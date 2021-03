Leipzig

Wenn man den Besitzer des Café Tunichtgut in der Kolonnadenstraße fragt, warum er während der Pandemie kein Essen to go anbietet, dann sagt er: „Es ging mir in dem Café nie ums große Geld. Schau dir mal die großen Tische an, die sind platzökonomischer Blödsinn“, sagt Daniel Kellermann.

Und mit Essen to go sei es ja ohnehin ein wenig wie mit dem herrlichen Rotwein, den man im Italienurlaub entdeckt, zwei Kisten mitnimmt – und der zu Hause überhaupt nicht mehr schmeckt. „Das Café habe ich in erster Linie als ein Ort eröffnet, an dem ich selbst gern einen Kaffee trinken würde“, sagt er. „Nicht, um viel zu verdienen.“

Aber Ende 2019 war es zum ersten Mal so, dass Kellermann sagte: Das Café läuft. „Ich hatte alle Rechnungen bezahlt und trotzdem noch Geld zum investieren da.“ Dann kam der eine Lockdown, jetzt befindet er sich mitten im zweiten. Für die LVZ hat Kellermann seine Geschäftsbücher geöffnet, um einmal in Zahlen zu zeigen: Wie geht es einem kleinen Leipziger Café während der Pandemie?

Monatliche Kosten

Jeden Monat fallen im Café Tunichtgut etwa 2500 Euro Kosten an. 1050 Euro davon gehen an den Vermieter. Der Rest ist vor allem Strom – wobei es für 2020 eine Stromrückzahlung über 2000 Euro gab. Die November- und Dezemberhilfen, mit denen der Staat Gastronomen wie Kellermann während der Pandemie 90 Prozent aller Ausfälle ersetzt, „haben mir nur bedingt geholfen im November 2020“ – weil das junge Café bislang jedes Jahr etwa ein Fünftel mehr Umsatz machte. Von 2018 auf 2019 etwa von gut 140.000 Euro auf über 190.000. „Die Hilfen belohnen alle, die auf dem absteigenden Ast sind“, sagt Kellermann, „und bestrafen die, die wachsen.“ Besser fände er es, man könne wahlweise auch den Vormonat als Referenz wählen: Im Oktober 2020 hatte das Café einen Umsatz von 26.400 Euro. Im November 2019 gut 5000 Euro weniger.

Zwischen 15 und 20 Angestellte in Küche und Service arbeiten im Café Tunichtgut in insgesamt 35 Wochenschichten. Den Minijobbern konnte Kellermann von den Soforthilfen des Staates jeweils einen Corona-Bonus bis zu 800 Euro als Zuschuss für Miete und Krankenkasse für November und Dezember auszahlen. Mehr Geld ist nicht da. Die sieben Festangestellten erhalten 60 Prozent ihres üblichen Gehalts über das Kurzarbeitergeld – ohne Trinkgeld, auf das man sich sonst verlassen kann – im Café Tunichtgut bis zu fünf Euro pro Stunde.

Stockende Auszahlung

An Personalkosten streckt Kellermann jeden Monat 6000 Euro Kurzarbeitergeld vor. Als im November und Dezember die Auszahlung der Hilfen stockte, brachte ihn das in die Bredouille. „Im Oktober hatte ich noch 24.000 Euro auf dem Geschäftskonto, Ende Dezember minus 4000. Jetzt, Ende Februar bin ich bei Null.“

Trotzdem wird Kellermann mit einem großen Minus aus der Pandemie gehen. Weil die Hilfen ab Januar nur höchstens 90 Prozent der Betriebskosten decken, aber nicht eingeplante Gewinne. Und auch nicht private Kosten. Letztlich decken die staatlichen Hilfen immer nur einen kleinen, klar umrissenen Teil der tatsächlichen Kosten ab, es gibt daneben immer noch eine riesige Menge an kleineren und größeren Posten, die anfallen. Das fängt beim abgelaufenen Bierfass an und hört beim Wertverlust der Kaffeemaschine noch lange nicht auf.

„Der erste Lockdown kostete mich rund 20.000 Euro, der zweite wohl auch.“ Das ist ungefähr der Betrag, den es Kellermann kostete, sein Café vor sechs Jahren zu eröffnen. Zur Zeit lebt er von Grundsicherung. Geld verdiene er erst wieder, sagt Kellermann, wenn die Pandemie vorbei ist. „Der Mittagstisch bringt vielleicht ein, zwei Euro pro Gericht, von denen ich etwa 30 pro Tag verkaufe“, sagt er. „Geld verdient das Café bei einem zweiten Wein, einem zweiten Bier am Abend“, sagt er.

Kontakte ohne Maske

Aber Kellermann gehört dennoch nicht zu den Gastronomen, die in letzter Zeit immer vehementer Öffnungen forderten. „Ich finde es nur richtig, dass wir zu sind“, sagt er. „So lange wir davon ausgehen müssen, dass Kontakte die Fallzahlen nach oben treiben, müssen wir sie minimieren. Insbesondere, solange man nicht weiß, wo ein Großteil aller Infizierungen passiert.“ Die Gastronomie sei schließlich ein Ort, an dem Kontakte „zwangsläufig und normalerweise nicht mit Maske stattfinden.“

Von Josa Mania-Schlegel