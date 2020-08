Dresden

Nun ist es also passiert. Erstmals überholen zwei ostdeutsche Bundesländer ( Sachsen, Brandenburg) ein westdeutsches ( Saarland) im durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen ihrer Bewohner. Das berichtet die Tageszeitung „Die Welt“ und beruft sich auf Statistikämter.

Die Nachricht könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Osten in Geldfragen endlich zum Westen aufschließt. Oder? Ein Anruf bei Joachim Ragnitz, dem Co-Leiter des ifo-Instituts Dresden – und inoffiziellen Wirtschaftsweisen des Ostens. Der wegen der Nachricht nicht in Jubel ausbrechen will.

Anzeige

Herr Ragnitz, mit Sachsen und Brandenburg verfügen erstmals zwei Ost-Länder über ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als ein westdeutsches Bundesland. Eine gute Nachricht?

Weitere LVZ+ Artikel

Das Saarland ist das wirtschaftsschwächste Bundesland im Westen. Der Niedergang der Kohle- und Stahlindustrie hat es hart getroffen. Ganz ähnlich übrigens wie es vielen ostdeutschen Regionen ergangen ist. Eine weitere Parallele sind die massiven demografischen Probleme, also: Dass viele junge Menschen wegziehen.

„Saarländer verdienen immer noch 1300 Euro mehr als Sachsen “

Dass Sachsen und Brandenburg vorbeiziehen passiert also gar nicht wegen ihnen – sondern wegen des Saarlands.

Es ist vor allem ein Indiz auf eine dramatische Lage im Saarland, wo die Einkommen stagnieren. Ich würde daher nicht jubeln: „Hurra, das ist toll.“ Ich denke auch nicht, dass das verfügbare Einkommen entscheidend ist, für die finanzielle Situation einer Region.

Warum nicht?

Diese Zahl zeigt wie viel jemand im Monat ausgeben kann. Nicht, wie viel man in einem Bundesland verdient. Wer in Sachsen lebt, aber in Bayern arbeitet, verdient oft mehr als andere Sachsen, hat also mehr Einkommen zur Verfügung.

Sie meinen, um den Aufschwung des Ostens zu bewerten, sollte man sich eher die Löhne ansehen, die in einem Ost-Bundesland gezahlt werden.

Richtig. Saarländer erhalten 3973 Euro brutto, Sachsen und Brandenburger etwa 2700 Euro. Da ist also ein gewaltiger Unterschied von noch fast 1300 Euro im Monat. Nicht das verfügbare Einkommen, sondern die Löhne spiegeln die Leistungsfähigkeit, die ein Bundesland erbringt. Die verfügbaren Einkommen sind in Ost und West schon seit längerer Zeit beinahe angeglichen, etwa bei 92%. Der Grund sind neben Pendlern die unterschiedlichen Steuer-Modelle.

„Die Mitarbeiter des Bauhaus-Museums in Dessau wohnen häufig in Berlin “

Es ist für Sie also weder ein Grund zur Freude noch eine Überraschung, dass zwei Ost-Länder nun ein Land aus dem Westen eingeholt haben.

Ja, weil es nichts daran ändert, dass der Osten weiterhin strukturschwach ist. Darüber sollte man nicht mittels konstruierter Statistik-Vergleiche hinwegtäuschen. Wenn wir wollen, dass ostdeutsche Löhne steigen, dass Ostdeutsche also mehr Geld für ihre Arbeit bekommen, dann muss die Politik Unternehmen dazu motivieren, sich hier anzusiedeln. Die Anreize dafür sind aber einfach zu gering.

In Leipzig soll ab Januar 2021 das Fernstraßen-Bundesamt seine Arbeit aufnehmen …

… Ämter kommen ja doch nur wieder in Städte mit Strahlkraft, in denen es ohnehin gut läuft. Erfurt, Dresden, Leipzig. Oder in Pendlerstädte wie Dessau-Roßlau. Dort kommen die Mitarbeiter des Umweltbundesamtes oder des Bauhausmuseums morgens mit dem Zug aus Berlin und fahren abends wieder. Das hilft dem Osten nicht.

Was hilft dem Osten?

Wenn man Mittelstädte fördern würde, in die es sich kaum pendeln lässt. Ich rede von Städten wie Zeitz oder Bitterfeld-Wolfen. Will man die Ost-Löhne steigern, muss man dort Unternehmen ansiedeln. Da braucht es eine gute Infrastruktur wie Leipzig sie hat. Man muss aber auch sehen: Nicht jede Region träumt davon sich zu verändern und die große Industrie anzulocken.

„Fragen Sie mal im Mansfelder Land, wer sich dort Industrie herbeiwünscht“

Was meinen Sie?

Nicht alle Menschen finden es schlecht, in einer eher strukturschwachen Region zu leben. Schauen Sie in den Westen, dort gibt es auch große Gefälle zwischen Stadt und Land. Im Bayrischen Wald lebt es sich völlig anders als in München. Trotzdem leben die Menschen gerne dort. Sie haben dort vielleicht keine S-Bahn, die sie in fünf Minuten in die Oper fährt, aber Sie haben unberührte Natur und einen großen Garten hinterm Haus. Fragen Sie mal im Mansfelder Land, ob sich die Menschen dort große Industrie-Ansiedlungen herbeiwünschen.

Vermutlich will das nicht jeder.

Es ist eine Illusion zu glauben, alle Regionen könnten sich gleich schnell entwickeln. Es ist eine andere, dass alle Menschen das so schlimm fänden.

Von Josa Mania-Schlegel