Migration und Asyl gehören zu den Themen, die die Menschen in Sachsen bewegen. Vor der Bundestagswahl am 26. September hat die LVZ den LVZ-Leser Peter Schenzel und den Migrationsberater David Brohm zu einem Doppel-Interview zusammengebracht.

Herr Schenzel, Sie sind Leser der LVZ und aus unseren Vorgesprächen weiß ich, dass Sie die Migrationspolitik in Deutschland kritisch sehen. Was bewegt Sie bei dem Thema?

Schenzel: Ich erinnere mich noch an die Flüchtlingsbewegung vor dem Mauerfall. Die war sicher nicht nur politisch motiviert. Manche, die gegangen sind, wollten am westdeutschen Wohlstand teilhaben und der DDR-Mangelwirtschaft entgehen. Dann war ich eine zeitlang in Lahore in Pakistan, habe dort Studenten bis zur Promotion begleitet. Das Land ist von Armut und Korruption geprägt. Aber im Fernsehen läuft Werbung, die sich nicht von der unterscheidet, die wir hier kennen. Die Menschen wollen natürlich an dem Reichtum teilhaben.

Aber der Wunsch nach Teilhabe ist doch verständlich.

Schenzel: Natürlich. Das war damals bei den Ostdeutschen zutiefst verständlich, und ist es heute bei Menschen aus Pakistan. Mir ist nur wichtig: Wenn wir über Migration und deren Gründe sprechen, würde ich gerne zwischen politischer Verfolgung und diesem Wunsch nach Teilhabe am Wohlstand unterscheiden.

Herr Brohm, Sie beraten Migrantinnen und Migranten in Leipzig. Sind das überwiegend Menschen, die wegen der besseren wirtschaftlichen Situation nach Deutschland gekommen sind?

Brohm: Nein. Aber eines stimmt schon: Seit 2015 wird das Thema Migration fast ausschließlich mit Asyl und Flucht in Verbindung gebracht. Dabei betrifft nur ein Teil der vielen Paragrafen im Aufenthaltsgesetz (blättert kurz in dem von ihm mitgebrachten Exemplar) humanitäre Gründe, also Flucht. Ich habe mit Migrantinnen und Migranten zu tun, die einen geregelten Aufenthalt in Deutschland haben. Das können Studenten sein, EU-Bürgerinnen, Ehepartner, anerkannte Flüchtlinge aus Syrien, oder auch der Doktorand aus Argentinien

Schenzel: Lassen wir doch bitte mal den Doktoranden raus.

LVZ-Leser Peter Schenzel. Quelle: André Kempner

Wieso?

Schenzel: Der geht in der Regel nach abgeschlossener Qualifizierung zurück oder trägt hier mit seiner Arbeit zum gesellschaftlichen Wohlstand bei. Ich bin nicht gegen Migration, Deutschland ist auf Migration angewiesen. Aber sie sollte nicht so kunterbunt laufen wie bisher. Die deutsche Asylpolitik von 2015 betrachte ich als gescheitert.

Warum?

Schenzel: Es ist eine ungeordnete Zuwanderung erfolgt. Es sind Leute hier aufgeschlagen, die das Sozialsystem missbraucht haben. Manche haben sich drei, vier Mal angemeldet. Schauen Sie sich den Fall Franco A. an, einen Deutschen, der sich in das Asylsystem einschleichen konnte. Das ist für ein Industrieland unwürdig. Da kann ich auch die Leute verstehen, die dagegen polemisieren.

Was würden Sie sich anders wünschen?

Schenzel: (blättert in seinen Notizen) In der Schweiz ist das Asylsystem viel stringenter. Für die Dauer der Verfahren gibt es eine gesetzliche Obergrenze, der Druck auf die Asylbewerber, sich wirtschaftlich selbst zu tragen, ist höher. Dann sollte die EU einheitlicher agieren. Die dänische Ministerpräsidentin, die ist nicht weniger eine Demokratin als Politiker hierzulande, fährt aber ein ganz anderes Regime. Oder der Kanzler in Österreich. Außerdem: die Unterstützung von Krisengebieten vor Ort. Wenn ich mir überlege, dass die Betreuung eines minderjährigen Jugendlichen die Stadt Leipzig 4.000 bis 5.000 Euro im Monat kostet…

Brohm: Stimmt, das sind die Zahlen. Unterbringung in der Jugendhilfe ist teuer. Das ist aber generell so, und nicht nur bei minderjährigen Asylsuchenden.

Schenzel: Davon könnte man in Jordanien vier Familien einen Monat lang unterstützen.

In Jordanien werden gemessen an der Einwohnerzahl deutlich mehr Flüchtlinge versorgt als in Deutschland, das Land leistet schon viel.

Schenzel: Richtig, und genau deshalb ist das Geld dort besser aufgehoben, als dass man hier für einen einzigen im Monat 4.000 Euro ausgibt. Das machen Sie mal einem Hartz-IV-Empfänger klar, der eine Reduktion seiner Bezüge bekommt, wenn es ruchbar wird, dass die Oma seines Kindes ihm 60 Euro spendiert hat.

Die Aufnahme von Migranten kostet zu viel Geld - hören Sie so etwas häufiger, Herr Brohm?

Brohm: Eigentlich nicht. Aber die Frage dahinter ist interessant: Was ist humanitärer? Die teure Hilfe für vergleichsweise wenige Leute hier in Deutschland oder mit demselben Aufwand mehr Menschen in Nachbarstaaten zu unterstützen? Das ist eine Grundsatzdiskussion, da gibt es keine einfache Antwort.

Migrationsberater David Brohm. Quelle: André Kempner

Was ist ihre?

Brohm: Das Kranke an unserem System ist: Die Menschen, die hier in Deutschland Asyl beantragen wollen, müssen erstmal illegal einreisen, um sich dann hier auf einen legalen Aufenthalt zu bewerben - ohne, dass klar ist, wie ihr Antrag beschieden wird. Und die Einreise ist auch nicht gefahrlos für die Betroffenen. Schauen Sie sich die Ertrunkenen in Mittelmeer an. Deswegen wäre ein Asylverfahren vor Ort gar nicht schlecht: in einem rechtsstaatlichen, fairen Prozess, vielleicht als Aufgabe der Vereinten Nationen.

Die Asylpolitik von 2015 ist gescheitert, sagt Herr Schenzel. Wie sehen Sie das?

Brohm: Ich würde zumindest sagen, dass sie nicht erfolgreich war. Kürzlich sind neue Zahlen zur Arbeitsmarktintegration unter Geflüchteten veröffentlicht worden. Zwei Drittel der erwerbsfähigen Syrer in Deutschland beziehen immer noch Hartz IV. Das sind zum Großteil Leute, die sind vor mittlerweile sechs Jahren gekommen. Die Gründe sind unterschiedlich, aber von Erfolg kann man da nicht sprechen.

Was muss man anders machen?

Brohm: Es fängt an mit dem Spracherwerb. Da gibt es immer noch bei einigen große Defizite. Grundsätzlich ist es so, dass es in Deutschland wenig staatlichen Nachdruck bei der Integration gibt. Für manche Menschen ist das klasse, sie können sich hier sehr liberal entfalten. Aber bei vielen Menschen, übrigens auch Deutschen, ist es so: Wenn sie erst einmal im Sozialsystem angekommen sind, dann ist es schwer da raus zu kommen. Wenn man aufgrund seiner Biografie nicht der Mensch ist, der selbstständig sein Leben in die Hand nimmt, schafft man es auch nicht alleine.

Herr Schenzel, alles, was Sie sich für Deutschland wünschen, läuft darauf hinaus, die Zuwanderung zu begrenzen. Aber wie gehen wir dann mit den wahrscheinlich steigenden Flüchtlingszahlen auf der Welt um, etwa durch den Klimawandel?

Schenzel: Mir geht es nicht um Begrenzung, sondern um Verhinderung von Missbrauch. Aber Ihre Frage wollte ich eigentlich selbst an Herrn Brohm stellen.

Brohm: Bisher ist das Klima noch kein Asylgrund.

Schenzel: Aber das löst ja noch nicht das Problem. Es ist ja nicht nur das Klima, sondern auch die weltweite Bevölkerungsentwicklung bei schwindenden Ressourcen. Wie sehen denn da die Konzepte aus?

Macht es denn wirklich Sinn, nur auf Österreich und Dänemark zu verweisen und sich abzuschotten? Müssen wir nicht über eine bessere Integration reden?

Schenzel: Die bisherige Integration in Deutschland, die funktioniert doch nicht.

Peter Schenzel (r.) und David Brohm beim Gespräch mit LVZ-Reporterin Quelle: Andre Kempner

Das ist zu pauschal.

Schenzel: Ich habe Erfahrungen gemacht. Meine Enkeltochter geht in Berlin in eine Schule, dort ist Deutsch eine Fremdsprache. Wenn ich mit ihr ins Schwimmbad gehe, dominieren da Menschen aus dem Maghreb, die gut und gerne einer Ausbildung nachgehen könnten und nicht bereit sind, sich an Regeln zu halten. Da muss der Bademeister die Polizei holen. Meine Frau ist bis vor einiger Zeit noch abends joggen gegangen, das macht sie jetzt nicht mehr, weil sie der Meinung ist, dass es eine latente Gefahr gibt.

2020 ist die Zahl der registrierten Straftaten laut der polizeilichen Statistiken das vierte Jahr in Folge zurückgegangen.

Schenzel: Wenn Sie das feiner aufschlüsseln, kommt man da zu anderen Ergebnissen. Gerade die Kriminalität unter gewissen Asylgruppen ist erheblich gestiegen.

Brohm: Man muss da in der Tat offen drüber reden: Die Kriminalitätsquote ist auch je nach Herkunftsland grundlegend anders. Zum Beispiel ist die Straffälligkeit von Syrern in Deutschland in etwa genauso niedrig wie die von Deutschen. Wenn man sich dann aber die Straffälligkeit anguckt von den Menschen aus den Maghreb-Staaten, sieht das leider anders aus.

Schenzel: Als das 2015 los ging, da gab es eine Willkommenskultur für die Menschen aus Syrien, das war den Leuten und auch mir und meiner Familie ein Herzensanliegen. Danach sind aber Menschen zu uns gekommen, die das Faustrecht in die Hand genommen haben. Von Menschen, die gesehen haben, ich muss eine zwei Meter hohe Mauer überwinden oder mich auf einem Lastwagen einschmuggeln, kann man doch nicht erwarten, sich hier auf einmal an die staatliche Ordnung zu halten.

Zu den Personen Peter Schenzel, 72, hat am Institut für Informatik der Universität Halle-Wittenberg gearbeitet und lebt in Leipzig. David Brohm, 30, arbeitet als Migrationsberater für erwachsene Zuwanderer in Leipzig.

Brohm: Es wird kein einziger Mensch sagen, dass es damals nicht zu einem gewissen Zeitpunkt einen Kontrollverlust gab. Aber das ist in einer so herausfordernder Situation wie dieser vielleicht gar nicht zu vermeiden. Was mir nur fehlt, ist eine ehrliche Bestandsaufnahme der Zeit damals.

Schenzel: Ich höre aktuell immer wieder: 2015 darf sich nicht wiederholen. Vor der Situation in Afghanistan hat keiner darüber gesprochen. Eine Diskussion der Fehler aus 2015 und einen Versuch, diese abzustellen, hat es meiner Meinung nach nicht gegeben. In Afghanistan passiert ja gerade genau dasselbe: In einer chaotischen Situation wurden Menschen evakuiert und unter denen sind Straftäter, die Deutschland schon abgeschoben hatte.

Asyl- und Migration: Die Positionen der Parteien CDU/CSU: Mehr Länder zu sicheren Herkunftsstaaten ausrufen. Weniger Ausreisepflichtige sollen in Deutschland bleiben dürfen, vor allem keine Straftäter. Fluchtursachen vor Ort bekämpfen.SPD: Mehr Familiennachzug möglich machen. Dauerhafter Aufenthalt für gut Integrierte. Mehr doppelte Staatsbürgerschaften. Gegen Zurückdrängung von Migranten etwa auf dem Mittelmeer.Grüne: Doppelte Staatsbürgerschaft. Keine Ausrufung sicherer Herkunftsstaaten und keine Abschiebungen nach Syrien oder Afghanistan. Bleiberecht für Geduldete nach fünf Jahren.FDP: Erleichterte Einwanderung für Fachkräfte per „Blue Card“ und Punktesystem. Kriegsflüchtlinge sollen nach Ende des Krieges in ihre Heimat. Doppelte Staatsbürgerschaft. Linke: Rechtliche, politische und soziale Gleichstellung aller in Deutschland Lebenden. Asyl auch für Armuts-, Umwelt- und Klimaflüchtlinge. Keine Abschiebungen.AfD: Genfer Flüchtlingskonvention ablösen. Migration drastisch beschränken. Fokus auf Hilfe in Krisenregionen. Grenzen schließen und durch Zäune sichern. Nur noch Sachleistungen für Asylbewerber.Alle Positionen aus den Wahlprogrammen finden Sie unter rnd.de.

Im Osten ist die Skepsis gegenüber Zuwanderung größer als im Westen, das zeigen Umfragen immer wieder. Woran liegt das, was meinen Sie?

Brohm: Ich bin seit sechs Jahren in Leipzig, komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt am Main. Dort haben mehr als die Hälfte der Menschen einen Migrationshintergrund. Hier in Ostdeutschland waren Migranten aus dem Nahen Osten vor 2015 deutlich weniger ein Thema, die waren einfach nicht da.

Schenzel: Schauen Sie sich nur das Frauenbild an. Dieser Tage ist in Berlin eine Frau von einem Muslim mit einem Messer attackiert worden, weil sie Gartenarbeit gemacht hat. Er hat gesagt, das stehe einer Frau nicht zu. Das ist doch ein echtes Problem der Integration, zumindest eines Teils der Flüchtlinge.

Brohm: Bei Migration geht es um Menschen – die haben ihre schlechten und ihre guten Seiten. Und die Folgen davon muss man offen ansprechen. Aber viele Parteien schrecken vor einer Analyse und einer Bestandsaufnahme der Zeit um 2015 zurück.

Schenzel: Dem stimme ich vorbehaltlos zu.

Brohm: Wenn man zum Beispiel die immer noch schlechten Zahlen zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten anspricht, dann heißt es schnell: Das ist AfD-Sprech. Dabei ist es einfach ein Fakt, den man im Interesse aller angehen muss. Das muss in jeder Partei Thema sein. Man darf das nicht dem rechten Rand überlassen.

Von Denise Peikert