Er hat den Freistaat in der Nachwendezeit geprägt wie kein anderer. Und er sagte den Menschen in Sachsen in dieser schwierigen Umbruchzeit immer wieder, wie stolz sie auf sich und ihr Bundesland sein könnten. Der Tod des ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf ist in Sachsen mit großer Anteilnahme aufgenommen worden. Politiker und Personen des öffentlichen Lebens würdigten die Verdienste Biedenkopfs, der von 1990 bis 2002 die Landesregierung angeführt und als gebürtiger Westdeutscher von vielen Sächsinnen und Sachsen als einer von ihnen akzeptiert worden war.

Kretschmer: „Große Dankbarkeit“

„Mit großer Dankbarkeit sehen wir auf das Lebenswerk einer der großen deutschen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert bezeichnete Biedenkopf als eine der „zentralen politischen Persönlichkeiten“ des Freistaats. Für Sachsens SPD-Chef Martin Dulig war der Verstorbene eine „mahnende Persönlichkeit und ein echter Charakterkopf“. Auch Oppositionspolitiker äußerten sich respektvoll: Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt erkannte an, dass Biedenkopf „als konservativer Intellektueller den Freistaat Sachsen nach 1990 wie wohl kein anderer Mensch geprägt hat“. Der AfD-Vorsitzende Jörg Urban sprach von einer „authentischen Identifikationsfigur“.

Trauerakt voraussichtlich in der Frauenkirche

Biedenkopf war im Alter von 91 Jahren am Donnerstagabend gestorben, wie die Staatskanzlei mitteilte. Seine Beisetzung soll im engsten Familienkreis stattfinden. Er wird in Dresden beerdigt. Der Freistaat Sachsen wird aber einen offiziellen Trauerakt ausrichten – voraussichtlich in der Frauenkirche.

Der Tod Biedenkopfs kam für viele nicht überraschend. Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass er in einer Klinik behandelt werden musste und es ihm nicht gut ging. Die Familie hatte sich zwar optimistisch gezeigt, dass Biedenkopf wieder auf die Beine komme. Schon länger hatte es in Dresden aber Sorge wegen dessen Gesundheitszustands gegeben. Als Biedenkopf im April die Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig verliehen wurde, wirkte er bereits angeschlagen. Es sollte sein letzter öffentlicher Auftritt sein.

Merkel würdigt Aufbauleistung

Auch außerhalb Sachsens wurde am Freitag an Biedenkopfs Lebensleistung erinnert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte dessen Aufbauleistung im Zuge der deutschen Einheit: «Es ist ein Glück, dass er sich 1990 für den Freistaat Sachsen in die Verantwortung nehmen ließ», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Reiner Haseloff, der derzeit Vorsitzender des Bundesrats ist, erklärte: „Dankbar und in großer Trauer verneige ich mich vor der Lebensleistung von Kurt Biedenkopf.“ Der Thüringer Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) nannte Biedenkopf „prägend in Ost und West“, er sei von dessen „klaren Abgrenzung zur AfD beeindruckt“ gewesen.

Biedenkopf kam 1990 nach Sachsen

Biedenkopf wurde am 28. Januar 1930 in Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz) geboren und wuchs zunächst in Schkopau in Sachsen-Anhalt auf. In Hessen machte er später sein Abitur. In den USA und in Deutschland studierte er Politikwissenschaft, Rechtswissenschaften und Nationalökonomie.

Nach Sachsen kam Biedenkopf 1990, als er eine Gastprofessur an der Universität Leipzig übernahm. Wenig später bat ihn die CDU, sich um das Amt des Ministerpräsidenten zu bewerben. Seine Parteikarriere hatte der Rechtsprofessor da eigentlich schon hinter sich. 1973 war er auf Vorschlag des damaligen Parteichefs Helmut Kohl Generalsekretär der CDU geworden, legte das Amt aber nach rund vier Jahren wegen Differenzen mit Kohl nieder. In den 1980-er Jahren war er in der nordrhein-westfälischen Landespolitik aktiv, bevor er 1988 die Politik verließ.

Bei drei Landtagswahlen sicherte Biedenkopf der sächsischen CDU die absolute Mehrheit. 2002 trat er nach einer Reihe von Affären zurück.

Von Kai Kollenberg