Belgern/Sitzenroda

Ein letzter Glockenschlag, dann ist es still in der Kirche in Sitzenroda. Still bis auf die Schritte von Robert Neuwirt, der an den Kirchenbänken vorbei zum Altar läuft. „Der Herr Pfarrer“ kommt, so hätte man früher vielleicht gedacht in diesem Moment, ein bisschen ehrfürchtig.

Eindruck macht das alles natürlich immer noch: die Ruhe im Kirchenschiff, die Bedächtigkeit der Schritte, der Talar, der Neuwirt als denjenigen kennzeichnet, auf den es jetzt ganz offensichtlich ankommt. Aber dann nimmt sich der Herr Pfarrer höchstpersönlich das Baritonhorn, bläst ein „Amazing Grace“ hinein, beginnt die Predigt und sagt: „Die Gemeinde lebt nicht nur, weil die Pfarrerin oder der Pfarrer gute Arbeit macht.“

Neuwirt macht eine ermunterte Geste vom Altar ins Schweigen, zu den 23 Menschen im Kirchengestühl: „Sie alle hier sind in der Verantwortung, offene Türen zu haben im Herzen und im Haus“, sagt er. Dann wieder das Horn und das Lied mit der Nummer 58 im Gesangsbuch, „Nun lasst uns gehn und treten“.

Robert Neuwirt also: ein Pfarrer, der es auf sich alleine doch nicht ankommen lassen will, der es alleine vielleicht gar nicht schafft. Denn Neuwirt ist verantwortlich für sieben Kirchen, bald sollen es mehr als doppelt so viele sein, manche davon jenseits der Elbe, über die man hier nur per Fähre kommt. Neuwirts Problem ist das der Kirchen überall im Land und besonders auf dem Land: Er ist zwar Pfarrer für ein Gebiet von der Dahlener Heide bis zur Elbe - aber nur für 850 Gläubige. Gut zwölf Prozent der Menschen in dieser Gegend sind Mitglied der evangelischen Kirche, weit unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt von etwas mehr als 24 Prozent. Die, die noch da sind, wollen Neuwirt in ihrem Dorf haben, in Belgern und Weßnig, in Lausa und Schirmenitz. Nur wie soll das gehen, bei mehr als 20 Orten und einem Pfarrer? Und was, wenn es nicht geht?

Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer sinkt seit Jahren

Nach dem Gottesdienst steht Robert Neuwirt vor der Kirche in Sitzenroda. Er spricht mit einer Mutter, ihre zwei Kinder schauen hoch zu ihm, ein zartes Kennenlernen. Denn Neuwirt betreut zwar viele Gemeinden, aber die in Sitzenroda gehört eigentlich nicht dazu. Er ist nur hier, weil Passionszeit ist und sie sich im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch dafür eine Aktion überlegt haben, die irgendwann Standard werden könnte: Die Pfarrerinnen und Pfarrer predigen auch in Kirchen jenseits ihrer eigenen Pfarrbereiche. Sie sollen die Gläubigen dort kennenlernen. Schließlich wird man sich, so die Idee, in Zukunft häufiger gegenseitig vertreten müssen, ein Team aus Pfarrerinnen und Pfarrer sein, mit vereinten Kräften zuständig dafür, die Kirche am Leben zu halten. Fast 22 Pfarrerinnen und Pfarrer zählte der Kirchenkreis noch 2015, umgerechnet auf Vollzeitstellen. Keine 17 mehr waren es 2020, Tendenz sinkend.

Neuwirt hat es nach dem kurzen Gespräch vor der Sitzenrodaer Kirche eilig, zum Auto zu kommen. Der Rest seines Sonntags ist voll: Zu Hause in Belgern, 20 Autominuten von hier, wartet Büroarbeit. Den zweiten Gottesdienst dieses Tages wird er am Nachmittag für die bei sich im Kloster Belgern aufgenommenen Menschen aus der Ukraine halten. „Dafür ist noch gar nichts vorbereitet“, sagt Neuwirt.

Robert Neuwirt ist seit drei Jahren Pfarrer in Belgern. Den Ort hat er sich bewusst ausgesucht – als eine Herausforderung. Quelle: Nora Börding

In Sitzenroda ist nur alle paar Wochen Sonntagsgottesdienst. Schon, wenn er stattdessen in einem der Nachbarorte gefeiert wird, in Schildau zum Beispiel, fünf Autominuten von Kirche zu Kirche, dann bleiben die Sitzenrodaer lieber zu Hause. „Für die Leute ist die Kirche im Dorf und da soll etwas stattfinden“, sagt eine Frau, die eben noch Robert Neuwirts Predigt gehört hat. Egal ob es drei Menschen seien oder dreißig - sie erwarteten, dass die Botschaft am Sonntag in ihrer Kirche verkündet werde. Man fahre einmal, vielleicht zweimal in der Woche zum Einkaufen raus aus dem Dorf. Aber zum Gottesdienst?

Kirche auf dem Land – eine Diaspora

Das weite Land um Leipzig herum ist protestantisches Urgebiet. Traditionell, das weiß man aus der Religionsforschung, haben Protestanten eine geringere Bindung an ihre Kirche als Katholiken. Lange nach der Reformation kam der Sozialismus in die Gegend, gefolgt vom Kapitalismus und beide förderten aus unterschiedlichen Gründen die Säkularisierung. Das Ergebnis: 2007 zählte der Kirchenkreis Torgau-Delitzsch gut 25.600 Mitglieder, 2020 waren es noch rund 17.000. Mit diesen Zahlen und damit, was die Gläubigen umtreibt beschäftigt sich Gert Pickel, Religionssoziologe an der Universität Leipzig, seit Jahren. Er beschreibt die Situation im Pfarrbereich von Robert Neuwirt so: „Es gibt dort eine kleine Gruppe von religiösen Menschen, die sich sehr gut kennen und ein größtenteils auf sich bezogener Kreis sind - eine klassische Diaspora.“

An einem Freitagvormittag sitzt Robert Neuwirt in seinem Pfarrhaus, in einem schmucklosen Raum mit in Plastikkisten verräumten Aktenordnern und erzählt, warum er genau hier hin wollte, als er im April 2019 seine erste Stelle als Pfarrer antrat. Neuwirt ist 1990 geboren, er trägt einen Kapuzenpulli mit dem Aufdruck eines Musiklabels, einen schwarzen Tunnel im linken Ohr und wollte schon mit 14 Pfarrer werden. Der Ort, aus dem er stammt, ist Zschorlau im Erzgebirge. „Von dort bin ich die Struktur gewohnt: jeder Ort hat eine Kirche“, sagt Neuwirt. Das gebe es hier nicht. „Was es hier viel gibt, ist Distanz.“ Und Orte, so erzählt Neuwirt das, in denen man besser nicht darüber redet, wenn die Kirche eine Veranstaltung organisiert, weil es den Menschen dann schwerfällt, vorbei zu kommen. Was also will er hier? Missionieren? Oder doch nur wenigstens die halten, die da sind? Mission, sagt Neuwirt, das Wort habe immer so einen blöden Beigeschmack, sagt er. „Aber natürlich bin ich hier, um von Gott zu reden. Ich will sehen, was hier geht, in dieser Gegend, in dieser Struktur.“ Und vielleicht, sagt er, im Prediger-Ton jetzt, um „kleine Samen zu säen und zu pflegen, mit den Leuten vor Ort. Weil ich alleine kann’s nicht.“

Religionssoziologe: „Kirche ist auf Freiwillige angewiesen“

In einem der Dörfer, für die Neuwirt zuständig ist, gibt es besonders viele dieser „Leute vor Ort“. Um dort hinzukommen, muss Neuwirt in sein Auto steigen, natürlich. Am Rückspiegel baumelt ein Jesus, der mal nach Kirsche roch und jetzt nach nichts mehr. Draußen ergrünen die Felder, noch stehen die Heidebäume kahl auf sandigem Grund, dann der Ort Lausa: 160 Einwohner, die Kirche drückt sich in eine Senke, schmal und elegant ist sie mit schindelbedachtem Turm. Drinnen ist es kalt, „die kälteste Kirche in meinem Pfarrbereich“, sagt Neuwirt, und die beiden Frauen, sie sich an diesem Freitagmittag in dem Gotteshaus über Bestimmungen des Denkmalschutzes beugen, bejahen die Diagnose entschieden. Die Frauen wollen beheizbare Sitzkissen in die Kirchenbänke schrauben lassen, deswegen der Blick in die Papiere zum Denkmalschutz.

Von Lausa sprechen sie auch im Büro des Superintendenten in Delitzsch, denn in Lausa gibt es etwas aus ihrer Sicht besonders Wertvolles: Einen Förderverein der Dorfkirche. Darin sind viele engagiert, auch ganz ohne getauft zu sein. Petra Dzur ist Sozialpädagogin, lebt in Lausa, und ist beides: getauft und im Förderverein. Dieser habe, erklärt sie, gar nicht unbedingt etwas mit der Kirche als Glaubensort zu tun, „sondern mit dem Erhalt des Gebäudes“. Dieses sei auch denen wichtig, die mit Gott nicht viel anfangen könnten. Seit es den Verein gibt, ist die Kirche auch wieder Treffpunkt im Ort. Es gibt Ausstellungen, Konzerte, Theater. Petra Dzur kümmert sich darüber hinaus auch darum, dass das eigentliche Kirchenleben funktioniert: Sie richtet die Kirche her für Gottesdienste, schmückt sie für Hochzeiten.

Immer weniger Mitglieder, immer weniger Pfarrerinnen und Pfarrer – die Kirchgemeinden im ganzen Land schrumpfen. Quelle: Nora Börding

Petra Dzur macht das, was Neuwirt in seiner Predigt in Sitzenroda angemahnt hat: Sie ist nicht nur Kirchenmitglied, sondern hilft mit, dass das Gemeindeleben vor Ort weitergeht. Sie verkörpert zugleich auch, wie sich der Religionssoziologe Gert Pickel die moderne Kirche vorstellt. „Die Kirche wird in den nächsten Jahren immer mehr eine Freiwilligen-Kirche werden, die darauf angewiesen ist, dass Laien sie tragen“, sagt er. Schon heute gebe es in Ostdeutschland mehr Menschen, die sich im Umfeld von Kirche in Gruppen organisierten, als es Kirchenmitglieder gebe. „Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann einen Input geben - aber sie oder er kann das Organisatorische gar nicht mehr alleine leisten.“

Junger Pfarrer zieht mehr junge Leute an

Petra Dzur ist noch nicht immer so engagiert wie heute. Sie sagt, dass es mit Robert Neuwirt zu tun habe - den ersten Pfarrer, den sie hier wieder haben, nachdem die Stelle lange unbesetzt war. Sie lobt seinen Enthusiasmus, seine Art Menschen mitzunehmen. „Mit ihm sind viel mehr junge Menschen in die Kirche gekommen“, sagt sie, die mit ihren 40 Jahren selbst noch nicht zum Kirchen-Kernpublikum jenseits der 60 zählt. Das sei Neuwirt gelungen, weil er viele Dinge anders mache. Gottesdienste im Freien an der Elbe feiere und mit seinen Konfirmanden ins Kino gehen. All das bedeutet aber auch, dass Neuwirt jede Woche zu kämpfen hat, sich seinen freien Tag am Montag frei zu halten und sich fragt: Bleibe ich auf lange Sicht gesund in diesem Job?

Neuwirt steuert sein Autor zurück auf den Hof des Pfarrhauses in Belgern, Kinder aus der Ukraine spielen um eine Tischtennisplatte herum. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sind sie und ihre Eltern eine von Neuwirts Hauptaufgaben. Er besorgt den Feuerwehrbus, um die Menschen zu Behörden zu fahren. Er besorgt einen Übersetzer, damit er mit ihnen den Gottesdienst feiern kann. Er ruft bei der Polizei an, wenn ihm auffällt, dass die Demonstrationen, die in Belgern seit Monaten gegen die Corona-Maßnahmen organisiert werden, seit Ankunft der Flüchtlinge auf einmal auffällig oft am Kloster Belgern vorbeiführen.

Was würde fehlen, gebe es die Kirche nicht, weil sie es nicht schafft, das Immer-weniger zu managen? Neuwirt sagt, dass das nicht die Kategorie sei, in der er denke. Wie die Kirche in 50 Jahren aussehe, ob es sie als Institution dann noch gebe, dass wisse er nicht. „Aber die Christenmenschen wird es geben, in irgendeiner Form“, sagt er. Für den Religionssoziologen Gert Pickel ist es dagegen wichtig, dass die Kirche auch als Institution vor Ort überlebt. „Kirchen haben nicht nur eine religiöse Funktion, gerade im ländlichen Raum“, sagt er. Sie seien ein sozialer und politischer Ort - mancherorts der einzige, an dem überhaupt etwas passiere. „Wenn das fehlte, wäre das ein großer Verlust“, sagt Pickel. „Es besteht die Gefahr, dass in solche Räume Rechtsextreme hineinstoßen, die dann etwa die Jugendarbeit machen.“ Am Ortseingang von Sitzenroda, wenige Minuten, bevor man die Kirche in dem Dorf erreicht, stehen zwei Plakate. Sie werben für die rechtsextreme Partei „Freie Sachsen“.

Von Denise Peikert