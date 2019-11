Einbruch ins Tierheim Delitzsch, um Hund loszuwerden

Delitzsch/Laue

Am vergangenen Wochenende hat es einen Einbruch in das Tierheim Delitzsch im Ortsteil Laue gegeben. Dieser diente offenbar nur dazu, einen Hund auszusetzen.

Zaun aufgeschnitten, Hund angebunden

Das Team des Tierschutzvereins staunte nicht schlecht, als es am Sonntagmorgen das Gelände betrat. Ein reinrassiger Kangal bellte sie an. Der Hund ist deutlich unterernährt. Der oder die Täter haben einen Zaun aufgeschnitten, um den Kangal schließlich im Tierheimgelände an einem Holzbau festzubinden. Für das Tier sei es sicherlich die beste Lösung, dass sich nun Tierschützer um ihn bemühen, schildert Vereinschefin Simone Ewald, denn offensichtlich sei er angesichts der massiven Unterernährung weder gewollt noch in guten Händen bei seinen eigentlichen Besitzern. Das Tierheim hat nun Anzeige erstattet, die Polizei ermittelt. Der Besitzer müsse sich zudem auf eine Strafanzeige gefasst machen, da es eindeutig tierschutzrelevant sei, wie schlecht mit dem Kangal umgegangen wurde.

Hund wird aufgepäppelt

Der Hund wird nun im Tierheim wieder aufgepäppelt und soll dort genesen. Wenn alles gut geht, wird man neue und liebevolle Besitzer für ihn finden. Der Tierschutzverein will sich jedenfalls dafür einsetzen, dass das Tier nicht zu seinen alten Besitzern muss, sollten diese ermittelt werden können.

