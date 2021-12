Einschüchterungsversuche gegen Sachsens Sozialministerin – das sind die Reaktionen

Grimma/Dresden/Leipzig

Die Bilder von skandierenden Menschen vor dem Wohnhaus von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping in Grimma am Freitagabend verbreiteten sich schnell. Die Reaktionen aus verschiedenen politischen Bereichen in Sachsen und anderswo eint die Einschätzung, dass hier die Grenzen eindeutig überschritten wurden.

SPD-Chef Homann ist entsetzt

Der SPD-Vorsitzende Henning Homann zeigte sich entsetzt über die Aktion: „Alarmierende Bilder vor dem Privathaus von Gesundheitsministerin Köpping“, schrieb er bei Twitter. „Das sind klar Einschüchterungsversuche. Das darf es in unserem Rechtsstaat nicht geben.“

Die Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert nannte den Protest auf Twitter „eine weitere Grenzüberschreitung“. Sie richtete deutliche Worte an Innenminister Roland Wöller (CDU): „Ich erwarte, dass der Innenminister seine Prioritäten ordnet und mit der angezeigten Konsequenz gegen diese irren Demokratiefeinde klare Kante zeigt.“

CDU-Generalsekretär Alexander Dierks äußerte sich am Samstagmorgen: „Der Aufmarsch von Corona-Leugner mit Fackeln vor dem Privathaus von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping zeigen, wie gefährlich die Hetze von Freien Sachsen und anderen ist, die die Pandemie nutzen, um unsere Demokratie und friedliches Zusammenleben anzugreifen. Als Sächsische Union zeigen wir volle Solidarität mit Petra Köpping. Solche Vorgänge werden wir nicht dulden.“ Es brauche „hartes Vorgehen gegen diese Rechtsextremisten, bevor Schlimmeres passiert“.

Umweltminister Günther: „Weiterer Tabubruch“

Sachsens Umweltminister und Erster stellvertretender Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) sagte zum Aufmarsch der Freien Sachsen: „Das ist ein weiterer Tabubruch, ermuntert auch dadurch, dass Schwurbler zu oft ungehindert durch sächsische Städte ziehen konnten. Coronaleugner und die Rechtsextremisten an ihrer Seite werden immer dreister und radikalisieren sich. Ich erwarte hier eine deutliche und ganz klare Priorisierung durch das Innenministerium. Ich erwarte den Schutz von Menschen, die hart für die Überwindung der Pandemie arbeiten, und die konsequente Durchsetzung von Coronaschutzmaßnahmen.“

Beim außerordentlichen Bundesparteitag der SPD in Berlin nutzte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die Gelegenheit, seine Solidarität mit Petra Köpping zu bekunden – „eine Politikerin, die gerade nichts anderes tut als diese Pandemie zu bekämpfen.“ Der Vorfall am Freitagabend „braucht ein Antwort mit der vollen Härte des Rechtsstaats, es braucht den Widerspruch der Anständigen in diesem Land“, so Klingbeil.

Solidaritätsbekundungen aus ganz Sachsen

Die SPD Sachsen sowie die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verurteilten den Protest vor Köppings Haus. Esken schrieb auf Twitter: „Auch wenn die paar Hansel da versuchen, Angst und Schrecken zu verbreiten: die Vernunftbegabten und Verantwortungsbereiten sind die große Mehrheit, und die steht an Deiner Seite!“ Walter-Borjans twitterte am Samstagmorgen: „Was sich gestern vor dem Haus von Petra @Koepping zugetragen hat, hat mit mit Sorge und Freiheitsdrang nichts zu tun. Das ist in Art und Auftritt faschistoid.“ Weiter schrieb er: „Spätestens jetzt müssen auch alle, in deren Namen dieser Mob zu handeln behauptet, sich klar gegen die abgrenzen, die an den Grundfesten unserer Demokratie rütteln. Es sind schon lange nicht mehr die Anfänge, derer wir uns erwehren müssen.“

Auch die Jusos Sachsen solidarisieren sich mit Petra Köpping. Hierzu sagt Tony Marggraf, stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos Sachsen: „Wieder zeigt sich die Gefahr durch die Querdenker und Querdenkerinnen! Über Corona-Maßnahmen zu diskutieren ist das Eine. Jedoch demokratisch gewählte Menschen zu bedrohen, welche durch ihre Entscheidungen versuchen, uns alle aus der Corona-Krise zu bringen, ist widerlich. Hier zeigt sich das wahre Gesicht der Querdenken-Bewegung. In ihrem Kern ist sie durch und durch antidemokratisch und rechtsradikal.“

Linke verurteilt die Proteste und fordert Konsequenzen

Susanne Schaper und Stefan Hartmann, Vorsitzende der sächsischen Linken, sowie Rico Gebhardt, Vorsitzender der Linken-Landtagsfraktion erklärten am Sonnabend: „Petra Köpping hat unsere vollste Solidarität. Wir empfinden tiefe Abscheu gegenüber solchen Formen des Protests. Wer andere Menschen in der Dunkelheit mit Fackeln und Trommeln zu Hause aufsucht, macht das nicht in friedlicher Absicht. Das ist eine ganz klare Grenzüberschreitung und darf auf keinen Fall toleriert werden.“ Der Staat müsse seine Amts- und Mandatsträgerinnen und -träger schützen. Aufrufe im Internet, Privatadressen von politisch Verantwortlichen zu veröffentlichen, würden an „abscheuliche Taten wie den Mord an Walter Lübcke in Hessen“ erinnern. Es brauche einen konsequenteren Schutz von Politikern und Demokraten vor Rechtsextremen – „Innenminister Wöller muss endlich vom Beobachten zum Handeln übergehen!“, so Schaper, Hartmann und Gebhardt.

