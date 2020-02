Feuer in Wohnblock - Einsatzkräfte gehen in Grimmaer Brand-Nacht an seelisches Limit

Einsätze, bei denen Menschen sterben, gehen auch an den Rettungskräften nicht spurlos vorüber. Sind Kinder betroffen, erreicht die Dramatik ganz andere Dimensionen. Nach dem Tod einer Achtjährigen und ihrer Mutter in Grimma benötigen die Kräfte von Feuerwehr, Rettungswesen und Polizei selbst Beistand.