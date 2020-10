Eiskugeln statt Aufguss: So geht Sauna trotz Corona in der Region Leipzig

Region Leipzig

Seit Juni haben die Saunen in Sachsen wieder geöffnet. Die Hygieneauflagen des Landes Sachsen regeln momentan den Betrieb. Seitdem gilt unter anderem: Im Eingangsbereich und in den Umkleiden müssen die Besucher Masken tragen und Abstand halten. Die Betreiber müssen dafür sorgen, dass die Saunen auf eine Temperatur von mindestens 80 Grad geheizt sind. Dampfbäder und -saunen sind verboten. Bei den Saunabetreibern in der Region Leipzig stoßen die Vorschriften auf ein unterschiedliches Echo.

Die „Meri Sauna “ in Markranstädt , „ Sauna im See“ Cospudener See

„Im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern sind in Sachsen keine Aufgüsse und Dampfsaunen erlaubt. Wir befürchten, dass manche Gäste weiter wegfahren und uns so Einnahmen verloren gehen“, befürchtet Andreas Menger von der Meri Sauna in Markranstädt. Auch Susanne Rudolph von der Sauna im See am Cospudener See spürt die Einnahmeverluste: „wir haben Probleme kostendeckend zu arbeiten, weil wir unsere Saunen nur zu 50 Prozent auslasten können. Die kalten Monate sind eigentlich unsere wichtigen umsatzstärksten Monate.“ Gäste können die beiden Saunen, aber auch die Sachsentherme und die Finnlandsauna am Bagger ohne Anmeldung spontan besuchen. Bisher musste noch keiner weggeschickt werden. Höchstens am Wochenende könne es zu Wartezeiten kommen, so die Betreiber.

Service: In der „Meri Sauna“ kostet Tageskarte 22 Euro (ermäßigt 20), die Abendkarte ab 19 Uhr 18,50 Euro.

In der „ Sauna im See“ variiert der Tageskartenpreis zwischen 24,50 und 29,50 (je nach Wochentag)

Nicht nur im Herbst beliebt: Schwitzen in der „Sauna im See“ am Cospudener See in Markkleeberg. Quelle: Andre Kempner

Sauna „Am Bagger“ in Thekla: Viele Stammgäste fehlen noch

Ähnlich ist die Situation in der Sauna „Am Bagger“ in Thekla. Hier ist normalerweise Platz für etwa 100 Gäste, derzeit dürfen aber nur bis zu 50 Besucher rein. Telefonische Anmeldung ist nicht nötig und auch die Gastronomie hat ganz normal wieder geöffnet. „Wir sind froh, dass wir wieder aufhaben nach dem wir drei Monate zumachen mussten. Trotzdem bleiben viele Stammgäste noch zu Hause“, sagt die Chefin Gabriele Diestel. Der beliebte Aufguss bleibt derzeit auch weg, im Bagger baden gehen ist dagegen erlaubt.

Service: Die Tageskarte kostet hier 17 Euro, die Feierabendkarte gibt es jeden Tag ab 19 Uhr schon für 14 Euro.

Sachsentherme : Statt 1000 nur 500 Besucher

In der Leipziger Sachsentherme ist eigentlich Platz für bis zu 1.000 Besucher. „Bei maximal 500 Besuchern machen wir aktuell Schluss, wenn die Sauna ausgelastet ist, sogar schon eher. Bislang mussten wir aber noch keinen Gast abweisen“, betont Jens Beikirch, Manager der Sachsentherme. Die Plätze sind vor allem am Wochenende begehrt. Statt Aufguss gibt es hier Eiskugel mit verschiedenen Aromen.

Service: Die Saunawelt kostet für zwei Stunden für einen Erwachsenen 11 Euro, drei Stunden inklusive Wasserwelt 19 Euro. Tipp: Auf der Website sieht man immer die aktuelle Auslastung!

Matthias und Andreas Menger (v.l.), die beiden Betreiber und Chefs der „Meri Sauna“ in Markranstädt waren Anfang Juni erleichtert, nach der mehrwöchigen Corona-Zwangspause endlich wieder öffnen zu dürfen. Quelle: Dirk Knofe

Kreis Leipzig : Eiskugeln im „Riff“ Bad Lausick

Egal ob Erdsauna, Kelo-Blockhaus, finnische Sauna oder Saunarium: Im Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad „Riff“ darf zu Corona-Zeiten geschwitzt werden - und viele machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. „Es gibt eine Obergrenze von Gästen, die zugleich in unsere Sauna-Landschaft dürfen, damit der nötige Abstand gewahrt ist“, sagt Annett Koza, Geschäftsführerin der Kur GmbH, die das vor 25 Jahren in Betrieb genommene Bad - damals das erste seine Art in Sachsen - betreibt. Unter der Woche werde die Grenze im Allgemeinen nicht erreicht; an den Wochenenden aber könne es sein, dass man regelnd eingreifen müsse.

„Um mehr Menschen glücklich machen zu können, verkaufen wir an den Wochenenden und in den Schulferien keine Tageskarten, sondern bieten statt dessen unser Vier-Stunden-Ticket an“, sagt Koza. Außerdem besteht die Möglichkeit einer Online-Reservierung. Die Besucher reagierten meist mit Verständnis. „Alle sind froh, dass die Saunen nutzbar sind. Nur das Dampfbad und die Duftgrotte können wir zurzeit nicht betreiben.“ Was ebenso ausfallen muss, sind die aromatischen Aufgüsse. „Das bedauern alle, aber wir bringen jetzt den Duft rein durch Eiskugeln, die wir mit ätherischen Ölen versetzt haben“, so Koza. Da die Aufguss-Zeiten, zu denen sich Gäste bisher in bestimmten Saunen konzentrierten, entfallen, entzerren sich die Besucherströme. Dass im Ruhebereich die Liegen weiter auseinander gerückt sind, versteht sich von selbst.

Begrenzte Plätze, keine Aufgüsse, aber zum Glück geöffnet: Bea und Benny genießen trotz der Corona-Regeln den Sauna-Besuch im „Riff“ in Bad Lausick. Quelle: Jens Paul Taubert

Sämtliche Saunen im „Riff“ sind mindestens 80 Grad Celsius heiß. „Bei so hohem Temperaturen hat das Virus keine Chance“, sagt Annett Koza. Sie freut sich mit ihrem Team, dass trotz erschwerter Bedingungen die Nachfrage groß sei und wieder steige, denn: „Ein Saunabesuch ist gerade im Herbst und im Winter gut, wenn man etwas für seine Gesundheit tun will.“

Service: Das Vier-Stunden-Ticket für Bad mit Saunanutzung kostet 15 Euro, das Tagesticket (nicht an Wochenende und in den Ferien verfügbar!) kostet 17 Euro. Online-Reservierung: Für 1,50 Euro Zuschlag pro Person kann man im Internet sein Vier-Stunden bereits vorab reservieren.

Während der Herbstferien in Sachsen öffnet das „Riff“ täglich eine Stunde früher - von 9 bis 22 Uhr.

Nordsachsen: Von „Heide Spa “ Bad Düben bis Wellnessclub Delitzsch

Das „Heide Spa“ in Bad Düben bietet verschiedene Saunen im Innen- und Außenbereich. Die Anzahl der zugelassenen Personen hängt dabei von der jeweiligen Sauna ab. Das Dampfbad bleibt vorerst geschlossen, klassische Aufgüsse mit Verwedeln finden momentan nicht statt. Die Biosauna wird aktuell als Finnische Sauna mit einer Temperatur von ca. 90 °C betrieben. Auch hier gilt: Um der Verbreitung des Virus entgegen zu wirken, werden nur Saunen mit einer Temperatur von über 80°C geöffnet.

Zudem gibt es einige Regeln, an die sich die Saunabesucher halten müssen. Vor dem Betreten der Saunawelt wird jeder nochmals darauf hingewiesen: Mindestabstand einhalten, wenn nicht möglich Mund-Nasen-Schutz tragen. In den Saunen selbst gilt es, die Personenbegrenzung einzuhalten und die markierten Plätze zu beachten. Außerdem ist eine telefonische Reservierung, mindestens 24 Stunden im Voraus, erforderlich (Telefon 034243 / 33633). Die Nachfrage sei da, so Marketing-Chefin Susann Schmiede. Trotzdem gibt es einen Wermutstropfen: Die besonders bei Stammgästen sehr beliebten langen Saunaabende müssen bis auf weiteres ausfallen. Stattdessen findet an diesen Tagen das „Schwimmen bei Kerzenschein“ statt.

Service: Die Tageskarte kostet 20,50 Euro (Erwachsene, ermäßigt 19 Euro), das Vier-Stunden-Ticket 16,50 Euro (Erwachsene, ermäßigt: 15 Euro). Achtung: Telefonische Reservierung 24 Stunden im Voraus ist Pflicht: Tel.: 034243/33633)

Gerade erst wiedereröffnet: Das umgebaute „Plasch“-Bad in Oschatz mit dem Saunadorf (links). Quelle: Wolfgang Sens

Wer in Delitzsch saunieren geht, kennt den Sport- und Wellnessclub von Antje Sonntag. Nach den sportlichen Aktivitäten, kann man sich in der Sauna erholen und entspannen. Auch hier wurde ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet. Statt 12 Personen können nur noch 4 Personen gemeinsam in die Sauna. Damit der Sicherheitsabstand eingehalten wird, ist außerdem jede zweite Liege gesperrt. Ein Zugang zu frischen Luft sorgt für eine gute Belüftung. Laut der Geschäftsführerin Antje Sonntag, haben die Mitglieder sich bereits darauf eingestellt: „Momentan kommen wir mit der Situation gut zurecht. Wir haben unseren Kundenstamm, der teilt sich über den Tag hinweg entspannt auf. Die Leute wollen ja auch Rücksicht nehmen.“

Service: Saunabesuch für Nicht-Mitglieder nur zu bestimmten Zeiten möglich. Bitte hier informieren!

Alles neu im „Platsch“ in Oschatz

Glück im Unglück in Oschatz: Hier fiel die Corona-Auszeit mit den ohnehin laufenden Umbauarbeiten des Platsch-Bades zusammen. Seit 1. Oktober lädt nun das Saunadorf in Oschatz wieder Besucher ein. Aufgrund der geltenden Hygieneregeln stehen Gästen derzeit die Tuli-Sauna mit Kaminfeuer, die Salzkristall-Sauna, die Kräutersauna; die Ruusu-Sauna sowie die klassische Sauna zur Verfügung. Zwischen den Saunagängen kann im beheiztem Soleaußenbecken, Tauchbecken, Ruhehaus und Liegebereich entspannt werden.

„Coronabedingt muss im Eingangsbereich, in den sanitären Anlagen und auf öffentlichen Wegen im Haus Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Es ist ein Kontaktnachverfolgungsformular auszufüllen und es sollte auf den Mindestabstand geachtet werden. Zur Umsetzung der Abstandsregel ist die Anzahl der Gäste pro Kabine begrenzt und es finden keine Aufgüsse mit Wedeln statt“, sagt Claudia Werner von der Oschatzer Freizeitstätten GmbH. Eine Reservierung oder Onlineverkauf erfolgt nicht, Tickets können regulär an der Kasse erworben werden. „Im Schnitt kommen aktuell 30 bis 40 Gäste. Am 9. Oktober hatten wir unsere erste Saunanacht mit knapp 60 Besuchern“, so die Marketingmitarbeiterin. Unter normalen Bedingungen kommen etwa 100 bis 150 Gäste am Tag in die Saunaanlage.

Service: Der Eintritt kostet für zwei Stunden 14 Euro, vier Stunden 16 Euro und die Tageskarte 18 Euro. Kinder zahlen für zwei Stunden 10 Euro, für vier Stunden 12 Euro und für die Tageskarte 14 Euro.

In der Region Döbeln : Zwei beliebte Stadtbad-Saunen

Die bekanntesten Saunen in der Döbelner Region sind geöffnet. Dazu gehören die Schwitzkästen im Döbelner und im Roßweiner Stadtbad. Die Hygienekonzepte der Betreiber hätten sich bewährt. Dazu gehört die Beschränkung der Personenzahl in den Saunakabinen – im Stadtbad Döbeln auf maximal 35, aufgeteilt auf mehrere Kabinen, was etwa der Hälfte der Kapazität entspricht – in Roßwein auf vier Personen gleichzeitig. Zudem desinfiziert das Saunapersonal alle Oberflächen regelmäßig und das bei den Saunagängern beliebte Aufguss-Wedeln gibt es derzeit nicht. Dampfsaunen sind geschlossen.

Trotz der Einschränkungen nutzen die Saunafreunde die Angebote. „Im September waren viele noch recht vorsichtig. Aber inzwischen hat sich bei den Stammgästen herumgesprochen, dass man bei uns sicher saunieren kann. Die Besuchersituation hat sich deshalb seit Oktober deutlich verbessert“, sagt Roßweins Badchef Jens Göhler.

Er muss zurzeit auf den beliebten Aufguss für seine Saunabesucher verzichten: Roßweins Stadtbadchef Jens Göhler. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Für den Besuch der Döbelner Saunen ist ein Anmelden derzeit nicht verpflichtend. Bislang musste auch niemand wieder nach Hause geschickt werden. „Wie sich die Situation in der kälteren Jahreszeit entwickelt, wird sich zeigen. Aber auch dafür finden wir Lösungen“, sagt Simone Jentzsch vom Betreiber Döbelner Stadtwerke.

Service: Sauna Stadtbad Döbeln: Tickets für Hallenbad+ Sauna kosten für 3 Stunden 9,50 Euro, jede weitere Stunde 2,50 Euro. Tageskarte: Mit der doblina®Card 9,50 Euro. Achtung: Bitte Öffnungszeiten beachten – es gibt verschiedene Zeiten für gemischte Saunen bzw. für Männer oder Frauen

Sauna Stadtbad Roßwein: Tageskarte: 11 Euro, Saunamiete: 55 Euro (2 Stunden), 66 Euro (3 Stunden). Achtung: Bitte Öffnungszeiten beachten, es gibt verschiedene Zeiten für gemischte Saunen bzw. nur für Frauen. Sonnabend/ Sonntag geschlossen.

Altenburger Land: Rotation in „ Parksauna “ Meuselwitz

Auch im Altenburger Land arbeiten Saunabetreiber mit begrenzten Besucherzahlen und Voranmeldungen. Die Parksauna Meuselwitz setzt zum Beispiel auf eine Art Rotationssystem: Insgesamt sind maximal zehn Besucher gleichzeitig im Komplex erlaubt, dabei wechseln die Saunierenden in Fünfergruppen zwischen Saunakabine und Ruhebereich, sodass es nicht zu Überschneidungen kommt.

Gäste müssen vorher einen Termin vereinbaren (Telefon: 03448 / 701735) und dürfen dann zweieinhalb Stunden schwitzen. Das wirkt sich natürlich auf die Besucherzahlen aus: „Schon im Sommer war es leerer als in den letzten Jahren, aber auch jetzt im Herbst kann die Besucherzahl wegen der Hygienemaßnahmen nicht wirklich ansteigen“, erklärt Mitarbeiterin Sandra Nowak. Normalerweise besuchten täglich rund 50 Gäste die Parksauna Meuselwitz, zurzeit können es aber nur 20 bis 30 sein (täglich 2 bis 3 Durchgänge mit je 10 Leuten).

Service: Ein Ticket für die maximal erlaubten zweieinhalb Stunden kostet 14,50 Euro. Achtung: Bitte vorher Termin vereinbaren: Tel.: 03448/701735

Von Yvonne Schmidt, Kathleen Retzar, Ekkehard Schulreich, Christian Kunze, Johann Landgraf, Robin Knies