Ein Ball zwischen Märchen und Politik

Der Bau dauert länger und wird teurer – trotzdem hielt das Schüler, Lehrer und Ehrengäste am Freitag nicht davon ab, am Hort-Neubau in Bad Düben zu feiern. Nachdem Ende 2018 die ersten Spaten in der Erde steckten, ist nun die nächste Etappe geschafft. Wie geht es weiter?