Leipzig

Wie beschreibt man am besten die Eisenbahnstraße? Vielleicht so:„Zu DDR-Zeiten war die Eisenbahnstraße die Heimat der Arbeiterschicht, nach der Wende das Viertel der Migranten und später Schauplatz schwerer Straftaten. Ihr einstiger Glanz als große Einkaufsstraße der Stadt verblasste. Doch seit einigen Jahren erlebt der Osten eine Renaissance: In das Viertel mit dem schlechten Ruf und den billigen Mieten ziehen Studenten, Künstler, junge Familien. Jahrzehntelang brachliegende Gründerzeithäuser werden saniert, Kneipen, Restaurants und Läden eröffnet.“

Diese Beschreibung des Leipziger Ostens ist vier Jahre alt. Sie stammt aus einer LVZ-Reportage über die beiden Viertel Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf aus dem Herbst 2017 – und scheint immer noch aktuell, obwohl sich die Gegend rund um die Eisenbahnstraße, in der auf etwa zwei Quadratkilometern beinahe 28.000 Menschen leben, mehr denn je verändert. Trotz der Veränderung wird die Magistrale nach wie vor mit Kriminalität in Verbindung gebracht.

Das Ende der Waffenverbotszone ist beschlossen

Einer der Gründe für diese Wahrnehmung ist wohl, dass zum Höhepunkt teils schwerer bewaffneter Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit die erste Waffenverbotszone Sachsens um das Areal Eisenbahnstraße/Rabet eingeführt wurde. Seit dem 5. November 2018 waren unter anderem Messer, Reizgas, Schreckschusspistolen und gefährliche Gegenständen wie Elektroschockgeräte oder Baseballschläger untersagt. Mit der Einführung wuchs erneut der Fokus auf das Kriminalitätsgeschehen im Leipziger Osten.

Zu Beginn dieses Jahres veränderte sich die Situation: Der Leipziger Stadtrat sprach sich im Februar für die Abschaffung der Zone aus. Am 24. März 2021 erklärte das Sächsische Oberverwaltungsgericht die Polizeiverordnung über das Verbot des Mitführens gefährlicher Gegenstände für unwirksam. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass dadurch keine Gefahr im polizeirechtlichen Sinn vorliegt. Im Juni erklärte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU), dass man sich über das Ende der Maßnahme einig sei. Noch ist aber nicht klar, wann.

„Tatsächlich ist es so, dass die Stadtteile Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf eine hohe Kriminalitätsbelastung haben, aber sie sind nicht der Spitzenplatz“, sagt Polizeisprecher Olaf Hoppe. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Grundlage für die Entscheidung war auch eine Studie der Universität Leipzig und der Hochschule der sächsischen Polizei. Danach habe die Waffenverbotszone zwar geholfen, schwere bewaffnete Angriffe zu reduzieren. Doch es gebe eben kaum Auswirkungen auf das übrige Kriminalitätsgeschehen und das Sicherheitsgefühl. Die Anwohner und Anwohnerinnen empfanden vielmehr die Drogenkriminalität und Diebstähle als problematisch. Viele wünschen sich eine bürgernahe Polizei. Auch der im Jahr 2020 geschlossene Polizeiposten habe einen hohen Zuspruch erfahren.

Das Leipziger Zentrum hat die meiste Kriminalität

An einem Nachmittag im September steht Olaf Hoppe genau vor dem Gebäude, in dem sich der Polizeiposten noch bis vor gut einem Jahr befunden hatte. Es sei grundsätzlich wichtig zu differenzieren, sagt der Polizeisprecher. Der 44-jährige, groß gewachsene Erste Hauptkommissar, spricht über die Wahrnehmung der Eisenbahnstraße als Kriminalitätsschwerpunkt und wie sich die Viertel Neustadt-Neuschönefeld sowie Volkmarsdorf in der Statistik zwischen den übrigen 95 Leipziger Stadtteilen einordnen. Wenn von der Eisenbahnstraße geredet wird, werde ein genau definierter Ort beschrieben, der sich durch mehrere Stadtteile hindurch bewege. In der polizeilichen Statistik werde aber maximal auf einzelne Stadtteile geschaut – auch, um einzelne Viertel nicht zu brandmarken, sagt Hoppe. Diese Stigmatisierung sei jedoch bei der Eisenbahnstraße ein großes Thema. „Tatsächlich ist es so, dass beide Stadtteile eine hohe Kriminalitätsbelastung haben“, sagt Hoppe, „aber sie sind nicht der Spitzenreiter.“ Diesen hat das Stadtzentrum inne. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen dann die Viertel um die Eisenbahnstraße. Viele der Straftaten würden zudem von Personen verübt, die nicht hier wohnen. Die Kriminalität werde somit auch in die beiden Stadtteile hineingetragen.

Mehr zum Thema:

Handel mit Drogen nimmt zu

Dennoch bleibt die Eisenbahnstraße ein Brennpunkt: Laut sächsischem Innenministerium habe es seit dem Jahr 2016 in diesem Bereich 37 bewaffnete Auseinandersetzungen mit teilweise bis zu 100 Tatverdächtigen gegeben. Seit dem Frühjahr 2020 nehmen die Konflikte zwischen größeren Gruppierungen wieder zu. Ermittler vermuten, dass es um Auseinandersetzungen innerhalb der Drogendealer-Szene geht. Das aktuell vermehrt mit Betäubungsmitteln gehandelt wird, bekommt auch Ali Fatih mit. Der Inhaber eines Dönerladens, nur wenige Hundert Meter vom ehemaligen Polizeiposten entfernt, habe aber keine Probleme, sagt Fatih. Wenn es welche gibt, ruft er die Polizei. Häufig stehen zwar Dealer vor seiner Tür. Doch wenn die Polizei diese wegbringt, seien innerhalb von zehn Minuten andere da, sagt der Imbiss-Chef etwas resigniert. „Wir lassen daher alles so, wie es ist.“

Das Gefühl der Ohnmacht beschleicht viele in Sachsen, gepaart mit dem Vorwurf der politischen Tatenlosigkeit. Dabei gehört der Kampf gegen Kriminalität zu den zehn wichtigsten Themen, die die Sachsen vor der Bundestagswahl bewegen: 40 Prozent finden laut einer Insa-Umfrage im Auftrag der LVZ, dass hier endlich stärker gehandelt werden müsse. Die Eisenbahnstraße und ihr Ruf lassen grüßen.

Polizeisprecher Olaf Hoppe, 44, auf der Eisenbahnstraße in Leipzig vor dem ehemaligen Polizeiposten. „Tatsächlich ist es so, dass die Stadtteile Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf eine hohe Kriminalitätsbelastung haben, aber sie sind nicht der Spitzenplatz“. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Früher Polizeiposten, jetzt türkischer Supermarkt

Durch die Evaluierung der Waffenverbotszone und die dazu gehörige Umfrage habe die Polizei erstmalig einen Überblick erhalten, wie sich die Bürger und Bürgerinnen hier fühlen, sagt Polizeisprecher Hoppe. Deswegen unterscheide die Polizei, welche Kriminalitätsfälle auf der Eisenbahnstraße geschehen. Da sind die Straftaten, die es im persönlichen Umfeld der Einwohner gibt wie beispielsweise Diebstähle. Und die Fälle, die auf der Straße passieren. Dabei rage der Bereich Straftaten gegen das Leben heraus, erklärt Hoppe. Erst Ende August war es in der Nähe des Torgauer Platzes beispielsweise zu einer Auseinandersetzung gekommen, an deren Ende ein Mann mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und zwei Tatverdächtige festgenommen wurden. „Genau diese Gewalttaten vermitteln in der Gesellschaft ein verschobenes Bild der Straße, denn diese Straftaten werden seit jeher anders in der Öffentlichkeit wahrgenommen“, sagt Hoppe.

Es sei dennoch ein schönes Leben hier, hält Fatih entgegen. 1999 flüchtete der heute 42-Jährige aus dem Irak nach Deutschland, arbeitete zunächst in einem anderen Bistro. 2006 übernahm er „Haci Baba“ direkt an der Haltestelle Herrmann-Liebmann-/Eisenbahnstraße. Fatih, kurzes Haar, grauer Bart und wache Augen, hat an diesem Nachmittag nicht viel Zeit. Sein Imbiss wird gerade modernisiert. Nebenan, vor dem Verkaufstresen, warten Kunden auf ihr Fladenbrot.

Inhaber von Haci Baba, Ali Fatih, 42: „Wenn die Polizei Dealer wegbringt, sind innerhalb von zehn Minuten andere da“. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Mehr zum Thema: Mann bei Schießerei in Leipziger Eisenbahnstraße verletzt

Darüber gewundert, wie viel los ist auf der Straße

Eveline Kazandzkiy lebt erst seit 2020 in Leipzig, davor wohnte sie einige Zeit in Halle. Die 21-Jährige kommt ursprünglich aus Moskau, wohnt jetzt in der Eisenbahnstraße nahe des Torgauer Platzes. Ihr gefallen die Menschen hier, ihre unterschiedlichen Nationalitäten. Erst kürzlich sei sie mit Freunden unterwegs gewesen. Sie hätten gestaunt, wie viel an einem Mittwochnachmittag auf der Eisenbahnstraße los ist, erzählt die Informatikstudentin; während sich hinter ihr die Autos mühsam durch die Straße schieben.

Auch sie habe in den wenigen Monaten die Kriminalität mitbekommen, sei aber persönlich noch nie betroffen gewesen. „Man braucht hier gar nicht für Netflix bezahlen, sondern muss einfach nur aus dem Fenster schauen“, sagt Kazandzkiy in Bezug auf die vielen Geschichten, die sich in den beiden Stadtteilen abspielen. Sie habe einmal beobachtet, wie Rapper ein Musikvideo aufgenommen und die Eisenbahnstraße als Kriminalitätshotspot dargestellt haben. Nebenan, auf einer Freifläche, die auch als Brache bekannt ist, hätten gleichzeitig Menschen über Literatur diskutiert, beschreibt Kazandzkiy einen der Gegensätze, die es auf der Straße gibt.

Informatikstudentin Eveline Kazandzkiy, 21: „Man braucht hier gar nicht für Netflix bezahlen, sondern einfach nur aus dem Fenster schauen“. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

An einem Tag friedlich, am anderen Tag Gewalt

Das nimmt auch Sherko Jebari wahr. Sherko, freundliches und weiches Gesicht, steht an diesem Nachmittag gerade hinter der Fleischtheke. Der Chef des Marktes „Internationale Lebensmittel“ stammt aus dem Nordirak. Seit 1997 betreibt er den Laden an der Eisenbahn-/Ecke Hildegardstraße. Für ihn sei es ein Rätsel, weswegen die Straße so unterschiedlich ist. Einen Tag sei sie freundlich und meist friedlich, die Menschen verstehen sich, sagt der Ladenchef mit besonnener Stimme. An anderen Tagen gebe es Gewalt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An einer Ecke, nicht weit von seinem Laden, kommen seit einigen Wochen gegen Abend sehr viele junge Leute zusammen, sagt der 42-Jährige. Er habe schon einmal der Polizei und dem Ordnungsamt Bescheid gegeben. Diese hätten dann ihre Telefonnummern hinterlassen und Hilfe zugesichert. Nur für den Fall, dass etwas passiert. In den zurückliegenden vier bis fünf Jahren habe sich die Straße verändert, so nimmt Jebari den Wandel wahr. Mehr Menschen leben hier, sagt der Händler. Er habe jetzt auch mehr deutsche Kunden. Vor allem Studenten und junge Familien.

Internationale Lebensmittel auf der Eisenbahnstraße. Inhaber Sherko Jebari, 42: "In den zurückliegenden vier bis fünf Jahren hat sich die Straße verändert". Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Es soll wieder einen Polizeiposten geben in der Eisenbahnstraße

Ein Anliegen aus der Bürgerumfrage will die Polizei nun möglichst schnell umsetzen„Wir können den Wunsch der Bürger nachvollziehen, nicht nur Polizisten in der Eisenbahnstraße zu haben, die kurz den Fall aufnehmen und dann weg sind“, sagt Polizeisprecher Hoppe. Um „bürgernah“ zu arbeiten, sei die Polizeidirektion dabei, den Polizeiposten wieder zu eröffnen. Einen festen Termin gibt es aber noch nicht.

Mehr zum Thema: Polizeiposten in der Leipziger Eisenbahnstraße schließt

Das Leben in der Eisenbahnstraße ist so gegensätzlich, wie ihr Ruf. Für die einen ist sie die „gefährlichste Straße Deutschlands“, für andere sind die 2,2 Kilometer Heimat. Die Eisenbahnstraße wird weiter eine Straße im Wandel bleiben. Und vielleicht ist das Urteil über den Leipziger Osten von 2017 in vier Jahren endlich Geschichte.

Von Mathias Schönknecht (Text) und Leon Joshua Dreischulte (Fotos)