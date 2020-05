Eilenburgs Lisztaffen bekommen unerwartet Nachwuchs

Eilenburg

Überraschenden Zuwachs kann der Eilenburger Tierpark vermelden. Zwei Lisztaffenbabys erkunden seit Sonntag, vorwiegend auf dem Rücken ihrer Eltern Erna und Erwin, das Gehege vor dem Hauptgebäude. „Wir hoffen auf das Glück von Sonntagskindern“, erklärt dazu Stefan Teuber. Glück können die Eilenburger bei den Lisztaffen jedenfalls durchaus brauchen.

Zur Galerie Der Eilenburger Tierpark hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass Sorgenkind Lisztaffe Erna jemals Mutter wird. Nun hat sie alle überrascht.

Erna hatte einen schweren Start

Denn Erna, die vor drei Jahren in Eilenburg geboren wurde, hatte einen schweren Start. Bereits wenige Wochen nach der Geburt wurde sie von einer viele Rätsel aufgebenden Krankheit heimgesucht, der ihr Bruder erlag und sie zumindest schwächte. Sie blieb wohl auch deshalb etwas kleiner als üblich. „Und da Lisztaffen bereit nach 18 Monaten geschlechtsreif sind“, so führt Stefan Teuber weiter aus, „haben wir gar nicht mehr damit gerechnet, dass unser Sorgenkind jemals Nachwuchs bekommen kann.“ Mit dem Männchen Erwin, der ein Jahr älter ist und 2017 von Zittau an die Mulde umzog, passte es jedenfalls von Anfang an. Die 140-tägige Tragzeit von Erna mit den Zwillingen verlief unkompliziert und unbemerkt, selbst wenn es den Tierpflegerinnen zwischenzeitlich schien, dass Erna etwas dicker geworden sein könnte.

Auf 105 Patenurkunden gibt es keinen einzigen Lisztaffen

Im Tierpark, wo seit der Wiedereröffnung am 4. Mai bereits knapp 5000 Besucher gezählt werden konnten, freut man sich jedenfalls über die Neuankömmlinge, die zu den Publikumslieblingen zählen. Neun Tierparkfans haben wohl auch deshalb die 100 Euro teure Patenschaft für sie abgeschlossen. In Corona-Zeiten gerieten die Lisztaffen allerdings etwas ins Hintertreffen. Von den 105 Patenurkunden, die vom Verein seit dem 15. März ausgedruckt werden konnten, blickte nicht ein einziges Mal ein Lisztaffe. „Aber das kann sich ja jetzt gern ändern“, so Stefan Teuber.

Von Ilka Fischer