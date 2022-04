Leipzig

Lebensmittel, Spritpreise, Heizkosten – die Lebenshaltungskosten kennen derzeit nur eine Richtung: nach oben. Am Montag wurden beim Discount-Marktführer Aldi erneut Fleisch, Wurst und Butter „deutlich teurer“, so Aldi-Nord-Kommunikationschef Florian Scholbeck. Für die günstigste Butter zahlen Kunden jetzt 2,09 Euro. Damit stieg der Butterpreis seit Anfang des Jahres um satte 40 Cent. Auch beim Fleisch gibt es einen kräftigen Preisschub: So kostet Hackfleisch von GUT Bio in der 500-Gramm-Packung jetzt 5,59 Euro statt wie bisher 3,99 Euro. Nach Informationen von Focus Online werden bei Aldi in den nächsten Tagen weitere Preisaufschläge bei Nudeln, Chips und auch Käseaufstrichen erwartet.

Da sich im Preis-Einstiegssegment viele Händler an den Aldi-Preisen orientieren, werden nun in der Folge Steigerungen auf breiter Front erwartet. Auch Rewe mit seiner Discounttochter Penny sowie Edeka denken nach eigenen Angaben über einen solchen Schritt nach. Lidl und Kaufland wollten sich hingegen nicht äußern. Matin Qaim, Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn meint dennoch, dass zu Hamsterkäufen kein Anlass bestehe: „Wir werden ein paar Cent mehr für Lebensmittel bezahlen müssen, aber die Versorgung ist insgesamt gesichert.“

Verbraucherzentrale: Einkaufslisten führen, abends einkaufen

Auch wenn Kunden der Teuerung nicht ganz entkommen: Die Verbraucherzentrale Sachsen sieht Möglichkeiten, um die Kosten beim Einkauf zu senken. So seien saisonales Obst und Gemüse aus der Region meist deutlich günstiger als teuer eingeflogene Lebensmittel. Auch Einkäufe am Abend könnten billiger sein. Hintergrund: Viele Discounter sortieren abends Waren aus, obwohl diese noch genießbar sind. Kurz vor Ladenschluss gibt es oft Nachlässe, beispielsweise bei Obst und Gemüse.

Ferner sollte man mit Wochenplan einkaufen, um teure Spontankäufe zu reduzieren. Und: Nie hungrig einkaufen! Auch hier landen oft Dinge im Einkaufswagen, die man eigentlich nicht kaufen wollte. Und natürlich könne man mehr selber kochen und in Portionen einfrieren – das koste weniger als Fertigprodukte. Auch die Prospekte-Apps der Discounter sollten Kunden nutzen: In den Apps gibt es oft noch ein paar Angebote mehr um Geld zu sparen.

Branchenexperten: Richtige Teuerung kommt erst noch

Branchenexperten rechnen allerdings mit einer weiter anhaltenden Teuerungswelle in den Supermärkten. Die Zeit billiger Lebensmittel ist vorbei, heißt es beim Münchner ifo-Institut. Laut Statistischem Bundesamt kostete Schweinefleisch im Februar bereits 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei Geflügelfleisch waren es schon 8,0 Prozent und bei Rindfleisch gar 8,9 Prozent. Die Energiekosten für Brot und Backwaren stiegen sogar um knapp 40 Prozent. Manche Ökonomen rechnen in den nächsten Wochen und Monaten mit den heftigsten Preisausschlägen seit den 1970er Jahren – der Zeit der Ölkrise. Und das dicke Ende komme erst noch: Mehr als zwei Drittel der Nahrungsmittelhersteller planten im Jahresverlauf weitere Preisanhebungen. Bei wichtigen Lebensmitteln, wie etwa dem Schweinefleisch, stehe die eigentliche Teuerung noch bevor. Schlecht für die beginnende Grillsaison.

Ifo-Experte Ragnitz: Erst 2023 könnte Inflation abflachen

Auch der Vize-Chef des Dresdner ifo-Instituts, Joachim Ragnitz, rechnet nicht mit einer kurzfristigen Entspannung. Vor allem die hohen Energie- und Spritkosten würden jetzt massiv an die Kunden weitergereicht. „Da wird man also noch längere Zeit Preisanhebungen zu erwarten haben.“ Die ifo-Konjunkturprognose von Mitte März rechne mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 5,1 bis 6,1 Prozent in diesem Jahr. Erst 2023 sei wieder mit einer rückläufiger Entwicklung zu rechnen. Ragnitz: „Das heißt aber, selbst wenn sich der Preisanstieg reduziert, ist der Kaufkraftverlust dauerhaft.“

Und selbst wenn die Spritkosten sinken, könne das auch nur ein temporärer Effekt sein. Mittelfristig sei wohl eher mit hohen Tankstellenpreisen zu rechnen, selbst wenn die Bundesregierung wie angekündigt einen Tankrabatt einführt. „Wenn man raus will aus russischem Öl, muss man das Öl anderswo einkaufen“, so Ragnitz. Im Zweifelsfall in Saudi-Arabien mit höheren Transportkosten und angesichts knapper Tankschiffkapazitäten.

Tafeln rechnen mit 15 Prozent mehr Menschen

Klar ist schon jetzt, dass von steigenden Lebensmittelpreisen vor allem die sozial schwächsten Haushalte betroffen sind. Der Chef des Tafeln in Sachsen, Karltheodor Huttner, sagt: „Der Andrang bei uns ist spürbar größer geworden. Ich schätze, dass auf jeden Fall so etwa zehn bis fünfzehn Prozent mehr Menschen kommen.“ Tendenz weiter steigend. Grund dafür sei die galoppierende Inflation. Das mache sich dann vor allem am Monatsende bemerkbar, wenn in vielen Haushalten die Mittel zur Neige gehen.

Vorschlag: Jusos wollen Supermärkte vergesellschaften

Die Münchner Jusos fallen derweil mit einem ungewöhnlichen Vorschlag bundesweit auf: Der SPD-Nachwuchs fordert die Vergesellschaftung von Supermärkten. Die „Marktmacht“ großer Discounter müsse gebrochen werden. Die Lebensmittelversorgung müsse dagegen demokratisiert werden und für alle Menschen günstig zugänglich sein, teilte die SPD-Jugendorganisation auf Twitter mit. Es sei nicht akzeptabel, „dass das Kapital einiger weniger auf Kosten der vielen weiter wächst. Die Versorgung der Bevölkerung mit existentiellen Konsumgütern darf nicht der Kapitalvermehrung dienen“.

Von Roland Herold