Ein Jahr Corona: So hat sich Sachsens Landesregierung geschlagen

Leipzig

Da will er nicht mitmachen. Auch, wenn die Corona Neuinfektionen seit den Sommerferien langsam steigen, insbesondere im Nachbarland Tschechien. Doch deswegen nun vor den Herbstferien Hoteliers und Wirten das Geschäft und den Sachsen den Urlaub verwehren? Bisher war der Freistaat doch einigermaßen gut durch diese Pandemiekrise gekommen, die Probleme hatten doch die anderen Länder. Manch einer schaute gar verwundert auf den gesamten Osten, der auf der föderalen Pandemiekarte bisher kaum negativ auffiel. Und so geht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Nachmittag des 14. Oktober 2020 in den offenen Widerstand. Es ist vielleicht einer der Wendepunkte in der sächsischen Corona-Politik.

Sachsen gegen Beherbergungsverbot

In Berlin regnet es in Strömen an diesem Oktobertag und die Atmosphäre beim Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs – und Chefinnen ist angespannt. Sachsens CDU-Ministerpräsident stemmt sich mit den Kollegen Bodo Ramelow (Thüringen, Linke) und Peter Tschentscher (Hamburg, SPD) gegen das von Merkel favorisierte Beherbergungsverbot. Am Endes des über siebenstündigen Verhandlungsmarathons muss die Kanzlerin kapitulieren, es kommt zu keiner Einigung. „Es reicht nicht, was wir hier machen“, sagt Merkel mit Verweis aufsteigende Corona-Zahlen resigniert. Einen Tag später, am 15. Oktober, hebt die sächsische Landesregierung das Beherbergungsverbot offiziell auf.

Im Dezember Corona-Schlusslicht

Nur die wenigsten ahnen in diesen Oktober-Tagen, dass auf die kurzfristige Lockerung am Ende eine tödliche Belastung folgt. Sachsen wird kurz vor Weihnachten bei einer Inzidenz von 470 liegen und damit bundesweites Corona-Schlusslicht sein. In einigen Orten im Erzgebirge und Ostsachsen springt die Inzidenz sogar über 1000, die Landesregierung denkt öffentlich über Abriegelungen nach. Dramatische Bilder von Intensivstationen in der Weihnachtszeit und dann ab Januar von Särgen in überlasteten Krematorien werden sich tief ins kollektive Gedächtnis einfräsen. Ein „Bergamo in Sachsen“? Der Vergleich fällt häufiger, wenn in diesen Tagen von der Situation im Lande die Rede ist. Die kritischen Stimmen in Sachsen über zu „harte Maßnahmen“ verstummen nahezu. Auch die Stimmen der „Querdenker“, die noch Wochen zuvor in Leipzig lautstark krakeelten, sind leiser. Wie konnte die Situation so schnell kippen?

7798 Menschen in Sachsen an Corona verstorben

Heute, mit dem Wissen von einem Jahr Pandemie, lässt es sich leichter erklären. Heute weiß man, dass 7798 Menschen an Corona verstorben sind. Und weiß man doch nicht, wie viele von den über 194 700 Infizierten hätten geschützt werden können. Im Jahr 2020 liegt die Insolvenzquote – die Anzahl der Pleiten pro 10 000 Unternehmen – im Freistaat bei 42. 2019 lag sie noch bei 49. Aber die Wirtschaft rechnet damit, dass das dicke Ende erst noch kommt. Heute, mit dem Wissen von einem Jahr Pandemie, redet auch der sächsische Ministerpräsident anders. Er redet davon, dass er im Dezember erst die Besuche vor Ort in den Kliniken brauchte, um zu verstehen, wie dramatisch die Lage ist. Er redet aber auch viel davon, wie schwer ihm die Entscheidungen – in die eine oder andere Richtung – gefallen sind. Er wirkt müde jetzt, ein Jahr später. Es ist die größte Herausforderung seines politischen Lebens, jede einzelne Entscheidung bohrt sich tief in das Leben der Menschen ein. Er weiß das. Es belastet ihn. Und entlasten kann ihn dennoch niemand von der Verantwortung. Nicht der Beraterstab aus Medizinern wie dem Leipziger Virologen Christoph Lübbert oder Kommunalpolitikern wie dem Zittauer OBM Thomas Zenker um ihn herum. Nicht die Kanzlerin.

Föderalismus auf dem Prüfstand

Die Freiheit des Föderalismus ist eben auch die Verantwortung der regionalen politischen Entscheider. Und Erfahrung mit dem Management einer Pandemie hat keiner. Das föderalistische System der Bundesrepublik war noch nie so greifbar wie in den vergangenen zwölf Monaten: Die Pandemiebekämpfung entscheidet sich vor Ort, in den Landkreisen, Städten, mit den Länderbeschlüssen zu Ladenöffnungen, Bewegungsradien und Schulkonzepten. Plötzlich haben die Ministerpräsidentinnen und –präsidenten ihre großen Auftritte, ihr Wort hat Gewicht und hallt nach. Und es wird verglichen: Warum steuert Manuela Schwesig (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern relativ erfolgreich durch die Krise? Was macht Daniel Günther (CDU) in Schleswig-Holstein anders? Ist Markus Söder (CSU) härter als alle anderen und lässt Armin Laschet (CDU) zu viel zu? Keiner kann es besser wissen und doch tut manch einer so.

Kretschmer gern gesehen in Talkshows

In der Ministerpräsidentenkonferenz fliegen nicht nur einmal die Fetzen. Thüringens Bodo Ramelow (Linke) spielt ab und an Candy Crush. Kretschmer will aber mehr. In einer Mischung aus politischem Ehrgeiz, aber auch bodenständiger Grundüberzeugung, eilt er noch vor dem Ende solcher Treffen von Nachrichtensender zu Nachrichtensender, um schon mal vorab zu erklären, was die Kanzlerin später sagen wird. Das macht ihn auch zum gern gesehenen Gast in Talk-Shows - ein junger, ostdeutscher Politiker, dem vorbereitete Redemanuskripte eher fremd sind und der gern auch mal verbal vorprescht. Die Kanzlerin wiederum versucht, alle mitzunehmen. „Ich weiß, dass wir in einem föderalen Staat leben – der Föderalismus ist unter dem Strich die bessere Ordnung als ein Zentralismus“, sagt Merkel diplomatisch.

Wendepunkt für Sachsen im Oktober

Nach dem Wendepunkt im Oktober prescht Sachsen im Dezember vor, muss vorpreschen. Die Gesichter des sächsischen Pandemie-Managements sind Kretschmer sowie seine SPD-Kollegin Gesundheitsministerin Petra Köpping. „Wir werden das Virus ausrotten“, verkündet sie noch am 16. März in Dresden, exakt zwei Wochen nachdem im Freistaat die erste Corona-Infektion registriert wurde. Köpping ist da gerade 100 Tage im Amt, das ihr nach der „Kenia“-Regierungsbildung von CDU, Grünen und SPD und dem anschließenden Stühlerücken quasi zufiel. Köpping, die sich in den Jahren zuvor als eine Art neue „Mutter Courage des Ostens“ einen beachtlichen Ruf erarbeitet hatte, ist fest gewillt, den Kampf aufzunehmen. An ihrer Seite ein hustender Ministerpräsident mit dickem Schal. Corona? Nein, nur ein „Männerschnupfen“, wiegelt er ab.

Viele im Kabinett auffällig unauffällig

Kretschmer und Köpping stellen an diesem Tag die erste Allgemeinverfügung für Sachsen vor. „Wir haben eine Krise. Wir haben eine ernste Krise. Aber wir haben keine Katastrophe“, sagt Kretschmer. Er und Köpping – sie werden in den nächsten Monaten als schwarz-rotes „K & K“-Duo für Sachsen zum politischen Gesicht der Corona-Krise. Sie werden es vor allem sein, die in dutzenden Pressekonferenzen und Interviews den zunächst erfolgreichen und später dann den immer dramatischeren Kampf gegen das Corona-Virus erklären werden. Zwei Sisyphosse in einer Landesregierung, bei der bis auf die Minister Christian Piwarz (CDU, Kultus), Martin Dulig (Wirtschaft, SPD) und Roland Wöller (CDU, Inneres) der Rest des Kabinetts in der Corona-Krise auffällig unauffällig bleibt.

Andere Regelungen in anderen Ländern

Die beiden politischen Corona-Manager öffnen und schließen, lassen in den Ministerien Öffnungspläne erarbeiten und wieder verwerfen, während Branche für Branche und Gesellschaftsgruppe für Gesellschaftsgruppe immer lauter und vehementer für sich einsteht. Was wird aus uns - fragt jeder für sich, das ärgert Kretschmer immer mehr. Was wird aus uns allen – das will er in den Fokus rücken. Die Widersprüche mancher Regelungen stehen der klaren Kommunikationslinie dabei im Weg: Warum ist in anderen Ländern das Abholen von Waren (Click & Collect) in Geschäften erlaubt? Warum soll das gemeinsame Autofahren ohne Maske im Februar 2021 nun gefährlicher sein als zuvor und muss daher geregelt werden? Weshalb gilt die 15-km-Regel nur in Sachsen? Nicht nur Eiskunstlaufstar Kati Witt spricht im Februar aus, was viele denken: Logisch nachvollziehbare Politik ist das nicht immer.

Köpping oft unsicher, Kretschmer wie ein Getriebener

Ministerin Köpping kann zwar mit ihrem sozialem Charisma punkten, macht aber öffentlich oft einen unsicheren Eindruck. Nicht selten muss sie ihre eigenen Aussagen korrigieren. Und der Regierungschef wirkt in diesen Wochen oft wie ein Getriebener, verkündet wichtige Maßnahmen oft im Vorbeigehen. So wie am Montag, als er am Rande des Treffens mit Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) mitteilt, dass Sachsens weiterführende Schulen bis Ostern geschlossen bleiben. Nach einem Besuch des Klinikums in Aue schlägt Kretschmer am 11. Dezember sogar „autoritäre Maßnahmen“ zur Durchsetzung der Corona-Regeln vor. „Das war das falsche Wort“, sagt er einige Tage später im Gespräch mit der LVZ und entschuldigt sich.

Inzidenz geht erst im Januar merklich zurück

Ab 14. Dezember, als die Zahlen immer dramatischer werden, schwenkt die Landesregierung auf harten Kurs um. Kitas, Schulen und Geschäfte werden erneut dicht gemacht. Ausgangssperren und 15-Kilometer-Radius werden eingeführt. „Das Ziel ist jetzt, zur Ruhe zu kommen“, sagt Kretschmer der LVZ. Sachsen reagiert damit viel härter als andere Bundesländer – aber dennoch für viele Betroffene zu spät. Eine Ende Februar bekannt gewordene Statistik bescheinigt Sachsen die höchste Sterberate in Altenheimen. Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brych, will wissen, warum diese Menschen nicht in die Kliniken gekommen seien und spricht von „Vor-Triage“. Köpping ist außer sich und spricht von einer „bösartiger Unterstellung“. Obwohl klar war, dass damit eben auch die wichtigen sozialen Kontakte gekappt werden, schließt Sachsen im Herbst wieder die Heime für Besucher, erhöht die Tests fürs Personal. Doch womöglich liegt genau dort das Problem. Während sich vier Fünftel der Heimbewohner impfen lassen möchten, ist es beim Personal nur eines. Hat Sachsen genügend getan? „Besser geht immer“, räumt Köpping ein.

Hilfe mit Impfdosen für Tschechien

Erst im Januar werden die „positiven“ Folgen des Lockdowns langsam sichtbar. Die Inzidenz sinkt stetig, in den Großstädten liegt sie Mitte Februar sogar teilweise unter 35. Aber für Entwarnung ist es noch viel zu früh. Unter dem Eindruck einer sich aufbauenden dritten Pandemie-Welle und mit der bitteren sächsischen Erfahrung der zweiten Welle im Rücken, stellt Kretschmer öffentlich die Osterferien zur Disposition. Der öffentliche Aufschrei ist enorm, ändert aber nichts an der Taktik. Kretschmer bleibt mit dem Kabinett bei Lockerungen auf der Bremse. Am Mittwoch wird neu mit der Kanzlerin verhandelt. Es ist die neunte Corona-Konferenz mit Angela Merkel. Kretschmer, soviel ist schon klar, wird diesmal nicht in die Opposition gehen. Lockerungen nur Schritt für Schritt, lautet seine Devise. Mit Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) sucht er jetzt eine Linie. Dass dem Nachbarland Tschechien mit 15 000 Impfdosen geholfen werden soll, gehört dazu. Irgendwann, wird die Zeit nach Corona sein, weiß Kretschmer. „Wir haben viel gelernt und selbst mit der britischen Mutation gibt es viele Chancen, dass der Sommer gut werden kann“, blickt er im LVZ-Interview voraus.

Von André Böhmer und Roland Herold