verband mit Sitz in der Puschkinstraße gehören 33 Kleingärtnervereine mit 1805 Mitgliedern an. Genutzt werden 92 Hektar Fläche nach den Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes. Die Anlagen verteilen sich auf Eilenburg (19), Bad Düben (9) und Hohenprießnitz, Jesewitz, Liemehna und Laußig (jeweils unter 5). Der größte Verein ist der Kleingärtnerverein Grüner Fink in Eilenburg mit 313 Gärten auf 13,5 Hektar Fläche. Der älteste Verein des Verbandes ist die Schloßaue. Diesen gibt es seit 1907. Im Wettbewerb des Landratsamtes zur besten Kleingartenanlage des Landkreises wurden unter anderem der Schrebergartenverein Schloßaue schon mit dem zweiten Platz, der Grüne Fink und der Kleingartenverein Heidegrund in Bad Düben mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Der Kleingartenverband ist telefonisch unter 03423 751303 oder per E-Mail an Kleingartenverband-Eilenburg@web.de erreichbar.

Von Nico Fliegner