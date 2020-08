Am zurückliegendem Wochenende sind unbekannte Täter in eine Rackwitzer Bäckerei und das angrenzende ehemalige Konsum-Gebäude eingebrochen. Dabei haben sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro verursacht. Gestohlen wurde bis auf ein Stück Sahnetorte nichts. Jetzt zieht die Gemeindeverwaltung Konsequenzen.