Eilenburgs OBM ist an Corona erkrankt

Eilenburg

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) ist an Corona erkrankt. „Ja, es stimmt. Mich hat es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erwischt“, bestätigte der 56-Jährige am Montag auf Anfrage. Er sei in häuslicher Quarantäne und habe auch Symptome: „Es geht mir aber den Umständen entsprechend gut.“ Betroffen von einer Infektion mit dem Covid-19-Virus sind im Rathaus offenbar zwei weitere Mitarbeiter. Auch sie sind zu Hause. Die Verwaltung, so versicherte Ralf Scheler, sei dennoch unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln weiterhin arbeitsfähig. Um weitere Fälle auszuschließen, sollen sich nun alle Mitarbeiter einem Test unterziehen. Aufgrund der Erkrankung des OBM musste bereits am Donnerstag die Einwohnerversammlung in den Ortsteilen kurzfristig abgesagt werden.

Rathaus ist seit Montag wieder geschlossen

Mit Blick auf die Entwicklung des allgemeinen Infektionsgeschehens ist das Rathaus seit Montag für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen. Termine sind aktuell nur noch für unaufschiebbare Angelegenheiten möglich, sie müssen zuvor telefonisch vereinbart werden. Auch Bürgerbüro und Standesamt können nur in unvermeidlichen Fällen von Einwohnern besucht werden, die einen Termin vereinbart haben. Um Wartezeiten zu vermeiden und Kontakte zu minimieren, können diese unter www.terminland.d/eilenburg online gebucht werden.

Zutritt derzeit nur über Hintereingang

Der Zutritt zum Rathaus erfolgt mit Termin über den Hintereingang (Klingel Bürgerbüro). Es ist beabsichtigt eine Sprech-Klingelanlage am Haupteingang zu installieren, damit der Besucherzugang alsbald wieder dort erfolgen kann. Die Stadt informiert dann darüber. Anfragen unter Telefon 03423 6520.

