Einzelhandel beteiligt sich am Impfen: „Positiv überrascht, wie gut das angenommen wird“

Leipzig/Berlin

Unter dem Motto „Leben statt Lockdown“ wird sich der Einzelhandel verstärkt an den Impfaktionen gegen das Corona-Virus beteiligen. Das teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Freitag mit. Es werden unter anderem Supermarkt-Ketten wie beispielsweise Aldi, Metro, Edeka und Rewe, als auch Technik- und Textilmärkte wie Saturn, Breuninger und s.Oliver und nicht zuletzt ganze Einkaufszentren dabei sein. In Sachsen wird es im August Impfaktionen im Leipziger Allee Center, in den Hauptbahnhof Promenaden, in der Dresdner Centrum-Galerie und in den Arkaden in Zwickau geben.

„Die Aktion nutzt diese enorme Reichweite und flächendeckende Präsenz, um zur Steigerung der Impfbereitschaft in Deutschland beizutragen. Gemeinsam erreichen wir genau die Menschen, die sich trotz bestehendem Impfangebot bisher nicht haben impfen lassen“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßte das Engagement: „Die größte Impfaktion der Geschichte ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Es freut mich sehr, dass der Handel sich für eine möglichst hohe Impfbereitschaft einsetzt und die Länder und Kommunen bei der Umsetzung niedrigschwelliger Impfangebote unterstützen will.“

Erste Aktionen mit mobilen Impfteams bereits seit Ende Juli

In den Leipziger Einkaufszentren sind solche Impfaktionen aber gar keine Neuheit, wie Stefanie Behrends vom Allee Center im Stadtteil Grünau am Freitag erklärte. Erst in der vergangenen Woche sei das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowohl am Freitag als auch am Samstag in der Shopping-Meile tätig geworden. „Wir waren positiv überrascht, wie gut die Aktion angenommen wurde. Den ganzen Tag kamen Kundinnen und Kunden und ließen sich impfen“, so Behrends.

Ähnliches berichtet auch Peter Lehnhardt von Nova Eventis zwischen Halle und Leipzig, wo ebenfalls vergangene Woche geimpft wurde. „Fast 400 Kunden und Mitarbeiter haben die Möglichkeiten in den beiden Tagen genutzt, womit der Landkreis sehr zufrieden war.“ Selbiges habe am 20. und 21. Juli auch bereits in den ebenfalls zur ECE Group gehörenden Promenaden im Leipziger Hauptbahnhof stattgefunden – mit demnächst geplanter Neuauflage.

„Wir finden die Idee klasse, flächendeckend in Leipzig Impfangebote zu schaffen, um so Menschen zu erreichen, die sich bisher nicht impfen lassen haben“, sagte Stefanie Behrends. Im Allee Center werde wieder am 20. und 21. August gegen das Corona-Virus geimpft.

Weitere Aktionen in sächsischen Einkaufszentren

Bereits vom 9. bis 11. August lädt das DRK beispielsweise auch im Leipziger Paunsdorfer Center ein, sich per Impfung gegen die vierte Welle schützen zu lassen. Darüber hinaus stehen unter anderem auch bereits Termine in den Globus Märkten in Markkleeberg (9./10.8.) und Leipzig-Seehausen (12.-14.8., 16. & 17.8.) sowie im Kornmarkt-Center in Bautzen (10.8.), in der Centrum-Galerie Dresden (11.8.) sowie in den Zwickauer Arkaden (13. & 14.8.) auf dem Programm.

Sachsenweit wurden bis zum Freitag 2,14 Millionen Menschen gegen das Corona-Virus mindestens einmal geimpft. Das ist etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Freistaat. Die Quote der bisher vollständig geschützten Personen liegt bei 48 Prozent. Neben Jüngeren gibt es auch unter den Senioren (Ü 60) noch viele Sächsinnen und Sachsen ohne Impfschutz. Laut Robert-Koch-Institut sind im Freistaat bisher weniger als Dreiviertel aus dieser besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe geschützt.

Von Matthias Puppe