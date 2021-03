Leipzig

Sich von dem sterbenskranken Liebsten nicht verabschieden zu können – diesen Schmerz musste unsere Leserein Carmen Klette durchmachen, als ihr Partner an den Folgen einer Covid-Erkrankung in der Klinik verstarb. Viele ältere Menschen fühlen sich zudem auf dem Weg zu einer womöglich lebensrettenden Impfung im Stich gelassen. Ein Touristiker aus Leipzig schildert seine Situation in der Reisebranche. Danke Ihnen, dass Sie diese sehr persönlichen Gedanken für unsere Sonder-Leserbrief-Publikation zum Thema „Ein Jahr Corona: Wie geht es Ihnen, liebe Leser?“ öffentlichen machen.

Abschied vom Partner war nicht möglich

Ihre Artikel zum Thema Pandemie in der Ausgabe vom 2. März habe ich mit besonderer Aufmerksamkeit gelesen. Denn die Corona-Krise hat mich besonders schwer getroffen. Aus Liebe zu einem für mich besonderen Mann zog ich 2019 nach Leipzig mit der Gewissheit, den Rest meines Lebens mit ihm zu verbringen. Zukunftspläne wie Hochzeit, neue Immobilie, gemeinsame Reisen und jede Stunde möglichst gemeinsam zu erleben, wollten wir umsetzen.

Anfang diesen Jahres erkrankte mein Partner jedoch schwer an Covid-19, kam auf die Intensivstation erst in das Klinikum St. Georg, später in die Uniklinik, wo er an den Folgen der Covid-Erkrankung Wochen später verstarb. Für mich als nächste Angehörige war es nicht möglich, meinen Partner im Krankenhaus zu besuchen – auch nicht, als der Anruf kam, er hätte nicht mehr lange zu leben. Ich konnte mich nicht verabschieden, ihn ein letztes Mal sehen!

Ich habe selbstverständlich Respekt vor jedem medizinischen Mitarbeiter, jedoch ist es bedauerlich, dass die Uniklinik in Leipzig keine Angehörigen zu den sterbenden Patienten lässt. Es ist ohnehin ein sehr harter Schicksalsschlag, aber sich von einem geliebten Menschen nicht verabschieden zu können, ist absolut unmenschlich.(Carmen Klette, per E-Mail)

Seltene Momente mehr wertschätzen

Es geht mir und meiner Familie nach wie vor gut. Wir sind bisher nicht an Covid-19 erkrankt. Mein Mann und ich sind berufstätig und arbeiten wechselseitig im Homeoffice und Büro. In den letzten gut zwölf Monaten haben wir uns „zurückgenommen“, soziale Kontakte gemieden, auf Reisen, Feiern, Treffen in größeren Gruppen verzichtet.

Es war und ist nicht leicht, seine Familienangehörigen entgegen sonstiger Gewohnheiten seltener zu sehen, mit Freunden eher telefonisch in Kontakt zu bleiben und auf Kultur und Reisen zu verzichten. Ja, auch Weihnachten war anders und vor allem einsam. Aber manchmal schafft physische Distanz eine emotionalere Nähe ... man wertschätzt die kleinen, seltenen gemeinsamen Momente umso mehr.

Vieles, was selbstverständlich war, ist heute besonders. Ich denke, wir werden ein wenig in die Realität zurück geholt. Ich hinterfrage heute mehr als vor einem Jahr. Brauche ich das x-te Paar Schuhe wirklich, nur weil es mir gefällt? Muss es immer eine Kreuzfahrt oder ein fünfstündiger Flug nach y sein? Wir haben unseren letzten Sommerurlaub erstmals zu Hause verbracht. Wir sind in drei Wochen 388 Kilometer gewandert. Und wir haben unsere Heimat teils neu und vor allem anders kennengelernt.

Mein Lebensmotto ist immer: Der Mensch plant und das Schicksal lacht darüber, es hat alles seinen Sinn, warum es so ist wie es ist. Und bei allem geglaubt Negativem gibt es auch etwas Gutes. Kommerz, Spaß, mehrmaliges Reisen, Motto „Ich lebe heute im Hier und Jetzt – also alles auskosten, was geht“. Ganz ehrlich, wo sollte das denn noch hinführen ...? Wir regen uns über jede Kleinigkeit auf, fühlen uns unserer Rechte schon beraubt, wenn wir wegen eines sehr ansteckenden Virus Mund-Nasen-Schutzmasken tragen müssen.

Ich hoffe, dass wir alle aus dieser Erfahrung gelernt haben, dass Gesundheit, Familie, Freunde und Zusammenhalt wichtiger sind als alles andere. (Andrine Wolff, per E-Mail)

Habe aufgegeben, eine Impfung zu bekommen

Da ich fest entschlossen war, mich impfen zu lassen (ich gehöre mit fast 89 Jahren zur Priorität 1), meldete ich mich gleich am 18. Januar 2021 an und bekam eine Vorgangskennung. Zwei- bis dreimal in der Woche wählte ich die 0800er-Nummer. Ich erhöhte bald das Tempo. Nach fünf Wochen habe ich täglich mehrfach angerufen. In den sechs Wochen hatte ich es vier mal geschafft, mit echten Menschen zu sprechen, die sich auch die Mühe gemacht haben, nach einem freien Termin zu schauen, und zwar in zwei Impfzentren, die beide 30 Kilometer entfernt von mir liegen. Als dann weitere Berufsgruppen in der Prioritätenliste aufstiegen, hatte ich gar keine Chancen mehr.

Nach sechs Wochen ist mir der psychische Stress zu groß geworden, ich habe kapituliert und hoffe, dass meine biologische Uhr noch ein wenig länger tickt, bis vielleicht die Hausärzte impfen dürfen. Mit einem Termin beim Friseur hat es immerhin nach fünf Anrufen geklappt. Wenigstens ein Erfolgserlebnis! (Christine Dietrich, Brandis)

Mir stellen sich viele Fragen

Seit einem Jahr zeigt sich für mich, dass unser Leben von Reaktionen bestimmt ist. Politik und Medien werden ihrer Verantwortung nicht gerecht, strategisches Denken und abgewogene Entscheidungen den Bürgern nahe zu bringen. Statt dessen wird fortwährend an die Verantwortung des Einzelnen appelliert, ohne die Sinnhaftigkeit der getroffenen Maßnahmen zu erklären. Zu viele Fragen bleiben offen, was Unverständnis und Widerstand schürt. Zum Beispiel: Wieso werden keine flächendeckenden Antikörpertests gemacht? Es ließen sich Millionen Impfdosen für Genesene einsparen. Damit ließe sich die Priorität für Personengruppen regional und berufsrisikobedingt differenzieren. Und warum werden die Ergebnisse der Kontaktnachverfolgung der Gesundheitsämter nicht transparent ausgewertet? Wieso werden die in der Pflege Beschäftigten nicht täglich getestet? Warum werden „Impfdrängler“ als Feindbild aufgebaut? Die Ursache liegt doch in der begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoffs. Provokante Frage: Wie wäre berichtet worden, wenn durch die Nichtwahrnehmung eines Impftermins durch den angesprochenen Mandatsträger Impfstoff verfallen wäre? (Dr.-Ing. Hans-Alexander Biegholdt, Parthenstein, per E-Mail)

Digitalisierung kommt einfach nicht voran

Ich möchte gern wissen, warum die Digitalisierung nicht vorangeht und so viele Probleme, die damit zusammenhängen, nicht gelöst werden können, obwohl es sogar eine Ministerin, eine Beauftragte für Digitalisierung namens Dorothee Bär gibt. In ihrem Zusammenhang wird das Wort Digitalisierung ja sogar fast nie erwähnt. Man kann doch seit Langem beobachten, dass der Fernunterricht am Computer für Schüler, die Konferenzen an den Computern, die Ausstattung der Institutionen mit entsprechendem Material und vor allem auch bestimmte jetzt dringend notwendige Apps nicht gut funktionieren. Wo ist der Beitrag der Ministerin für Digitalisierung? (Dr. Monika Telle, 04779 Wermsdorf)

Bin ratlos, wie es weitergehen soll

Wieder habe ich gestern eine Absage für einen Impftermin bekommen! Es wird auch keine Information gegeben, wie es mit uns, den über 80-Jährigen, die nicht in einem Altersheim wohnen, geplant ist. Ich bin eine alleinlebende Witwe, geboren 1934, ohne Verwandtschaft und muss mich im Allgemeinen selbst kümmern. Im Januar war es mir gelungen, mich online registrieren zu lassen. Seitdem rufe ich mit schöner Regelmäßigkeit die Hotline an. Aber jedes Mal die Antwort: kein Impfstoff! Wichtig wäre auch, dass wir nicht mit anderen Gruppen „vermischt“ werden, denn so lange Warteschlangen wie im Impfzentrum Neue Messe können wir kaum im hohen Alter bewältigen. (Helga Eek, Leipzig)

Fühle mich, als würde ich total vergessen

Ich, 85 plus, verwitwet, seit Herbst 2019 im Haushalt alleinlebend, ertrage trotz meiner persönlichen Trauer die Pandemiesituation wie viele andere Menschen auch. Aber es fällt mir zunehmend schwer, die vielen teilweise schwer nachvollziehbare Entscheidungen zu verstehen und zu akzeptieren. Eindeutig gehöre ich zur Risikogruppe bezüglich der derzeitigen Impfstrategie. Weil ich aber nicht in einer betreuten Einrichtung lebe, macht sich bei mir der Gedanke breit, total vergessen zu werden! Ich bin sozial gut aufgestellt und verfüge auch über die notwendigen technischen und digitalen Mittel, um einen Impftermin zu bekommen. Leider nützt mir dies gar nichts, da permanent die Warteschleife aufwartet oder, wenn doch mal ein Gesprächspartnern an der Strippe ist, die Auskunft kommt, dass es im Umfeld von rund 100 Kilometern keine Chance für einen Termin gibt. Ist das noch mit Humanität vereinbar? (Edith Seidemann, Leipzig)

Wie im Katastrophenfilm – nur eben Realität

Mit dem Wissen und der Wahrnehmung, dass es mir im Gegensatz zu anderen gut geht, ich gesund bin, in meiner Familie keine Opfer zu beklagen sind, meine Firma stabil auch im dreißigsten Jahr mir und meinen Angestellten Lohn und Einkommen sichert, habe ich das große Glück, die letzten Monate der Einschränkungen mit etwas mehr Gelassenheit annehmen zu können als andere Menschen, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und so schaue ich als ewig positiv denkender Mensch seit einigen Monaten mit bangem Blick wie ein Dramaturg oder Regisseur auf die Entwicklung dieser Naturkatastrophe und was mit den Menschen passiert. In der Analogie eines Filmplots sehe ich die beklemmend gleichen Abläufe wie in Katastrophenfilmen.

Wir alle kennen diese Filme und lehnten uns beim Anschauen mit Schrecken in den Augen zurück und wussten doch, dass es am Ende gut endet und wir maximal eine unruhige Nacht ohne Schlaf hatten. Doch nun sind wir die Schauspieler in diesem Pandemie-Katastrophenfilm und alle Charaktere der Filme im Kino begegnen uns nun im echten Plot Tag um Tag.

Da sind die wissenschaftlichen Experten, die zeitig vor möglichen Folgen und Entwicklungen warnten und fortwährend warnen. Denen wir in den Filmen an den Lippen hingen und nicht verstanden, warum die Menschen nicht auf sie hörten. Denn da sind nun wie in den Filmen auch die Ignoranten, die nur an sich denken und jede nur mögliche Lücke für die Durchsetzung ihrer egoistischen Interessen wahrnehmen. Und wie in den Filmen stehen wir Vernünftigen nun entrüstet daneben. Oder noch schlimmer die Leugner, die krude Theorien entwerfen und alles besser wissen. Das alles beobachte ich mit allen Parallelen zu den Katastrophenfilmen. Nur ist das Problem, dass es diesmal kein Film ist, den wir abschalten können.

Wir Menschen sollten dankbar dafür sein, dass die Wissenschaft Antworten gibt und wir Hoffnung haben dürfen. (Matthias Sturm, per E-Mail)

„Es reicht derzeit hinten und vorne nicht“

Am 28. Februar 2020 wurde die weltgrößte Touristikmesse ITB Berlin abgesagt. Keine fünf Tage vor Veranstaltungsbeginn wurde für die Touristikbranche deutlich, dass dieser Virus eine andere Dimension haben wird, als wir es bisher kannten. Die Absage dieses Leitevents wäre vorher wohl keinem Kollegen aus meiner Branche in den Sinn gekommen. Und so haben wir in unserem „jugendlichen Leichtsinn“ innerhalb kürzester Zeit ein Ersatzevent auf die Beine gestellt, damit zumindest die Nische Afrikareisen zusammenkommen konnte und sich motiviert und optimistisch auf die Saison 2020/2021 vorbereiten konnte.

Doch es kam anders. Nur wenige Tage später, am 7. März, hat Uganda als erste unserer Zieldestinationen die Grenzen für deutsche Staatsbürger geschlossen. Kurze Zeit später brach der weltweite Reiseverkehr zusammen und ein Alptraum begann, den man wohl als Branchenfremder nicht nachvollziehen kann. Unsere Arbeit, die wir lieben, ist die Konzeption, Ausarbeitung und Umsetzung von Traumreisen auf dem afrikanischen Kontinent. Dank eines loyalen und kreativen Teams konnten wir viele Gäste beruhigen und zum Abwarten bewegen. Andere haben wir die Reise in 2021 in Aussicht gestellt.

Ergo: Der Komplettverlust blieb aus, doch das Krisenszenario hielt an. Wann sollte es weitergehen? Der erste Lockdown kam, die ersten Lockerungen kamen, die ersten Subventionen kamen, doch aus unserem Tourismus-spezifischen Lockdown kamen wir nicht wieder heraus. Wir versuchten die Bundesregierung gerichtlich zur Aufhebung der unverhältnismäßigen und unbegründeten weltweiten Reisewarnungen zu bewegen. Doch auch das verlief sich im Sand. Die Lockerungen für den Sommerurlaub hatten für uns als Afrika-Spezialist keine Auswirkungen – die ersten Gäste konnten wir erst im September wieder nach Afrika schicken. Und was tat die Bundesregierung? Die stigmatisierte Reisende als Pandemietreiber, was von Anfang an von der WHO und mittlerweile auch durch das Robert-Koch-Institut widerlegt wurde.

Die Folge: Wir wurden fallengelassen wie eine heiße Kartoffel. Von Tag eins an bis heute. Wir haben einen Fonds gefordert – es kam keiner. Wir haben einen Pflichtgutschein gefordert – es kam keiner. Wir haben die Aufhebung der Reisewarnungen gefordert – sie blieben. Wir haben eine realistische Betrachtungsweise von Pauschalreisen gefordert – es blieb bei Populismus. Nur Veranstalter TUI bekam Milliarden.

Was haben mich diese Monate gelehrt: Ich war zu Beginn froh in Deutschland zu leben, wo die Regierung den Anschein hatte rational zu handeln. Ich fand den ersten Lockdown richtig, denn man wusste zu wenig. Doch ich habe mein Vertrauen in unsere freiheitlich demokratische Grundordnung verloren. Unsere Grundgesetze werden mit Füßen getreten. Die Berufs- und Vertragsfreiheit existiert nicht mehr. Und die Politik ist der Meinung, dass die Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen ein Privileg sei. Bis heute gibt es außer der Überbrückungshilfe, keine Verbesserung der Lage für die Touristik.

Ja, wir haben seit September wieder ein Buchungs- und Reiseverhalten, doch leider reicht das derzeit hinten und vorne nicht. (David Heidler, Leipzig)

