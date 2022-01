Eine Oschatzerin wird Landessendedirektorin in Rheinland-Pfalz

Oschatz/Mainz

Das Abitur, korrigiert Ulla Fiebig gleich, hat sie nicht am Gymnasium abgelegt, sondern an der Erweiterten Oberschule. Genauer an der EOS „Thomas Mann“ in Oschatz. Das war 1992. Der Abschluss an der Penne markierte auch den Abschied der heutigen Journalistin von Sachsen. Am Tag nach dem Abiball brach die damals 18-Jährige auf.

Journalismus ist ihre Leidenschaft

Am 1. Februar tritt die gebürtige Wermsdorferin ihren neuesten Job an – und schreibt damit gewissermaßen Geschichte in den öffentlich-rechtlichen Medien. Sie übernimmt den Posten der Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz beim Südwestrundfunk (SWR) in Mainz. Fiebig ist die erste Ostdeutsche, die es seit 1990 als Direktorin in die Geschäftsleitung einer Rundfunkanstalt im Westen schafft und dort einen Landessender leitet. Für sie schließt sich in Mainz gewissermaßen ein Kreis. Denn an besagtem Tag nach dem Abiball war die junge Frau nach Heilbronn aufgebrochen, um ein Praktikum beim Privatsender „Radio Regional“ anzutreten. Daraus wurde ein zweijähriges Volontariat, also eine journalistische Ausbildung. Dann erst studierte sie – und zwar Jura in Heidelberg.

Trotz des ersten Staatsexamens, der Journalismus blieb ihre Leidenschaft, wie sie sagt. Fiebig, die mit einem Pfälzer verheiratet ist, begann 1999 als Reporterin im Regionalfernsehen des SWR und für die ARD. Ab 2011 wurde ihr Gesicht mehr Zuschauern bekannt, als sie für das Hauptstadtstudio der ARD als Korrespondentin arbeitete. Ab 2013 leitete Fiebig die Strategische Unternehmensentwicklung des SWR in Stuttgart. Nach drei Jahren kehrte sie zurück ins Berliner ARD-Hauptstadtstudio.

Und da Neugierde ihr Programm zu bestimmen scheint, wagte die Journalistin 2018 den Seitenwechsel. Sie wurde Sprecherin des Familienministeriums unter der SPD-Politikerin Franziska Giffey. Fiebig, die parteilos ist, nennt diese Zeit eine „spannende Erfahrung“, weil sie so auch beobachten konnte, wie unterschiedlich Journalisten arbeiten. Sie ziehe es aber vor „selbst zu gestalten“, sagt sie heute. Ihr Herz schlage nun mal für den Journalismus.

Ehrgeiz und Disziplin hat die 48-Jährige früh entwickelt. Sie stammt aus einer sportbegeisterten Familie und hat als langjährige Leichtathletin bei „Fortschritt Oschatz“ viele Nachmittage und Wochenenden mit Training und Wettkampf verbracht.

Karrieremäßig hat sie bereits eine lange Strecke hinter sich, sportlich waren die kurzen Sprints über 60 oder 100 Meter ihre Lieblingsdisziplinen. „Jetzt schreiben Sie nicht von der Frau für die kurzen Strecken“, sagt Fiebig und lacht. „Denn ich habe schon auch einen langen Atem.“

Als neue Chefin eines Landessenders kann sie nun in außerordentlichen Maßen selbst gestalten. Ist sie stolz darauf, es als Ossi soweit nach oben geschafft zu haben? „Ich habe sehr profitiert von meiner Zeit im Westen“, antwortet sie, „ich hatte Glück, wurde gefördert, aber auch gefordert und musste mich beweisen. Gleichzeitig fühle ich mich dem Osten sehr verbunden.“

Zu wenige Ostdeutsche in Führungspositionen

Die Präsenz Ostdeutscher in Führungspositionen sei ein wichtiges Thema, sie wolle es aber nicht überhöhen. Das Weinerliche in solchen Debatten sei nicht ihr Ding. „Bedeutender finde ich ehrliches Interesse und Empathie. Schließlich haben wir eine Menge vorzuzeigen.“ Da ist es – das „Wir“. Was heißt es? „Ich mag meine ostdeutschen Wurzeln und wünsche mir mehr Sichtbarkeit für gute Leute und gute Sachen aus dem Osten.“

Fiebig, die sich selbst als offen und lebensbejahend charakterisiert, wird ihr Herz an manchen Tagen allerdings schwer, wenn sie Berichte über ihre Heimat liest oder sieht. „Es beschäftigt mich, dass Sachsen oft auch Negativschlagzeilen macht. Meist geht es dabei um Aggression und Hass. Das tut mir weh, denn die Menschen in Sachsen haben doch eigentlich so viel mehr zu erzählen.“

Von Thoralf Cleven