Einer für die Wende: Sven Schulze gewinnt in Chemnitz

Chemnitz

Was gäbe man mal wieder für eine durchschnittliche, schnöde Wahl. Keine, bei der sich plötzlich Demokraten mit Rechtsextremen verbünden (wie in Thüringen). Oder bei der man sich Sorgen machen muss, ob der Regent im Falle seiner Abwahl überhaupt freiwillig den Amtssitz räumt (in den USA).

In der Chemnitzer Stadthalle war es Sonntagabend um 18:40 Uhr so weit. Da brandete ein Jubel auf, der weder hysterisch noch erleichtert klang. Sven Schulze ( SPD), der bisherige Finanzbürgermeister der Stadt, wird im zweiten Wahlgang als neuer Oberbürgermeister gewählt, mit 34,88 Prozent der Stimmen. Solide. Und nach einem starken ersten Wahlgang auch: erwartbar.

Anzeige

AfD belegt letzten Platz

Schulze lässt die CDU-Kandidatin Almut Patt hinter sich, die 22,03 Prozent bekommt. Die Chemnitzer Wahl ist aber in vielerlei Hinsicht spektakulär. Da sind beispielsweise die Grünen, die sich nach dem ersten Wahlgang zurückzogen und eine überraschende Wahlempfehlung aussprachen – für die Linken –, der ihre Wähler aber nicht folgten, sondern für die SPD stimmten. Die Linke bekommt trotzdem 16,12 Prozent und stimmt in der Stadthalle „Ganz Chemnitz hasst die AfD an“. Denn die haben eine Niederlage erlitten, die sich beinahe historisch anfühlt – mit 13,22 Prozent wird ihr Kandidat Letzter. Noch hinter dem parteilosen Lars Faßmann (13,75 Prozent), dem Immobilienunternehmer, der in Chemnitz linksalternative Projekte mit Räumlichkeiten versorgt.

Und wer ist nun dieser Schulze? Ein 48-jähriger studierter BWLer, Vater dreier Kinder, Sachse. Einer, dessen Namen man seit dem ersten Wahlgang immer mal wieder vergisst. Und der jetzt diese Stadt führen soll, mit der in Deutschland eigentlich jeder etwas verbindet. Ein Widerspruch? Vielleicht gerade nicht. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ist auf der Wahlparty, er sagt: „ Schulze ist ein bodenständiger Mann und einer, der die schweigende Mitte anspricht.“ Er selbst sehe sich „als typischer Chemnitzer“. Schulze sagt nach seiner Wahl: „Ich will die Gräben dieser Stadt überwinden.“

Rückblick auf 2018

Zur Erinnerung: Es ist erst etwas mehr als zwei Jahre her, Ende August 2018, dass auf dem Chemnitzer Stadtfest ein Mann erstochen wurde. Und die AfD diesen Vorfall damals so interpretierte: Flüchtling ermordet Deutschen. Es begann in Chemnitz eine Reihe an Wochen, die schreckliche Stadtgeschichte wurden.

Durch Chemnitz marschierten damals AfD-Politiker aus der gesamten Republik, Hooligans, Pegidisten, Rechtsextreme aller Couleur Seit an Seit. Es kam zum Schulterschluss eines neurechten Milieus, das seit der Flüchtlingskrise gewachsen war – und das sich in Chemnitz zum ersten Mal unbesiegbar stark fühlte. Noch am Abend des ersten Aufmarsches überfielen Rechte das jüdische Restaurant „Shalom“. Und immer Freitags kaperten die Gruppen nun die Straßen dieser Stadt. Für manche, zum Beispiel nicht-weiße Personen, wurde die City zur No-Go-Area.

Ein Video zeigte dies furchtbar beispielhaft: Es ist darin zu sehen, wie ein Neonazi einer migrantisch aussehenden Person hinterherjagt („Hase, du bleibst hier“). Berühmt wurde das Video, weil der damalige Verfassungsschutzchef, ein gewisser Hans-Georg Maaßen, dessen Echtheit anzweifelte. Und der daraufhin von seinem Amt entbunden wurde.

Chemnitz war deutschlandweites Schlagwort

Nun war Chemnitz endgültig deutschlandweit ein Schlagwort für – ja was eigentlich? Zum einen für den enthemmte Rassismus, der hier zeitweise ausgelebt wurde. Aber auch für das Versagen von Behörden, die zu wenige Polizisten bereitstellten und hilflos wirkten. Wer heute von Chemnitz spricht, meint aber noch etwas: Die einzigartige Weise, wie diese Stadt sich aufbäumte und den kollektiven Schock verdaute. Mit einem Konzert, „Wir sind mehr“, das ihre vielleicht berühmtesten Söhne organisierten, Till und Felix Kummer von Kraftklub. Die Kummers, die sogar Herbert Grönemeyer überredeten, gegen den Rassismus auf den Chemnitzer Straßen anzusingen.

Mittlerweile wirkt Chemnitz wie neu geschlüpft. Im Heckertviertel, jenen Plattenbauten, in denen das NSU-Trio um Beate Zschäpe wohnte, gibt es heute politische Stadtrundgänge. Und internationale Künstler hauchten einer leerstehenden Kaufhalle zuletzt mit einer Ausstellung neues Leben ein.

Die Amtszeit von Sven Schulze fällt damit in eine Zeit, in der sich ein rechter Schulterschluss so weit weg anfühlt, wie schon lange nicht mehr. Das zeigt sich auch am Kandidatenfeld der Wahl selbst: Die Stimmen der rechtsextremen Partei „Pro Chemnitz“, die nach dem ersten Wahlgang ausschied, fallen im zweiten Wahlgang nicht der AfD zu.

Aber auch außerhalb von Chemnitz wirkt es so, als habe die Neue Rechte einen Dämpfer erlitten. Die ostdeutschen Umfragewerte der AfD sind seit der Corona-Krise im Keller. In Dresden demonstrierte kürzlich sogar die CDU gegen Pegida.

Für Chemnitz, für Sven Schultze ist all das eine Chance. Es ist zugleich seine größte Herausforderung. Seine Vorgängerin Barbara Ludwig, sagt er, habe ihm an diesem Abend noch einen Rat gegeben: „Sie meinte, ich solle nicht alles an mich ranlassen, nicht jeden Hasskommentar durchlesen.“

Von Josa Mania-Schlegel