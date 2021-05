Leipzig

Masken-Ball. Geister-Ball. Brot und Spiele. Extra-Wurst für Millionäre. Kleineres zweier Übel. Es gibt viele Beschreibungen für die Fußballspielerei in Zeiten des Virus und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Während die Kultur #allesdichtmachen musste, rollte der Ball weiter – nicht allen gefiel das. Die dunklen Prophezeiungen: Der Zorn Gottes wird euch Fußballer treffen. Und wenn es der nicht ist, ist es der Zorn Lauterbachs (Karl, nicht Heiner). Jede Menge Bedenkenträger kühl(t)en ihr Mütchen am Vorhaben des Profifußballs, wieder zu kicken. Doch war das wirklich noch das Fußballerlebnis, für das wir brennen? Mit Fans nur vor der Glotze, Spielern, die noch mehr in einer „Blase“ leben als ohnehin schon, Liverpool/Leipzig in Budapest und einer Fahnenflucht prominenter Ich-AGs in der Führungsriege?

Am Sonnabend schließt die Bundesliga-Saison die Tür hinter sich ab. Die Spielzeit geht als erste und – so Gott und die Inzidenzen wollen – letzte komplette Pandemie-Spielzeit in die Geschichte ein. Es war vieles anders, gewöhnungsbedürftig, diskutabel, grenzwertig. Ein Gewinner: Sky. Der Privatsender meldete Quoten-Rekorde.

Eines war wie immer: 22 Fußballspieler rannten einem Fußball hinterher und am Ende hatten ihn die Bayern. Der brustbehaarte „Mia-san-mir-und-unschlagbar!“-Männerbund wird 2022 unter einem gewissen Julian Nagelsmann den Meister-Rekord von Dynamo Berlin einstellen. Erich Mielkes Lieblingsclub feierte von 1978 bis 1988 zehn Mal in Folge.

Doris und Rainer Kurth haben sich auf den neuen Trainer eingestellt

Doris und Rainer Kurth jedenfalls haben sich jetzt schon auf den Neuen eingestellt, nun feuern sie eben Jesse Marsch an. Hauptsache RB. Doris (68) und Rainer (73) sind in „normalen“ Zeiten, was auch immer das sein soll, immer im Stadion. Und bei jedem Auswärtsspiel. In der Red-Bull-Arena haben sie sogar 2016 geheiratet. Es war das erste Ja-Wort, das im früheren Zentralstadion gegeben wurde. In dieser Saison saßen die Kurths nur in ihrem RB-Zimmer in Kitzen.

Besuch in Kitzen im Kreis Leipzig. Einfamilienhaus, Sauna und Pool im Garten. „Und das RB-Zimmer.“ Der Boden ist ein grüner Kunstrasen-Teppich. RB-Tischdecke. RB-Gardinen, Bilder, Lederbälle, Vasen, Autogrammkarten und so weiter. Die Kurths freuen sich auf die neue Saison mit Fans. Wie war das so, ohne Stadion? Doris: „Fußball im Stadion ist unser Leben. Von Spielen am Fernseher haben wir genug.“ Was fehlt: Ekstase, Gemeinschaft, Stadionbier.

Das Stadion im Waldstraßenviertel, aus dem sonst weit die Ekstase zu hören ist, war still. Wo sonst 40.000 Zuschauer den Fußball feiern, verteilen sich nun 300 ausgesuchte und garantiert fieberfreie Männlein und Weiblein auf den vielen Plätzen. Kann Fußball trostloser sein? Immerhin: Der Reporter (mit Maske) hat Beinfreiheit. Und: Schön waren die Anfahrten zum Stadion. Nix los auf der Gasse, keine hupenden Nervtöter. Das Spiel an und für sich fühlte und hörte sich an wie eines der Alten Herren am Sonntagmorgen.

Emil Forsberg: An Fußball ohne Fans gewöhnt man sich nicht

Und die Spieler? Der Schwede Emil Forsberg (29) sagt: „Man gewöhnt sich ja an vieles, aber an Fußball ohne Fans kann man sich nicht gewöhnen. Ich liebe die Atmosphäre, den Applaus.“ Es wurde viel über das Für und Wider von Fußballspielen in Zeiten von Corona diskutiert. „Show must go on“ ohne Rücksicht auf Verluste? „Brot und Spiele“ für das vorm Fernseher darbende und ablenkungsbedürftige Volk, das misslicherweise nicht so gut kicken kann wie Emil Forsberg, Thomas Müller & Co.? Oder war es ein professionell ausstaffierter, experimenteller Business-Plan zur Rettung von TV-Geldern und Arbeitsplätzen?

Was hat der Ausschluss der Zuschauer mit den Fußballern, Trainern und Clubs gemacht? Was mit den Fans? Kommt die Begeisterung zurück?

Es ging wider Erwarten gut: „Das war eine sehr heiße Nummer auf sehr dünnem Eis“, sagt RB-Fanclub-Gründer Michel Ziebell (48). „Man hat sich gar nicht getraut, morgens in die Zeitung zu gucken. Wenn auch nur ein prominenter Spieler einen schweren Krankheitsverlauf gehabt hätte, wäre das Ganze wie ein Kartenhaus zusammengebrochen.“ Dann wäre das 41-seitige Hygiene-Maßnahmenpaket von Seiferts Deutscher Fußball-Liga vom Virus und der „Keine-Extrawurst-für-Millionäre!“-Bewegung hinweggefegt worden. Es ist gut gegangen. An manchen Stellen: Wider Erwarten gut gegangen. Selbst Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD), ein erbitterter Wadenbeißer von Ball & Spielen, räumt ein, dass er der selbstverliebten Fußball-Combo das Leben in einer Blase nicht zugetraut hätte.

Ziebell baut in Markranstädt Zäune und Tore, hat 2010 den RB-Fanclub „KULTRAS“ gegründet. Der Hüne liebt Cowboystiefel, sein Gang hat was von John Wayne. Und es würde keine(n) der anderen 19 KULTRAS überraschen, wenn ihr Michel eines Tages mit Pferd zur Red-Bull-Arena käme. Ziebell hat zum Bundesliga-Aufstieg Feuerkörbe mit der Botschaft „RB Leipzig, Aufstieg 2016“ auf den Markt gebracht. Den Prototypen „RB Leipzig, Pokalsieger 2021“ muss er für sich behalten. Er findet es „wunderbar“, dass weitergespielt wurde, nennt den Profifußball einen Wirtschaftszweig, „der mutig und Gott sei Dank erfolgreich ums Überleben gekämpft hat“.

Laut DFL-Chef Christian Seifert ist der Umsatz in den deutschen Profifußball-Ligen coronabedingt von 4,3 Milliarden Euro auf 3,4 Milliarden Euro gesunken. 650 Millionen Euro sind Einnahme-Verluste aus der Zuschauer-Seite. Der Transfermarkt ist merklich abgekühlt, Angebot und Nachfrage pflegen einen angemessenen Umgang. Die neue Sachlichkeit führt unter anderem dazu, dass es keine zig Zig-Millionen-Euro Angebote für den nicht wechselunwilligen RB-Kapitän Marcel Sabitzer (27) gibt und Forsberg just seinen Vertrag bei RB bis 2025 verlängert hat.

99,6 Prozent der Fans mit Dauerkarte haben ihr Ticket verlängert

RB Leipzig sind über 50 Millionen Euro flöten gegangen. Die kickenden Einkommens-Millionäre verzichten auf 10 Prozent ihrer Bezüge, helfen so mit, dass die über 300 festangestellten Normalverdiener im Club nicht in Kurzarbeit müssen. „Von wegen Dosenclub und Konstrukt, das ist ein Verein aus Fleisch und Blut“, schwärmt Ziebell, der die Spiele seiner Herzblätter in seiner umgebauten Garage, der BULi-Garage, verfolgt hat. Mit Freunden, Bieren, An- und Abstand. In der Garage überprüft er den Ladedruck der Spieler und streamt seine Eindrücke ins Netz. So auch beim 1:4 der Roten Bullen gegen Dortmund. Was Michel Ziebell zur Final-Taktik – und Aufstellung des Julian Nagelsmann sagt, ist übrigens nicht jugendfrei. Und, ja, er rennt sofort hin, zum nächsten Heimspiel mit Zuschauern.

Für die emotionale Bindung zwischen Club und Fans in Zeiten wie diesen, ist RB-Direktor Ulrich Wolter zuständig. „Wir pflegen immer schon einen intensiven Kontakt zu unseren Fans“, sagt der 47-Jährige, „zuletzt haben wir diesbezüglich noch eine Schippe draufgelegt.“ Es gab und gibt regen Mail-Verkehr sowie Video-Zusammenkünfte zwischen den RB-Bossen und den Fans. Themen: Neuigkeiten rund um den Verein, die Baufortschritte im Stadion, Ticket-Fragen und so weiter. Wolter glaubt, dass der Anhang unter dem Zuschauer-Ausschluss gelitten hat, nicht aber die Leidenschaft für den Club. „Wir alle sehnen Spiele mit Zuschauern herbei.“ Treu: 99,6 Prozent der Fans mit Dauerkarte haben ihr Ticket zur neuen Saison verlängert. Mehr Komfort: Das Stadion wurde generalüberholt, fasst 5000 Zuschauer mehr. Auf die Fans warten neue Kioske und Stehplätze, ein Durchbruch am Festwiesen-Wall ermöglich einen zentralen Eingang.

Die Kurths fiebern in der Champions League mit „unserem Timo“ mit

Die Kurths aus Kitzen werden wieder dabei sein. Was auch sonst. Die Dauerkarten-Inhaber blicken zum Ende dieser Fußballsaison, die keine Wiederholung braucht, auch über den Tellerrand ihres Clubs hinaus, sind bestens informiert. Ihr Blick:

Ja, Mainz 05 hat nach sieben Punkten in der Vorrunde den Trainer gewechselt und eine Rückrunde wie RB Leipzig gespielt.

Ja, Schalke hat der schlechtesten Vorrunde die schlechteste Rückrunde folgen lassen. Tiefpunkt der Beziehung zwischen Spielern und Anhängern: Schalker „Fans“ machten nach dem Abstieg Jagd auf Spieler.

Ja, ein nicht unwichtiger RB-Unterstützer (Fenger-Gruppe) hat inmitten der Krise seinen Sponsor-Vertrag um drei Jahre verlängert.

Ja, Julian Nagelsmann „soll bei den Bayern glücklich werden und Jesse Marsch bei uns den ersten Titel holen“.

Nein, die Geldmöpse von Manchester City mögen „bitte, bitte nicht“ die Champions League gewinnen. „Lieber Chelsea“, sagt Doris, „mit unserem Timo.“ Timo Werner, der Ex-Leipziger.

Ja, beim DFB liegen etliche Leichen im, äh, Keller.

Zumindest das war schon vor Corona so.

